Érkezik az extrém hideg: hogyan hat ez az egészségünkre?

Habár jelenleg gyönyörű időnk van, varázslatosan napos az ég, ez csupán csak álca. Most fog igazán betörni az extrém hideg, ami nemcsak a hőmérőn hagy nyomot, de az egészségünket is megterheli. A Köpönyeg nemrég arról számolt be, hogyan hat az egészségünkre az extrém hideg, illetve, hogyan tudunk rá felkészülni.

Így hat az extrém hideg az egészségünkre / Fotó: Vadym Drobot / 123RF

Az extrém hideg nemcsak elképesztően kellemetlen, de igen komoly egészségügyi kockázatokat is tartogat. A tartós fagy növeli a kihűlés veszélyét, kivált az idősek és hajléktalanok körében.

A hideg levegő belégzése megterheli a légutakat, ami miatt sokkal gyorsabban elkaphatjuk a vírusokat, súlyosbíthatja az asztmás, és szív-érrendszeri panaszokat is, és mindeközben a szervezetünk energiaigénye is bőven megnő.

Ezért fontos, hogy rétegesen öltözzünk fel, védjük a végtagokat, hiszen itt alakulhatnak ki a leggyorsabban a fagyási sérülések. A szabadban töltött időt érdemes a legminimálisabbra csökkenteni, és figyelnünk kell a testünk jelzéseire, például a zsibbadásra, remegésre.

Az otthonunkban is előre kell gondolkodnunk: ellenőrizzük a fűtést, ha tudjuk, óvjuk a vízvezetékeket, hiszen azok gyorsan befagyhatnak. Készüljünk fel emellett arra, hogy a hófúvás miatt jöhetnek a közlekedési fennakadások is, tehát számoljunk vele, hogy autóban ülni nem lesz most sétagalopp. Egy ilyen mértékű hideghullámnál fokozottan oda kell figyelnünk magunkra, és tudatosan kell eljárnunk sok esetben.