Alkoholmentes koktélok szilveszterre: ezek mellett a pezsgő sem fog hiányozni

Szilveszter estéjén gyakran a pezsgő kerül a középpontba, de egyre többen keresnek alternatívát, ha nem szeretnének alkoholt fogyasztani. Akár egészségügyi okból, terhesség alatt, gyerekekkel ünnepelve vagy egyszerűen csak másnaposság nélkül szeretnéd zárni az évet, egy jól kitalált alkoholmentes koktél garantálja a különleges hangulatot.

Íme 5 alkoholmentes koktél, amely nemcsak mutatós, hanem finom is / Fotó: Shutterstock

Ezek az alkoholmentes koktélok tökéletesek, ha el akarod kerülni a másnapot.

Az italok között biztosan te is megtalálod a kedvencedet.

Ezek a koktélok olcsók és pillanatok alatt elkészíthetőek.

Buborékos gyümölcsbomba

Egy látványos, mégis egyszerű ital: keverj össze 100% narancslevet, gránátalma levet és szódát vagy alkoholmentes pezsgőt. Díszítsd gránátalma magokkal vagy egy narancsszelettel. Látványos és ünnepi, mégis alkoholmentes koktél, amit minden korosztály élvezhet.

Alma-gyömbér varázslat

Keverj friss alma- és gyömbérlevet egy kevés citromlével, majd töltsd fel szódával. Ez a frissítő koktél ideális azoknak, akik valami pikánsra vágynak az édes italok helyett. A gyömbér segíthet az emésztésben is, így a szilveszteri lakoma után is jól jön.

Menta-lime hűsítő (alkoholmentes mojito)

Néhány lime karika, friss mentalevél, nádcukor és szóda, és kész is a klasszikus mojito alkoholmentes változata. Ez a koktél, ami a nyár hangulatát csempészi a téli estébe, ráadásul gyerekeknek is igazi különlegesség.

Ezeket az alkoholmentes koktélokat pillanatok alatt összedobhatod / Fotó: Shutterstock

Fűszeres áfonyás tea

Főzz le egy erős hibiszkusz- vagy áfonyateát, ízesítsd fahéjjal, narancshéjjal, és hűtsd le. Töltsd elegáns pohárba, adj hozzá jégkockát, és már kész is a téli hangulatú koktél. Melegen is kínálhatod, így az extra hideg szilveszter estéken is ideális.

Kókuszos ananászbomba

Ha valami igazán egzotikusra vágysz, turmixolj össze ananászlét, kókusztejet és egy kevés lime-levet. Krémes, trópusi és teljesen alkoholmentes. Egy kis jég hozzáadásával igazán frissítővé válik, díszítheted akár mini napernyővel is.

Az ünnepi hangulat nem az alkoholtól függ, hanem attól, milyen emlékeket teremtesz. Egy jól elkészített alkoholmentes koktél nemcsak a gyerekek vagy a kismamák kedvence lehet, hanem te is meglepődhetsz, mennyivel jobban érzed majd magad másnap. Ünnepelj egészségesen, és spórold meg a másnapot!