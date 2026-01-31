Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Tartsuk távol tőle – Ezeket a dolgokat semmiképpen ne tegyük a mikróba!

mikrohullámú sütő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 16:15
Fanny Magazinmikró
A mikrohullámos sütő gyors, kényelmes és sokszor megment minket egy rohanós napon, de nem mindegy, mit melegítünk vele és hogyan használjuk. Egy rossz döntés nemcsak az ételt teheti tönkre, hanem akár balesetveszélyes is lehet. A Fanny magazin megmutatja, hogy mit nem szabad mikróba tenni.
  • Ételek, anyagok és konyhai eszközök, amiket jobb, ha nem teszünk be a mikróba
  • Nem is gondolnád, hogy mi mindenre lehet még jó a mikrohullámú sütő

Nem elég, ha van otthon egy jó mikrónk, fontos az is, hogy tudjuk megfelelően használni. Nem minden való ugyanis ebbe a gépezetbe, ha pedig válogatás nélkül tesszük bele az ételeket, különféle anyagú konyhai kiegészítőket, akár azt is megkockáztathatjuk, hogy tönkre megy. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy mit nem szabad mikróba tenni:

Mit nem szabad mikróba tenni: fiatal nő egy pohár tejet tesz a mikróba
Mit nem szabad mikróba tenni? Ezek a dolgok az egészségünket és az elektromos konyhai eszközt is károsíthatják
Fotó: Iryna Imago /  Shutterstock 

Mit nem szabad mikróba tenni? Ez a 6 dolog tiltólistás

1. Egész tojás héjában

A tojás belsejében melegítéskor gőz keletkezik, amely nem tud távozni a zárt héjon keresztül. Az eredmény gyakran hangos durranás és szétfröccsenő tojás, ami nemcsak a mikró belsejét borítja be, hanem az arcunkba is robbanhat az ajtó kinyitásakor. Melegítéskor mindig törjük fel és szúrjuk meg a sárgáját.

2. Zárt edények

A lezárt edényekben a felmelegedő levegő és gőz nyomása gyorsan megnő. Ez könnyen vezethet oda, hogy az edény elolvad, szétreped vagy akár fel is robban, ami komoly sérülést okozhat. A biztonság érdekében mindig vegyük le a fedőt, vagy hagyjuk résnyire nyitva a dobozt.

3. Alufólia és fém 

Miért nem szabad mikróba fémet tenni? Ez az anyag nem mikróbarát: szikrázni kezd, tüzet okozhat, és akár a készüléket is tönkreteheti. Egy kanál vagy egy alufóliába csomagolt étel komoly károkat okozhat pár másodperc alatt. Az újonnan vásárolt tányérokon és dobozokon minden esetben feltüntetik, hogy betehető-e a mikróba.

4. Lángolhat a szőlő

Bármennyire hihetetlen, a szőlőben mikrózás közben különleges elektromos reakció alakul ki, ami villanásokkal és lángokkal járhat. Ez nemcsak látványos, hanem kifejezetten veszélyes is, ezért ne próbáljuk ki. A szőlőt inkább frissen fogyasszuk, és ha melegíteni akarjuk, szobahőmérsékleten tegyük.

5. Csípős paprika

A paprika hevítése során felszabaduló kapszaicin a levegőbe kerül, és irritáló, csípős gőzt hoz létre. Ez köhögést, könnyezést, sőt légúti irritációt is okozhat, amikor kinyitjuk a mikrót. A csípős paprikát inkább serpenyőben vagy sütőben használjuk fel.

6. Anyatej vagy bébiétel

Bár nem robban fel, mégis veszélyes lehet: a mikró egyenetlenül melegít, így forró gócpontok alakulhatnak ki a folyadékban vagy a pürében, ez pedig könnyen megégetheti a baba száját. Az ilyen ételeket inkább vízfürdőben melegítsük és alaposan keverjük át, mielőtt odaadjuk a gyereknek.

Mire jó a melegítésen kívül a mikrohullámú sütő?

Fertőtleníteni is tud

Egy enyhén benedvesített konyhai szivacs 1–2 perc mikrózás után jelentősen kevesebb baktériumot tartalmaz. Ez gyors és vegyszermentes módja a fertőtlenítésnek, feltéve, hogy a szivacs nem tartalmaz fémszálat, mert abban az esetben tilos berakni a mikrohullámú sütőbe.

Ha több lé kell

Ha a citromot vagy narancsot fél percre betesszük a mikróba, a rostok fellazulnak, és sokkal könnyebb kifacsarni őket. Így több levet nyerhetünk, kevesebb erőfeszítéssel, de arra figyeljünk, hogy nehogy „megsüssük” a gyümölcsöket.

Segít a pucolásban

Nagyszerű tipp betenni a fokhagymát a mikróba. 10–15 másodperc melegítés után a  héja szinte lecsúszik a gerezdről. Ez különösen jól jön nagyobb mennyiségnél, amikor nem szeretnénk hosszú percekig bajlódni vele, miközben a kezünk már ragad és a szagot is átvette.

Méz is mehet bele

A megkeményedett méz alacsony fokozaton, rövid idő alatt újra folyékonnyá tehető, ha egy kicsit rámelegítünk a mikrohullámú sütőben. De fontos, hogy ne hevítsük túl, mert elveszítheti értékes tápanyagait, ráadásul a forró mézzel megégethetjük magunkat.

Gyógynövények szárítása

Papírtörlőre helyezve, rövid szakaszokban a friss fűszernövények gyorsan és hatékonyan száríthatók, ha rövid időre betesszük őket a mikróba. Így egész évben saját, házi szárított fűszereket használhatunk.

Elveszi a szagokat

A mikró segít eltüntetni a makacs, kellemetlen szagokat. Ha a konyharuhánk még nem koszos, de már átvette a szagokat és enyhén nedves, a gépbe téve – enyhe fokozatra – pár perc alatt szagtalaníthatjuk és megszáríthatjuk.

Szárazból friss kenyeret

Az egy-két napos, még jó, de már kissé száraz péksüteményeket és kenyereket megmenthetjük a mikróval. Csomagoljuk nedves papírtörlőbe a szikkadt péksüteményt és rövid melegítés után újra puha és élvezhető lesz.

Egyszerű wellness

Arcápolási rutinunkhoz is bevethetjük ezt a konyhai gépet. Meleg törölközőre van szükségünk arctisztításhoz, pakolásokhoz vagy relaxáláshoz? Fél percre tegyük be a tiszta törülközőt a mikróba, és már élvezhetjük is a kellemes és hatásos meleg anyagot.

Fontos tehát, hogy helyesen használd a mikrót, miközben arról is tájékozódsz, miért lehet veszélyes a népszerű konyhai eszköz. Ha pedig szeretnél többet megtudni arról is, hogy milyen élettani hatásai lehetnek a mikrohullámú sütő használatának, akkor nézz bele ebbe a videóba is:

