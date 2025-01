A szemetest is érdemes áttörölni mandarinhéjjal, mivel nemcsak a foltokat tünteti el, de a szagok semlegesítésében is segít. Ráadásul a mandarin illóolajai antimikrobiális tulajdonságokkal bírnak, így héj a baktériumok, gombák és penész eltávolításában is hatékony. Próbáld ki a vágódeszkák tisztítására is!