Kitálalt az egykori betörő: így védekezz a besurranó tolvajok ellen!

Névtelenségének megőrzése mellett tálalt ki egy fiatal édesanya arról, hogy egykori betörőként mit ajánl annak érdekében, hogy valaki ne hatoljon be a házba. Kiemelte, immáron megváltozott, a bűneiért megkapta a megérdemelt büntetését - két évet töltött rácsok mögött -, és most is pusztán jóindulatból segít, miután tanácsot kértek tőle ennek kapcsán.

Így védekezhetsz hatékonyan a betörők ellen / Fotó: Pexels

26 éves amerikai nő vagyok, egykori rabló, elítélt, aki két évet töltött börtönben. 18 éves voltam, amikor elkezdtem. Hajléktalan voltam, menhelyeken éltem, drogproblémáim voltak, amelyek 16 éves koromban kezdődtek. Azért kezdtem el betörni otthonokba, hogy megpróbáljak kitörni a hajléktalanszállóból a lopott pénzzel, de végül azt sajnos káros szokásokra költöttem. Azóta józan vagyok, házas és van egy gyönyörű kislányom. Van munkahelyem és egy nagyon boldog életem. Habár mentálisan még néha szenvedek, már sokkal jobban vagyok

- írta meg a nő Redditen, majd rátért arra, hogyan lehet védekezni legjobban a betörők ellen.

A bekapcsolva hagyott TV például nagyban csökkenti a betörések esélyeit

- javasolta, hozzátéve, hogy a biztonsági kamera és az ajtókamera sem jön rosszul, mert azzal könnyebben azonosítható a tolvaj. Kiemelte, a kutyás házakat sem szokás megkörnyékezni, mivel az állatok az ugatásukkal riasztják a gazdát. Emellett azt is elárulta, melyek a "legcélzottabb házak":

Én mindig azokat a házakat szemeltem ki, amik előtt nem állt autó napközben és volt hátsó bejáratuk is.

