A hideg hónapokban a fűtés miatt a legtöbb háztartásban magas villany- és/vagy gázszámlára számíthatnak. Sokan nem tudják, hogy néhány hétköznapi szokás is megnövelheti a kiadásokat!

Fotó: Pexels

Lehet, hogy te is gyakran teregeted a vizes ruhát a radiátorokra, hiszen így gyorsabban megszáradnak, de ezt nem szabad, ha spórolni akarsz. A radiátorok garantálják, hogy a hő akadálytalanul keringjen a helyiségekben, de amikor letakarod őket, gyakorlatilag

elzárod a meleg levegő útját.

A radiátor ilyenkor több energiát használ el, mert az eltakart részek miatt nehezebben éri el a kívánt hőfokot

Gyakori hiba az is, hogy bútorok takarják el a fűtőtestet. A levegő szabad áramlását akadályozó bútorok miatt a fűtési rendszernek intenzívebben kell dolgoznia, és ez azt jelenti, hogy több energiára van szükség a helyiség felfűtéséhez. Ugyanígy a hosszú függönyök és a radiátorokra szerelt törölköző-szárítók is csak növelik a fűtésszámlát, hiszen akár a hő 20 százalékát is elnyelhetik.

Sokat spórolhatsz, ha akár csak egy fokkal csökkented a hőmérsékletet - tanácsolja a mindmegette.hu. Az is jó megoldás, hogy az egész lakás fűtése helyett csak azokban a helyiségekben kapcsold be a fűtőtestet, ahol tartózkodtok. Ha süt a nap kint, húzd el a függönyöket, hogy az is melegítse a lakást! Emellett érdemes a nyílászárókra is figyelni, fontos, hogy jól szigeteljenek, mert csak így segít megtartani a hőt a lakásban.