Elképesztő trükk: ezért legyen mindig egy parafadugó a zsebedben télen

Ugye a te zsebedben is ott lapul télen folyamatosan legalább egy darab parafadugó? Nem??? Akkor itt az ideje, hogy változtass ezen a szokásodon!
Egyre többen vágnak zsebre reflexből egy parafadugót télen, főképp, ha megérkeznek a mínuszok. Hogy miért? Egész megdöbbentő indok áll mögötte.
Noha manapság már a borok és más italok lezárására gyakrabban használnak műanyag helyettesítőt (vagy egyszerűen csak csavaros üvegbe teszik a szőlőből készült nedűt), érdemes eltenni a parafadugókat, ha még találkozunk velük. Télen ugyanis nagy szolgálatot tehet nekünk ez a kis eszköz, főleg, ha van autónk.
A sofőrök jól ismerik, milyen bosszúságot tud okozni a lefagyott szélvédő: a vékony, de makacs jégréteg vagy ráfagyott dér lekaparása nem épp leányálom, kiváltképp, ha váratlanul csapnak le a mínuszok, és még jégkaparó sincs kéznél. Ilyenkor jön jól a parafadugó: a parafa anyaga épp elég kemény ahhoz, hogy le lehessen vele dörzsölni a jeget, ugyanakkor eléggé puha, hogy a szélvédőben, üvegben ne tegyünk kárt, ne karcoljuk meg. Ráadásul a fogása is ideális, nem csúszik, kézre áll, még kifejezetten hidegben is kellemes tapintású – írja a Ripost, megemlítve: a parafadugót körkörösen vagy hosszanti irányban mozgatva, enyhén az üvegre nyomva könnyedén eltávolíthatjuk a vékonyabb dér- és jégréteget.
Lényeg a lényeg: egy parafadugó könnyedén elfér a kabátzsebben, vagy akár a kocsi kesztyűtartójában is, ráadásul egy olyan kis csodaeszközről van szó, ami egyébként nagy valószínűséggel a kukában végezné.
Fontos megjegyezni: sajnos a vastagabb jégrétegek ellen már nem vehetjük fel a harcot csupán egy parafadugóval felfegyverkezve: ilyenkor érdemes jégoldó spray-t vagy az autó fűtését is bevetni.
