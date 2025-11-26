Ciklámen teleltetése: ha így csinálod, még több virággal ajándékoz majd meg

A ciklámen szaporítása

A legjobb, ha nyugalmi időszakban (tavasztól nyár végéig) szaporítod a cikláment. A tőosztáshoz vágd ketté a növény gumóját és tedd félre. Ha a gumó megszáradt, ültesd tápanyagdús, porhanyós virágföldbe.

Bár a ciklámen tőről történő szaporítása gyorsabb, erősen hajlamosítja a virágot a gombás fertőzésre, ezért érdemesebb magról nevelni. Ebben az esetben a növény biztonságosan 3–4 év alatt virágzik ki.