Ezt a trükköt alig használják, pedig sokat spórolhatsz vele a fűtésszámlán

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 16:45
A téli fűtés már most érezhetően megdobja a rezsiköltségeket. A fűtésszámla csökkentése azonban nem feltétlenül igényel drága felújítást vagy új fűtési rendszert, elég egy meglepően egyszerű megoldás is.
  • Egy egyszerű, filléres megoldással akár 10 százalékkal is csökkenthető a fűtésszámla.
  • A padlón keresztül rengeteg hő vész el, amit egy jól megválasztott szőnyeg mérsékelhet.
  • A melegebb hőérzet miatt lejjebb vehetjük a termosztátot. 

Minden télen ugyanaz a kérdés motoszkál a fejünkben: hogyan lehetne kevesebbet fizetni úgy, hogy közben ne kelljen vacogni a nappaliban? Szigetelés, nyílászárócsere, termosztátcsere – ezek jutnak elsőként eszünkbe, van azonban egy sokkal egyszerűbb és olcsóbb megoldás a fűtésszámla csökkentésére. 

Vastag szőnyeg a kanapé előtt a fűtésszámla csökkentése érdekében
A fűtésszámla csökkentése egy vastag szőnyeggel is elkezdődhet.
Fotó: New Africa / Shutterstock 

A megoldás szó szerint a lábunk előtt hever

A fűtésszámla csökkentésére a megoldás valójában pofonegyszerű. Gondolj a szőnyegre egy kicsit másképp, hiszen az nemcsak díszítő eleme a lakásnak, hanem valódi hőszigetelőként is működik. Egy átlagos lakásban a hőveszteség több mint tizede a padlón át történik, a szőnyegek sűrű szálai között megrekedő levegő azonban lassítja a hő távozását, vagyis segít bent tartani azt az energiát, amelyet a fűtéssel már előállítottunk.

Miért érzed melegebbnek a szobát?

A szőnyeg másképpen is szerepet játszik a hőérzetünk alakulásában. A puha, meleg felület hatására az agyunk biztonságosabb, komfortosabb környezetként érzékeli a teret, emiatt gyakran akkor sem fázunk, ha a termosztátot egy-két fokkal lejjebb vesszük. Ez apróságnak tűnik, de hosszú távon bizony megmutatkozik a fűtésszámlán

Nem mindegy, milyen szőnyeget terítesz le

Ha valóban spórolni szeretnél, érdemes tudatosan választani szőnyeget. A vastag, sűrű szövésű darabok szigetelnek a legjobban. A természetes anyagok, például a gyapjú, kifejezetten jó választásnak számítanak, mert sok levegőt képesek megkötni. A hátlap vastagsága szintén számít, minél masszívabb, annál hatékonyabb a hővédelem.

Fűtésszámla csökkentése okosan

Nem mindegy, hová kerül a szőnyeg, ha valóban a fűtésszámla csökkentése a cél. A legtöbb hő ugyanis a nagy felületű, hideg burkolatokon keresztül vész el. Ilyen a nappali, a hálószoba, és a bejárat környéke, ahol a padló gyakran egész nap hideg marad. A kanapé, az ágy vagy az étkezőasztal alá terített szőnyeg komfortosabbá teszi a teret és segít bent tartani a meleget ott, ahol a legtöbb időt töltjük. Különösen igaz ez földszinti lakásokban vagy rosszul szigetelt házakban, ahol a padló alulról folyamatosan hűti a levegőt. Az ajtók közelében elhelyezett futószőnyegek is sokat számítanak, ugyanis csökkentik a hideg levegő beáramlását, így hatékonyabban tartható egyenletesen a hőmérséklet.

A fűtési szezonban tehát érdemes újra elővenni a régi szőnyegeket, vagy beszerezni néhány praktikus, új darabot. Ez az egyszerű és olcsó megoldás otthonosabbá teszi a lakást, és a hónap végén a fűtésszámlán is kellemes meglepetést okozhat.

Ezek a tippek is érdekelhetnek:

 

