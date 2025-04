Ma van a Magyar Film Napja: Íme, minden idők 10 legjobb magyar mozija – galéria

1901. április 30. Fontos dátum ez a hazai filmkészítés históriájában, hiszen ekkor mutatták be az első magyar filmet, Zsitkovszky Béla A táncz címre keresztelt alkotását. Az azóta eltelt 124 évben pedig számtalan kivételes, külföldi fesztiválokon is jutalmazott műremekkel bővült a magyar filmek repertoárja, elég csak Szabó István tarolására az Oscar-gálán a Mephisto című drámájával, vagy egy frissebb példát említve, Nemes Jeles László és a Saul fia sem távoztak üres kézzel a díjátadóról közel tíz évvel ezelőtt. Természetesen egy mozi sikere nemcsak díjakban mérhető, hanem a rengeteg pozitív élményben és emlékben is, melyeket ezek a hazai filmek keltenek bennünk, nézőkben. Ezeket az érzelemdús kötelékeket ünnepeljük a mai napon, a Magyar Film Napja alkalmából.

A Magyar Film Napja alkalmából egy kicsit "megáll az idő" is (Fotó: port.hu)

A Magyar Film Napja 2025. évi tanulsága

Ugyan sokszor beszélünk ma már kissé lekicsinylően, akár becsmérlően, ha azt halljuk: magyar film. Azonban az idei év pont azt bizonyította be, az igazán jó honi alkotásokra továbbra is éhezik a magyar közönség. Elég csak Orosz Dénes Hogyan tudnék élni nélküled? című kasszasikerére gondolnunk. A 2024 végén debütáló, idén már a színházba is beköltöző zenés vígjáték az idei év elején (Herendi Gábor Futni mentem című romantikus komédiájával karöltve) történelmi cselekedetet vitt véghez, és a rendszerváltás óta megjelent magyar filmek között tudott a legnézettebbé válni, letaszítva trónjáról az évtizedek óta csúcson lévő A miniszter félrelépet. Tehát az idei évi Magyar Film Napján bátran kijelenthetjük: a magyar film nem halott, köszöni szépen, él és virul, és talán erősebb, mint valaha.

