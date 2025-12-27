KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ettől a filléres összetevőtől lesz igazán ínycsiklandó a szilveszteri lencse

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 12:15
Az újévi szerencse nemcsak a pénzről, hanem az ízekről is szól. A szilveszteri lencse akkor lesz igazán különleges, ha egy egyszerű, filléres fűszert is bevetünk hozzá.
Bors
A szerző cikkei

A szilveszteri lencse szinte minden magyar háztartásban megtalálható az újév első napján. A hagyomány szerint minél több lencsét eszünk január 1-én, annál több pénzünk lesz az évben. Az viszont már kevésbé ismert, hogy nem kell drága hozzávaló ahhoz, hogy a klasszikus szilveszteri lencsefőzelék igazán különleges ízélményt nyújtson. Egy filléres, de sokak által alábecsült összetevő igazi ízbombává varázsolhatja a megszokott fogást: ez pedig nem más, mint a füstölt pirospaprika.

Szilveszteri lencse húsmentesen
A szilveszteri lencse húsmentesen is elkészíthető, egy különleges hozzávalóvaló pedig igazán mennyei lesz
Fotó: Towfiqu ahamed barbhuiya /  Shutterstock 
  • Az újévi lencse ettől az egyszerű összetevőtől lesz különleges.
  • Vegetáriánusok vagy vegánok is fogyaszthatják.
  • A füstölt paprika íze mélységet és karaktert ad a lencsének.

Miért éppen füstölt pirospaprika?

Ez az egyszerű, boltokban olcsón beszerezhető fűszer a hagyományos magyar konyha alapja, de a füstölt változata különösen jól működik a lencsében. Mély, enyhén füstös ízt ad az ételnek, amitől olyan hatást kelt, mintha órákig főztük volna füstölt hússal, pedig valójában húsmentesen is elkészíthető a fogás.

Hogyan használd?

A füstölt paprikát legjobb az alap dinsztelésénél hozzáadni: amikor a hagymát megdinszteled egy kevés zsíron vagy olajon, vedd le a tűzről, és keverj hozzá egy teáskanálnyit a fűszerből. Ezután mehet vissza a tűzre, hozzáadhatod a lencsét, és mehet minden tovább a megszokott módon.

Tökéletes szilveszteri lencse 

A füstölt paprika íze mélységet és karaktert ad, amitől a legegyszerűbb lencsefőzelék is különlegesebb lesz. Ráadásul vegetáriánus vagy vegán étrendet követők is előszeretettel használják, hiszen ezzel az egy fűszerrel pótolható a füstölt húsok aromája. Nem csak az ízeket emeli ki, de a tálaláskor is szebb, intenzívebb színt ad az ételnek.

Még egy tipp: citrus és babérlevél

Ha még különlegesebb szilveszteri lencsére vágysz, adj a főzés végén egy kis citromlevet, valamint főzés közben 1-2 babérlevelet is. A sav frissíti az ízeket, a babér pedig kerekebbé teszi az aromát.

A szilveszteri lencse lehet hagyományos és izgalmas egyszerre – csak egy jól megválasztott, olcsó fűszer kell hozzá. Ha idén kipróbálod a füstölt paprikát, garantáltan nem akarsz majd többé máshogy lencsét készíteni.

