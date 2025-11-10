Liba- vagy kacsatoll kerüljön a paplanba? Így válassz tökéletes meleg takarót télre

Nincs is jobb, mint télen bebújni a meleg takaró alá, miközben kint havazik. A tollpaplanok kiváló választások a téli hónapokra, hiszen természetes módon tartják a meleget, ráadásul nagyon tartósak is, ha vigyázunk rájuk. Az azonban sokakban kérdést vethet fel, hogy kacsatoll vagy libatoll tartalmú paplant érdemes inkább venni? Mutatjuk a legfontosabb különbségeket, hogy egyszerűbb legyen kiválasztani a legjobb téli meleg paplant.

A tollpaplan az egyik legjobb dolog a télben, de nem mindegy, hogy milyn tollal van töltve.

Fotó: Kovtun Anastasiia

Így válaszd ki a legjobb tollpaplant a téli szezonra

Ha a legjobb paplant keresed, akkor van egy jó hírünk! Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen szempontokra kell különösen figyelned, amikor tollpaplant vadászol a boltok polcain, webáruházakban. H szeretnél extra kényelmet és melegséget ezen a télen, akkor az alábbi pontokra ügyelj!

1. Nézzük meg az arányokat

A legtöbb minőségi paplanban nem csak toll, hanem pehely is található. A pehely a madár mellrészéről származik, puhább és melegebb, viszont a toll tartást ad a takarónak. A jó minőségű, de még megfizethető paplanokban 50-70% körül van a pehelytartalom, ebből az is következik, hogy a takaró súlya alapján nem tudjuk eldönteni, hogy jó minőségű-e.

2. A libatoll finomabb a szerkezetű

A liba nagyobb madár, így a tolla és a pelyhe is dúsabb, ugyanakkor szellősebb. Ezáltal az ebből készült paplan könnyebb, mégis jobban tartja a meleget. Téli hidegben nincs párja egy ilyen takarónak.

3. A tollpaplan ára is fontos szempont

A kacsatollas paplan általában olcsóbb, mint a libatollas. Ugyanakkor az előbbi kissé nehezebb és kevésbé lélegző, ezért ha a pénztárcánk megengedi, ne ezt válasszuk a téli hónapokra. Viszont ideális lehet vendégszobába vagy átmeneti évszakokra, amikor nincs szükség kifejezetten meleg takaróra.

4. Tollpaplan illata

A kacsatoll hajlamosabb a jellegzetes „tollszagra”, különösen nedves környezetben, míg a libatollnál ez kevésbé jellemző.

A tollpaplanokat érdemes rendszeresen kiszellőztetni, de nem szabad erősen kiporolni vagy tűző napra tenni, mert az tönkreteheti.

Csak finoman paskolgassuk meg, és hagyjuk a friss levegőn. Ha kellemetlen az illata, betehetjük a szárítógépbe is egy frissítő programra. Bónusz, hogy a szellőztetés a poratkák ellen is véd.