Milyen családi autót vegyünk, ami anyának és apának is megfelel?

Mert családi autót választani sosem pusztán technikai kérdés. Ez érzelmi, világnézeti és identitásbeli ügy is. Az anya biztonságot, praktikusságot és túlélést akar. Az apa… nos, az apa azt szeretné, ha még mindig egy kicsit látszana rajta, hogy ő is ember, egy férfi, nem csak sofőr. Ő nem ovitaxit szeretne, hanem négykerekes hathengerest. De ebben a kérdésben mindenkinek muszáj kompromisszumot kötnie, és ez nem könnyű.

Az anyai szempont: belefér-e a napi családi élet?

Az anyák fejében a családi autó nem jármű, hanem mobil élettér. Egy mozgó nappali, uzsonnázó, vitázó, síró-nevető kapszula. Az anyák a praktikus buborékban mozognak, amikor döntést hoznak. Na, jó, a szín is nagyon fontos számukra.

Az első anyai kérdés sosem az, hogy mennyire erős a motor. Hanem az, hogy:

Hány gyerekülés fér el benne úgy, hogy közben nem törik el a gerincem?

Ki lehet-e nyitni az ajtót egy szűk parkolóban anélkül, hogy véglegesen összekaristolnám a szomszéd autóját?

Be tudok-e pakolni egy heti nagybevásárlást, két iskolatáskát, egy sportfelszerelést és egy váratlanul hazahozott kavicsgyűjteményt?

Van-e benne üléstámlákba épített babatévé?

Az anyák szeretik az alacsony küszöböt, a hatalmas csomagteret, a rengeteg tárolórekeszt, és azt, ha az autó belseje túléli a kifolyt joghurtot, az elolvadt csokit és a titokzatos morzsarétegeket.

Az ideális családi autó anyai szemmel:

minimum három iskolai cuccot és edzéscsomagot elnyel,

átlátható,

tele van pohártartókkal,

és van benne olyan funkció, amitől nem kap az ember szívrohamot tolatás közben.

Az apai szempont: a négy keréken guruló kapuzárási pánik

Az apák általában más irányból közelítenek. Ők is gondolnak a gyerekekre – eskü –, de közben ott motoszkál bennük a vágy, hogy az autó ne csak „családi” legyen, hanem „autó” is.

Fontos nekik:

hogyan gyorsul,

milyen a hangja,

mennyire „áll jól” nekik, amikor kiszállnak belőle.

Az apa szeretné, ha az autó nem ordítaná messziről, hogy „három gyerek és egy pár hónapos porszívózás óta elhanyagolt belső tér lakik benne”. Szeret sportosabb formát, kényelmes vezetőülést, és olyan műszerfalat, amitől egy pillanatra elfelejti, hogy hátul épp azon vitáznak, ki nézett kire csúnyán.