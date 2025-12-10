Vegán és húsimádó is van a családban? Így rakd össze a karácsonyi menüt, hogy mindenki jóllakjon

Ha a klasszikus halászlé, töltött káposzta és mézeskalács már nem elég, hogy mindenki jól lakjon az ünnepi asztalnál, akkor hoztunk pár tippet, mit főzz vegán és húsimádó rokonaidnak, hogy mindenki jóllakjon.

Nem kell aggódnod, ha vegánok és húsimádók is ülnek a karácsonyi vacsoraasztalnál! Csak vesd be ezeket a konyhai trükköket! / Fotó: Impact Photography / Shutterstock

A rántott ételek tökéletes kompromisszumot jelenthetnek, ha vegán és húsimádó is van a családban.

A krémlevesek vegán tejszínnel elkészítve is szuper ünnepi fogások lehetnek.

A vegán köretekkel rengeteg időt és energiát spórolhatunk.

Ha a desszertek vegán tejszínnel, tejföllel vagy növényi tejjel készülnek, mindenki kedvére falatozhat belőlük.

Pár tipp a karácsonyi menühöz, ha vegán és húsimádó is van a családban

Rántott ételek

Ha vegán, ha húsimádó, rántott dolgokat mindkettő eszik. Készíthetsz a vegánnak rántott tofut, rántott zöldségeket, lehet az gomba, karfiol, brokkoli , cukkini, a lista végtelen. A húsimádónak rántott halat vagy rántott húst, opció akad bőven.

A tradicionális karácsonyi menün is szerepelnek a rántott ételek. Különösen a rántott hal például az egyik legnépszerűbb ünnepi vacsora.

Rántott hal A rántott hal a folklórban a gyarapodást és a pénzt szimbolizálja, megszámlálhatatlan pikkelyeinek köszönhetően – a szilveszteri lencséhez hasonlóan.

De a hal, a keresztény ünnephez kapcsolódik egy másik értelmezés alapján is. Mivel az apostolok foglalkozása halász volt, a hal a megtért és megkeresztelt emberek jelképévé vált a hagyományban.

Krémlevesek

A krémlevesek lehetnek egy újabb aduászok, ha normál tejszín helyett vegán tejszínt használsz. Zellerkrémleves, fokhagymakrémleves, brokkolikrémleves, az internet tele van receptekkel.

Köretek

A köreteket készítsd vegán módra, ezzel sok időt és energiát spórolhatsz meg, hiszen a húsimádóknak külön tálban kínálhatsz még sajtokat és tojást tartalmazó szószokat is. Mindenki válogathat kedve szerint, és nem kell minden köretet kétféle módon elkészítened.

De ne csak a szokásos rizs és krumpli kombó kerüljön az asztalra! Dobd fel a menüt izgalmasabb köretekkel, így a vegán vendégek és rokonok is örömüket lelhetik az ünnepi ízkavalkádban.