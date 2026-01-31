Tartsuk távol tőle – Ezeket a dolgokat semmiképpen ne tegyük a mikróba!

Nem elég, ha van otthon egy jó mikrónk, fontos az is, hogy tudjuk megfelelően használni. Nem minden való ugyanis ebbe a gépezetbe, ha pedig válogatás nélkül tesszük bele az ételeket, különféle anyagú konyhai kiegészítőket, akár azt is megkockáztathatjuk, hogy tönkre megy. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy mit nem szabad mikróba tenni:
A tojás belsejében melegítéskor gőz keletkezik, amely nem tud távozni a zárt héjon keresztül. Az eredmény gyakran hangos durranás és szétfröccsenő tojás, ami nemcsak a mikró belsejét borítja be, hanem az arcunkba is robbanhat az ajtó kinyitásakor. Melegítéskor mindig törjük fel és szúrjuk meg a sárgáját.
A lezárt edényekben a felmelegedő levegő és gőz nyomása gyorsan megnő. Ez könnyen vezethet oda, hogy az edény elolvad, szétreped vagy akár fel is robban, ami komoly sérülést okozhat. A biztonság érdekében mindig vegyük le a fedőt, vagy hagyjuk résnyire nyitva a dobozt.
Miért nem szabad mikróba fémet tenni? Ez az anyag nem mikróbarát: szikrázni kezd, tüzet okozhat, és akár a készüléket is tönkreteheti. Egy kanál vagy egy alufóliába csomagolt étel komoly károkat okozhat pár másodperc alatt. Az újonnan vásárolt tányérokon és dobozokon minden esetben feltüntetik, hogy betehető-e a mikróba.
Bármennyire hihetetlen, a szőlőben mikrózás közben különleges elektromos reakció alakul ki, ami villanásokkal és lángokkal járhat. Ez nemcsak látványos, hanem kifejezetten veszélyes is, ezért ne próbáljuk ki. A szőlőt inkább frissen fogyasszuk, és ha melegíteni akarjuk, szobahőmérsékleten tegyük.
A paprika hevítése során felszabaduló kapszaicin a levegőbe kerül, és irritáló, csípős gőzt hoz létre. Ez köhögést, könnyezést, sőt légúti irritációt is okozhat, amikor kinyitjuk a mikrót. A csípős paprikát inkább serpenyőben vagy sütőben használjuk fel.
Bár nem robban fel, mégis veszélyes lehet: a mikró egyenetlenül melegít, így forró gócpontok alakulhatnak ki a folyadékban vagy a pürében, ez pedig könnyen megégetheti a baba száját. Az ilyen ételeket inkább vízfürdőben melegítsük és alaposan keverjük át, mielőtt odaadjuk a gyereknek.
Egy enyhén benedvesített konyhai szivacs 1–2 perc mikrózás után jelentősen kevesebb baktériumot tartalmaz. Ez gyors és vegyszermentes módja a fertőtlenítésnek, feltéve, hogy a szivacs nem tartalmaz fémszálat, mert abban az esetben tilos berakni a mikrohullámú sütőbe.
Ha a citromot vagy narancsot fél percre betesszük a mikróba, a rostok fellazulnak, és sokkal könnyebb kifacsarni őket. Így több levet nyerhetünk, kevesebb erőfeszítéssel, de arra figyeljünk, hogy nehogy „megsüssük” a gyümölcsöket.
Nagyszerű tipp betenni a fokhagymát a mikróba. 10–15 másodperc melegítés után a héja szinte lecsúszik a gerezdről. Ez különösen jól jön nagyobb mennyiségnél, amikor nem szeretnénk hosszú percekig bajlódni vele, miközben a kezünk már ragad és a szagot is átvette.
A megkeményedett méz alacsony fokozaton, rövid idő alatt újra folyékonnyá tehető, ha egy kicsit rámelegítünk a mikrohullámú sütőben. De fontos, hogy ne hevítsük túl, mert elveszítheti értékes tápanyagait, ráadásul a forró mézzel megégethetjük magunkat.
Papírtörlőre helyezve, rövid szakaszokban a friss fűszernövények gyorsan és hatékonyan száríthatók, ha rövid időre betesszük őket a mikróba. Így egész évben saját, házi szárított fűszereket használhatunk.
A mikró segít eltüntetni a makacs, kellemetlen szagokat. Ha a konyharuhánk még nem koszos, de már átvette a szagokat és enyhén nedves, a gépbe téve – enyhe fokozatra – pár perc alatt szagtalaníthatjuk és megszáríthatjuk.
Az egy-két napos, még jó, de már kissé száraz péksüteményeket és kenyereket megmenthetjük a mikróval. Csomagoljuk nedves papírtörlőbe a szikkadt péksüteményt és rövid melegítés után újra puha és élvezhető lesz.
Arcápolási rutinunkhoz is bevethetjük ezt a konyhai gépet. Meleg törölközőre van szükségünk arctisztításhoz, pakolásokhoz vagy relaxáláshoz? Fél percre tegyük be a tiszta törülközőt a mikróba, és már élvezhetjük is a kellemes és hatásos meleg anyagot.
Fontos tehát, hogy helyesen használd a mikrót, miközben arról is tájékozódsz, miért lehet veszélyes a népszerű konyhai eszköz. Ha pedig szeretnél többet megtudni arról is, hogy milyen élettani hatásai lehetnek a mikrohullámú sütő használatának, akkor nézz bele ebbe a videóba is:
