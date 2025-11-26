Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Ciklámen teleltetése: ha így csinálod, még több virággal ajándékoz majd meg

szobanövény
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 14:45
ciklámenteleltetésnövénygondozás
Ha jól bánsz vele, ez a különleges növény színt és jókedvet csempész a hideg téli hónapokba. Most a ciklámen teleltetésének minden apró csínyját-bínját eláruljuk, hogy az egész szezonban gyönyörködhess a virágaiban. Nézzük, mire kell különösen odafigyelned!
Nem véletlenül nagy karácsonyi kedvenc a ciklámen! Meleg színekben pompázik a legnagyobb sötétségben is. De csak akkor, ha tudod, hogyan ápold. Most megmutatjuk, mitől borul virágba: a ciklámen teleltetése ezekkel a tippekkel hoz tökéletes eredményt és élénk szirmokat!

Kültéri ciklámen teleltetése.
Ciklámen teleltetése: így gondozd, hogy gyönyörű virágokkal ajándékozzon meg!
Fotó:  Shutterstock 
  • A szobaciklámen teleltetésének lépései.
  • A kerti ciklámen teleltetésének lépései.
  • A ciklámen szaporítása.

Szobaciklámen teleltetése

  1. A legfontosabb, hogy a cikláment ideális környezetben helyezd el a téli hónapokban. A szobanövény esetében ez 10–15 °C körüli hőmérsékletet jelent, mivel 20 °C felett, már megbetegedhet a virág. Helyezd cikláment olyan hűvös, huzatmentes helyre, ami fényes, de nem kap közvetlen napfényt.
  2. A ciklámenben a magas páratartalom, de a túl nedves talaj és a földjében pangó víz is komoly károkat okozhat, ezért nem szabad túlöntöznöd! A ciklámen teleltetése során elegendő, ha néhány naponta kap vizet, de nem közvetlen a virágföldjébe, hanem a cserép alatti tálkájába, így minimalizálva a gyökérrothadás kockázatát.
  3. Heti egyszeri, hígított, kisebb adag tápoldatozás jól jöhet a növénynek a hideg hónapokban.

Ha a ciklámen levelei barnulni, hullani kezdenek, tedd a növényt hűvösebb, világosabb helyre, az elszáradt részeket pedig mindig tőből távolítsd el, hogy megelőzd a további rothadást és más betegségek kialakulását.

Kerti ciklámen teleltetése

  1. Még a legellenállóbb kültéri ciklámenek is igénylik, hogy felkészítsd őket a hideg hónapokra, hiszen az újravirágzás kulcsát a gumók megfelelő védelme jelenti. Ennek érdekében a gyökereket talajtakaróval, például mulccsal, levelekkel vagy akár szalmával érdemes védened a fagy ellen.
  2. Ezen kívül fontos, hogy a növényt kizárólag a fagymentes napokon locsold, kevés vízzel, hogy elkerüld a rothadást.
A kültéri ciklámen teleltetése és újravirágzása.
Ha a gumók túlélik a fagyot, tavasszal a ciklámen újra tele lesz virágokkal.
Fotó: 123RF

A ciklámen szaporítása

A legjobb, ha nyugalmi időszakban (tavasztól nyár végéig) szaporítod a cikláment. A tőosztáshoz vágd ketté a növény gumóját és tedd félre. Ha a gumó megszáradt, ültesd tápanyagdús, porhanyós virágföldbe.

Bár a ciklámen tőről történő szaporítása gyorsabb, erősen hajlamosítja a virágot a gombás fertőzésre, ezért érdemesebb magról nevelni. Ebben az esetben a növény biztonságosan 3–4 év alatt virágzik ki.

Így hozd rendbe a beteg cikláment:

További tippek a növények teleltetéséhez:

 

