Érkezik az extrém hideg: hogyan hat ez az egészségünkre?

extrém hideg
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 10:20 / FRISSÍTÉS: 2026. január 08. 10:22
egészségidőjárás
Az extrém hideg nemcsak kellemetlen, de igen komoly egészségügyi kockázatokat is tartogat.
Bors
A szerző cikkei

Habár jelenleg gyönyörű időnk van, varázslatosan napos az ég, ez csupán csak álca. Most fog igazán betörni az extrém hideg, ami nemcsak a hőmérőn hagy nyomot, de az egészségünket is megterheli. A Köpönyeg nemrég arról számolt be, hogyan hat az egészségünkre az extrém hideg, illetve, hogyan tudunk rá felkészülni.

Portrait of a freezing woman
Így hat az extrém hideg az egészségünkre  / Fotó: Vadym Drobot / 123RF

Így hat az extrém hideg az egészségünkre

Az extrém hideg nemcsak elképesztően kellemetlen, de igen komoly egészségügyi kockázatokat is tartogat. A tartós fagy növeli a kihűlés veszélyét, kivált az idősek és hajléktalanok körében. 

A hideg levegő belégzése megterheli a légutakat, ami miatt sokkal gyorsabban elkaphatjuk a vírusokat, súlyosbíthatja az asztmás, és szív-érrendszeri panaszokat is, és mindeközben a szervezetünk energiaigénye is bőven megnő. 

Ezért fontos, hogy rétegesen öltözzünk fel, védjük a végtagokat, hiszen itt alakulhatnak ki a leggyorsabban a fagyási sérülések. A szabadban töltött időt érdemes a legminimálisabbra csökkenteni, és figyelnünk kell a testünk jelzéseire, például a zsibbadásra, remegésre. 

Az otthonunkban is előre kell gondolkodnunk: ellenőrizzük a fűtést, ha tudjuk, óvjuk a vízvezetékeket, hiszen azok gyorsan befagyhatnak. Készüljünk fel emellett arra, hogy a hófúvás miatt jöhetnek a közlekedési fennakadások is, tehát számoljunk vele, hogy autóban ülni nem lesz most sétagalopp. Egy ilyen mértékű hideghullámnál fokozottan oda kell figyelnünk magunkra, és tudatosan kell eljárnunk sok esetben.

Amit tudni kell a mostani időjárási helyzetről 

  • Extrém hideg érkezik, akár -20 fok alatti hőmérsékletekkel 
  • Vörös kód lépett életbe a rendkívüli hideg miatt 
  • Hófúvásra figyelmeztet a HungaroMet, narancssárga riasztás több térségben 
  • Csalóka a napsütés extrém hideg idején 
  • Fel kell készülnünk a fagyos időre

 

 

