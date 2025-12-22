Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így kerüld el a karácsonyi betörést – Ezek a módszerek megvédenek az ünnepek alatt is

A karácsony az egyik legvarázslatosabb időszak az évben, de nem mindenki számára. Míg a családok ünnepi fényekbe öltöztetik otthonukat, és szeretteikhez utaznak, addig a betörők épp ezeket az alkalmakat ragadják meg és használják ki. A karácsonyi betörés leggyakoribb helyszíne a csendes, sötét utcákon található ház, különösen akkor, ha hetekig üresen áll. Ebben a cikkben megmutatjuk, mikre figyelj oda, hogy ne érjen semmi rossz karácsonykor!
Az ünnepi időszak nemcsak a szeretet, hanem sajnos a bűncselekmények ideje is. De ha tudatosan készülsz, egyszerű lépésekkel megóvhatod az otthonodat, a karácsonyi betörések ellen akkor is, ha épp távol vagy.

Egy rabló épp karácsonyi betörést követ el.
  • Tipikus hibák amiktől könnyen betörők célpontja lehetsz.
  • Trükkök, hogy elkerüld a bajt.
  • Szerelj fel biztonsági kamerát és csak akkor posztolj a nyaralásról, ha már hazaértél.

Mit lehet tenni karácsonyi betörés ellen?

Hoztunk pár példát, amikre érdemes odafigyelned az ünnepek alatt.

Hogyan ismerik fel a betörők a célpontokat?

A tipikus hibák közé tartozik a sötét lakás, a túlságosan kihalt bejárat, vagy éppen a  nyilvánosan posztolt nyaralási képek a közösségi médiában. A betörők gyakran figyelik az utcát, és észreveszik, ha napokig nem mozdul meg a postaláda, ha esténként nincs világítás, vagy ha az ablakban ugyanaz a függönyállás napokig.

Okos trükkök, amikkel elkerülheted a bajt

A legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb módszer a világítás időzítése. Egy programozható kapcsolóval este automatikusan felgyulladhat néhány lámpa, ami azt az érzetet kelti, hogy valaki otthon van. Emellett érdemes egy megbízható szomszédot megkérni, hogy ürítse a postaládát, és néha nézzen rá a házra.

Biztonsági kamera ami hasznos lehet karácsonyi betörés idején.
Már egy biztonsági kamera is megmenthet a karácsonyi betöréstől
Kamerák és riasztók: nem csak városi legendák

Ma már nem luxus a biztonsági kamera. Egy jól látható kültéri kamera vagy riasztóberendezés nemcsak megfigyel, de visszatartó erő is lehet. A karácsonyi betörés elkerülésében fontos szerepe van annak is, ha a házon egyértelmű jele van annak, hogy figyelik.

Ne árulj el mindent a neten

Az ünnepi posztok, a becsomagolt ajándékokról készült fotók vagy az „épp úton vagyunk” bejegyzések komoly veszélyt jelenthetnek. Érdemes ezeket csak akkor megosztani, ha már hazatértél – a közösségi média nemcsak a barátaid számára teszi elérhetővé ezt az információt, hanem mindenki más, akár a betörők számára is. 

Egy kis elővigyázatosság csodákra képes

Ha tudatos vagy, és nem hagyod, hogy a karácsonyi hangulat elaltassa az éberséged, megelőzheted a bajt. A karácsonyi betörés nem törvényszerű, egy kis tervezéssel, odafigyeléssel és technológiával elérheted, hogy az ünnep valóban a békéről és a nyugalomról szóljon.

