Vegán és húsimádó is van a családban? Így rakd össze a karácsonyi menüt, hogy mindenki jóllakjon

Ha a klasszikus halászlé, töltött káposzta és mézeskalács már nem elég, hogy mindenki jól lakjon az ünnepi asztalnál, akkor hoztunk pár tippet, mit főzz vegán és húsimádó rokonaidnak, hogy mindenki jóllakjon.
Ha vegán, ha húsimádó, rántott dolgokat mindkettő eszik. Készíthetsz a vegánnak rántott tofut, rántott zöldségeket, lehet az gomba, karfiol, brokkoli , cukkini, a lista végtelen. A húsimádónak rántott halat vagy rántott húst, opció akad bőven.
A tradicionális karácsonyi menün is szerepelnek a rántott ételek. Különösen a rántott hal például az egyik legnépszerűbb ünnepi vacsora.
A krémlevesek lehetnek egy újabb aduászok, ha normál tejszín helyett vegán tejszínt használsz. Zellerkrémleves, fokhagymakrémleves, brokkolikrémleves, az internet tele van receptekkel.
A köreteket készítsd vegán módra, ezzel sok időt és energiát spórolhatsz meg, hiszen a húsimádóknak külön tálban kínálhatsz még sajtokat és tojást tartalmazó szószokat is. Mindenki válogathat kedve szerint, és nem kell minden köretet kétféle módon elkészítened.
De ne csak a szokásos rizs és krumpli kombó kerüljön az asztalra! Dobd fel a menüt izgalmasabb köretekkel, így a vegán vendégek és rokonok is örömüket lelhetik az ünnepi ízkavalkádban.
Van már vegán tejszín, tejföl, növényi tej, tehát minden adott, hogy egy olyan desszertet készíts, ami minden igényt kielégít. Tökéletes választás lehet egy sütés nélküli csoki mousse torta, vagy bármilyen pohárkrém.
Teljesen normális, ha egy családban különböző étkezési szokásokat követnek az emberek, de neked nem kell fejből kitalálnod a különböző igényeket. Kérdezd meg, hogy ki mit szeretne enni, kérj akár tanácsot az adott étel elkészítéshez.
Nem kell tehát 2 különböző étlappal készülnöd a közös vacsorára, csak okosan kell összeraknod a menüt, és kombinálni az alapanyagokat.
Így készíthetsz vegán csokimousset:
Olvass tovább még több karácsonyi receptért:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.