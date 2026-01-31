Tartsuk távol tőle – Ezeket a dolgokat semmiképpen ne tegyük a mikróba!

Ételek, anyagok és konyhai eszközök, amiket jobb, ha nem teszünk be a mikróba

Nem elég, ha van otthon egy jó mikrónk, fontos az is, hogy tudjuk megfelelően használni. Nem minden való ugyanis ebbe a gépezetbe, ha pedig válogatás nélkül tesszük bele az ételeket, különféle anyagú konyhai kiegészítőket, akár azt is megkockáztathatjuk, hogy tönkre megy. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy mit nem szabad mikróba tenni:

Mit nem szabad mikróba tenni? Ezek a dolgok az egészségünket és az elektromos konyhai eszközt is károsíthatják

Mit nem szabad mikróba tenni? Ez a 6 dolog tiltólistás

1. Egész tojás héjában

A tojás belsejében melegítéskor gőz keletkezik, amely nem tud távozni a zárt héjon keresztül. Az eredmény gyakran hangos durranás és szétfröccsenő tojás, ami nemcsak a mikró belsejét borítja be, hanem az arcunkba is robbanhat az ajtó kinyitásakor. Melegítéskor mindig törjük fel és szúrjuk meg a sárgáját.

2. Zárt edények

A lezárt edényekben a felmelegedő levegő és gőz nyomása gyorsan megnő. Ez könnyen vezethet oda, hogy az edény elolvad, szétreped vagy akár fel is robban, ami komoly sérülést okozhat. A biztonság érdekében mindig vegyük le a fedőt, vagy hagyjuk résnyire nyitva a dobozt.

3. Alufólia és fém

Miért nem szabad mikróba fémet tenni? Ez az anyag nem mikróbarát: szikrázni kezd, tüzet okozhat, és akár a készüléket is tönkreteheti. Egy kanál vagy egy alufóliába csomagolt étel komoly károkat okozhat pár másodperc alatt. Az újonnan vásárolt tányérokon és dobozokon minden esetben feltüntetik, hogy betehető-e a mikróba.

4. Lángolhat a szőlő

Bármennyire hihetetlen, a szőlőben mikrózás közben különleges elektromos reakció alakul ki, ami villanásokkal és lángokkal járhat. Ez nemcsak látványos, hanem kifejezetten veszélyes is, ezért ne próbáljuk ki. A szőlőt inkább frissen fogyasszuk, és ha melegíteni akarjuk, szobahőmérsékleten tegyük.

5. Csípős paprika

A paprika hevítése során felszabaduló kapszaicin a levegőbe kerül, és irritáló, csípős gőzt hoz létre. Ez köhögést, könnyezést, sőt légúti irritációt is okozhat, amikor kinyitjuk a mikrót. A csípős paprikát inkább serpenyőben vagy sütőben használjuk fel.