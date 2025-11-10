Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Liba- vagy kacsatoll kerüljön a paplanba? Így válassz tökéletes meleg takarót télre

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 14:30
tolltakarópaplanéletmód
Amikor új paplant vásárolunk, sokszor csak a huzat mintáját és a méretét nézzük meg, pedig a legfontosabb kérdés belül rejlik: liba- vagy kacsatollal van töltve? A különbség nem csupán árban, hanem kényelemben, melegségben és tartósságban is számottevő. Így válaszd ki a tökéletes tollpaplant télre.

Nincs is jobb, mint télen bebújni a meleg takaró alá, miközben kint havazik. A tollpaplanok kiváló választások a téli hónapokra, hiszen természetes módon tartják a meleget, ráadásul nagyon tartósak is, ha vigyázunk rájuk. Az azonban sokakban kérdést vethet fel, hogy kacsatoll vagy libatoll tartalmú paplant érdemes inkább venni? Mutatjuk a legfontosabb különbségeket, hogy egyszerűbb legyen kiválasztani a legjobb téli meleg paplant.

tollpaplan összetétele
A tollpaplan az egyik legjobb dolog a télben, de nem mindegy, hogy milyn tollal van töltve.
Fotó: Kovtun Anastasiia

Így válaszd ki a legjobb tollpaplant a téli szezonra

Ha a legjobb paplant keresed, akkor van egy jó hírünk! Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen szempontokra kell különösen figyelned, amikor tollpaplant vadászol a boltok polcain, webáruházakban. H szeretnél extra kényelmet és melegséget ezen a télen, akkor az alábbi pontokra ügyelj!

1. Nézzük meg az arányokat

A legtöbb minőségi paplanban nem csak toll, hanem pehely is található. A pehely a madár mellrészéről származik, puhább és melegebb, viszont a toll tartást ad a takarónak. A jó minőségű, de még megfizethető paplanokban 50-70% körül van a pehelytartalom, ebből az is következik, hogy a takaró súlya alapján nem tudjuk eldönteni, hogy jó minőségű-e.

2. A libatoll finomabb a szerkezetű

A liba nagyobb madár, így a tolla és a pelyhe is dúsabb, ugyanakkor szellősebb. Ezáltal az ebből készült paplan könnyebb, mégis jobban tartja a meleget. Téli hidegben nincs párja egy ilyen takarónak.

3. A tollpaplan ára is fontos szempont

A kacsatollas paplan általában olcsóbb, mint a libatollas. Ugyanakkor az előbbi kissé nehezebb és kevésbé lélegző, ezért ha a pénztárcánk megengedi, ne ezt válasszuk a téli hónapokra. Viszont ideális lehet vendégszobába vagy átmeneti évszakokra, amikor nincs szükség kifejezetten meleg takaróra.

4. Tollpaplan illata

A kacsatoll hajlamosabb a jellegzetes „tollszagra”, különösen nedves környezetben, míg a libatollnál ez kevésbé jellemző. 

A tollpaplanokat érdemes rendszeresen kiszellőztetni, de nem szabad erősen kiporolni vagy tűző napra tenni, mert az tönkreteheti.

 Csak finoman paskolgassuk meg, és hagyjuk a friss levegőn. Ha kellemetlen az illata, betehetjük a szárítógépbe is egy frissítő programra. Bónusz, hogy a szellőztetés a poratkák ellen is véd.

5. Tollpaplan tartóssága

Egy jó minőségű libatoll paplan akár 10–15 évig is kiszolgálhatja a családot, míg a kacsatollas 5–8 év után veszít tartásából. Ahhoz, hogy az idő előrehaladtával takarónk minősége ne csökkenjen, megfelelően kell tárolnunk és tisztítanunk.

+1. Tanácsok tollpárna allergiásoknak

Mindkét típus esetén fontos, hogy sterilizált, antiallergén töltetű terméket válasszunk. A modern tisztítási eljárásoknak köszönhetően ma már a tollpaplan sem okoz allergiás panaszokat, ha megbízható gyártótól származik. Ha már megbízhatóság, akkor nagy matrac tesztünk is érdekelni fog.

tollpaplanban alvó nő
A legjobb téli paplan kényelmes, tartós és meleg is.
Fotó: fizkes

Tippek a tollpaplan tisztításához

A tollpaplan évente egyszeri mosást igényel, de ha extra huzatot teszünk rá, ennél ritkábban is elég foglalkozni vele. A túl gyakori tisztítás ugyanis gyengíti a pelyhet és ezáltal csökkenti a hőtartó képességét. Ezeket a szabályokat tartsd be, ha tollpaplan mosást tervezel házilag.

  • Ellenőrizzük le a címkét is, ugyanis nem minden tollpaplan mosható házilag. Ha a gyártó csak vegytisztítást javasol, tartsuk be az utasítást! Egy rossz mosás akár tönkre is teheti a töltetet, mivel a tollpaplanban lévő tollak könnyen csomókba gyűlhetnek, ami rontja a paplan szigetelő tulajdonságait és kényelmét. Szerezzünk be mosólabdát, mivel ennek folyamatos mozgása és ütögetése szétválasztja a tollakat, és megakadályozza az összecsomósodást, így a paplan megőrzi eredeti puhaságát és formáját. 
  • Ha a mosógépben elfér a paplan, válasszunk finom mosási programot, enyhe folyékony mosószerrel. Válasszunk tolltöltetű textíliákhoz ajánlott-, vagy gyapjú mosásra alkalmas mosószert. 
  • A mosást 60 fokon végezzük, ez elpusztít minden kórokozót és poratkát. Ha lejárt a mosógép, indítsunk el még egy öblítő programot, mivel a pelyhekből nehéz kimosni a mosószert. Fontos, hogy öblítőszert ne használjunk, mert az is károsítja a töltetet. 
  • A toll lassan szárad, ezért ha tehetjük, szárítógépben, alacsony hőfokon szárítsuk. Tegyünk mellé pár teniszlabdát – ezek szétverik az összetapadt pelyheket. Ha levegőn szárítjuk, mindig árnyékban, és csak teljesen kiszáradva tegyük vissza az ágyneműtartóba. 
  • Fontos, hogy ne vasaljuk és ne gőzöljük. A hő és a pára kárt tehet a toll szerkezetében, ezért sose vasaljuk vagy gőzöljük a töltött takarónkat. 
  • Ha a tisztítással megvagyunk, fontos kitérni a megfelelő tárolásra is. Nyáron ne préseljük vákuumzsákba, inkább tartsuk légáteresztő textilhuzatban. A nedvesség ellensége a tollnak, ezért ne tároljuk sem a pincében, sem a padláson. A tárolására használt vászonzsákba tehetünk egy levendulatasakot is, hogy frissen és illatosan tartsa a takarónkat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu