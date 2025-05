Halálra rémült a színésznő! Zaklatója tört be Jennifer Aniston-hoz

Letartóztatták azt a férfit, aki hétfőn autójával belehajtott Jennifer Aniston 21 millió dolláros ingatlanjának kapujába. Az 56 éves színésznő mindeközben otthon tartózkodott. A rendőrség kiérkezéséig Jennifer Aniston biztonsági szolgálata fegyverrel tartotta fogva a betolakodót.

Jennifer Aniston otthon tartózkodott, amikor betörtek a 21 millió dolláros ingatlanjába (Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

Betörtek Jennifer Aniston otthonába

Hétfőn nem sokkal dél után egy ismeretlen férfi autójával törte be Jennifer Aniston 21 millió dolláros Bel Air-i ingatlanjának kapuját. A színésznő biztonsági szolgálata azonnal kiszállította az elkövetőt és fegyverrel fogva tartotta addig, amíg a rendőrök megérkeztek. Mindeközben Jennifer Aniston végig otthon tartózkodott. A színésznő teljesen lesokkolódott a nem mindennapi eset miatt. Jeff Lee rendőr, aki az LAPD szóvivője azt mondta, hogy az eset körülbelül ottani idő szerint 12:20-kor történt és a rendőrség egy hívásra reagált, amelyben betöréssel gyanúsítottak egy személyt, aki autójával áthajtott az ingatlan kapuján. A rendőrség azt is alátámasztotta, hogy a betolakodó nem jutott be a házba és Jennifer Aniston sértetlenül úszta meg a hátborzongató incidenst. A gyanúsítottat azonban kórházba szállították hátsérülés miatt. A Los Angeles-i rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Feltehetőleg egy zaklató volt a tettes

Kedden a Los Angeles-i rendőrség megerősítette a DailyMail.com-nak, hogy a 48 éves Jimmy Wayne Carwyle volt az a személy, akit azonosítottak és vandalizmus bűntette miatt vettek őrizetbe a Jóbarátok sztárjának birtokán történt baleset kapcsán. A közleményben részletesen kifejtik, hogy egy Carwyle elnevezésű Facebook-oldalon számos bizarr és értelmetlen bejegyzés található. Ezek közül az egyikben menyasszonyának hívja Jennifer Aniston-t, további 5 bejegyzésben megemlíti őt. A rendőrség még nyomozza, hogy ez az oldal összeköthető-e azzal a személlyel, aki áthajtott az ingatlan kapuján vagy sem. Jimmy Wayne Carwyle-t, aki ellen hivatalosan nem emeltek vádat az ügyben, jelenleg óvadék nélkül tartják fogva a Los Angeles megyei börtönben az okozott kár miatt.