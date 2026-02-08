Mit tehetünk, ha az anyósnyelv sárgul?

Az anyósnyelv sárgulása egy gyakran előforduló probléma. A növény szinte elpusztíthatatlan, mivel sivatagi körülményekhez szokott, így a leveleiben és a rizómáiban hetekre elegendő vizet képes tárolni. Ám nem megfelelő gondozás során különféle betegségek is megjelenhetnek rajta. A Fanny magazin utánajárt, hogy mi állhat a levelek sárgulásának hátterében, és hogyan orvosolhatod a problémát.

Ügyeljünk arra, hogy ne öntözzük túl, mert a túl sok víz az anyósnyelv sárgulását okozhatja.

A anyósnyelv sárgulásának leggyakoribb oka a túl sok víz. Sokáig életben marad öntözés nélkül, a pangó víz viszont gyökérrothadást okoz, amitől a levelek sárgulni és puhulni kezdenek.

A környezet is sokat számít. A hideg, a huzat, a túl erős napfény vagy épp túl sötét hely szintén sárgulást, foltosodást és legyengülést okozhat.

A kimerült vagy rossz szerkezetű föld, a túl sok vagy túl kevés tápoldat, illetve atkák és tetvek is elszíneződést és leromlást idézhetnek elő



Az anyósnyelv sárgulásának mi lehet az oka, és mit lehet tenni ellene?

Ha túl gyakran locsolod, és folyamatosan nedves a földje, a gyökerek nem jutnak elegendő oxigénhez, és sárgulni kezdenek a levelek. Ha a sárgás elszíneződés mellett azt tapasztalod, hogy a levelek töve puhává és nyálkássá vált, az gyökérrothadásra utalhat. Ilyenkor csak pár napod van cselekedni, hiszen a folyamat gyorsan terjed, és hamar elpusztulhat a növény.



Megáll benne a víz

Ha nincsenek a cserép alján lyukak, vagy a díszkaspóban pangó víz van, a gyökerek folyamatosan fürdőt kapnak. Az anyósnyelv locsolása után tíz perccel mindig öntsd ki a felesleget az alátétből, de sokat segít az is, hogy egy réteg kavicsot vagy agyaggolyót teszel a cserép aljába.



Érzékeny a hidegre

A hőséget jól bírja, de ha a szoba hőmérséklete 10-12 fok alá süllyed, a növény sejtjei károsodhatnak, ezért sem szabad fűtetlen előszobában, vagy üvegezett verandán felejteni. A hideg hatására a levelek először foltosan besárgulnak, majd üvegessé, barnává válnak és elhalnak.



Védett helyre tedd

Az anyósnyelv gondozásánál mindent figyelembe kell venni. A téli szellőztetés is okozhat sárgulást, ha az ablakpárkányon lévő növényre télen közvetlenül rányitod az ablakot. A hirtelen hőmérsékletesés lokális sárgulást okozhat a levél azon oldalán, ahol a huzatot kapta.



Ilyenkor is kaphat napégést

Bár az anyósnyelv fénykedvelő, ha hirtelen éri közvetlen erős napsütés például egy déli ablakban, világossárga, szinte fehér, száraz tapintású foltok jelennek meg a levelén. Amennyiben ezt tapasztalod, tedd a cserepet egy kicsit távolabb az ablaktól.



Sötét vagy világos helyre kell rakni?

Az anyósnyelv fényigénye nem annyira magas, az árnyékban is elél, de ha túlságosan sötét helyre teszed a szobában, a levelei elveszítik a jellegzetes mintázatukat, megnyúlnak, elvékonyodnak, és egészségtelen, fakó sárga színt öltenek. Ilyenkor a maradék energiáját arra fordítja, hogy a fény felé növekedjen. Az ablakok tájolása segíthet eldönteni, hogy hova helyezd el a növényeket a lakásban.



Nincs elég tápanyag

Az idős, alsó levelek egyenletes sárgulása nitrogénhiányra utalhat – ez akkor fordulhat elő, ha évek óta ugyanabban a földben van, és nem kapott tápoldatot sem. Ilyenkor kimerül a talaj, és a mobilizálható tápanyagokat az új hajtásokhoz szállítja. Tavaszi és nyári időszakban érdemes havonta egyszer, mérsékelten tápoldatozni.



A jóból is megárt a sok

Sárgulást okozhat az is, ha túl koncentrált tápoldatot adsz. Ilyenkor a földben felhalmozódó ásványi sók megégetik a gyökeret, ez pedig akadályozza a vízfelvételt. Ennek hatására a levelek széle sárgulni, majd barnulni kezdenek. Ilyenkor érdemes a földet alaposan átöblíteni, vagy friss virágföldbe átültetni a növényt. Hetente ellenőrizd a leveleket, mert ezek segíthetnek időben észrevenni a különféle elváltozásokat.



Láthatatlan ellenségek

Az anyósnyelvet is támadják a takácsatkák, a kártételükre sárga, apró, tűszúrásnyi pontok utalnak, melyek később nagyobb foltokká olvadnak össze. Megelőzésképpen érdemes néha nedves ruhával áttörölni a leveleket, fertőzés esetén pedig langyos vizes zuhany vagy atkaölő szer segíthet.



Hol találhatóak meg a tetvek?

Pajzstetvek és gyapjastetvek is megjelenhetnek rajta; ezek a kártevők a mélyedésekben vagy a levelek alján telepednek meg, és ahogy szívogatják a növényt, az sárgulni kezd, és elveszíti a tartását. Ha erős vegyszerek helyett inkább természetes módszereket próbálnál ki, érdemes a levéltetvek ellen házi praktikákat bevetni. A lemosás mellett sokszor csak egy alkoholos vattával, az egyesével történő eltávolításuk hatásos, vagy használhatsz felszívódó rovarirtószereket.



Nem megfelelő ültetőközeg

A túl sűrű, nehéz föld halálos ítélet lehet, mivel túl sok nedvességet tart meg, nem szellőzik, így a gyökerek megfulladnak. Válassz laza, jó vízáteresztő-képességű, homokkal vagy perlittel kevert földet a cserépbe.



Minél előbb cselekedj!

Ha már nagy fokú a sárgulás, emeld ki a növényt a cserépből, rázd le a régi földet. Az egészséges gyökér narancssárgás vagy fehér és kemény; ami barna, fekete vagy nyálkás, azt steril ollóval vágd vissza az egészséges részig, majd ültesd friss, száraz földbe az ép részeket, és pár napig ne locsold.

Szárítsd ki

A túlöntözés ugyanúgy a pusztulását okozhatja, mint a kiszáradás, ezért érdemes betartani az öntözés alapszabályait. Ha a sárgulást időben észrevetted, és a levelek még kemények, ne adj a növénynek vizet egy teljes hónapig. Ha a földlabda kiszárad, az anyósnyelv képes regenerálódni, és a gyökérzetnek van ideje magához térni. Ám ha a növény töve és gyökere teljesen elrothadt, de a levelek felső része még zöld és ép, ne dobd ki az egészet. Vágj le egy-egy egészséges levéldarabot, hagyd pár napig száradni a vágási felületet, majd állítsd vízbe, esetleg szúrd homokos földbe. Pár hónap alatt új gyökereket hoz.



Kezdő szobakertészeknek is jó választás

Ha már rutinosabb vagy a növénygondozásban, az anyósnyelv mellett érdemes még pár másik könnyen tartható szobanövényt is kipróbálni. A kaktusz, a zöldike és az agglegénypárna kevés törődést igényel, és szinte elpusztíthatatlan.



