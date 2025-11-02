Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Mit vigyünk a sírkertbe halottak napján? Fókuszban a temetői virágok

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 09:30
Közeledik halottak napja, amikor sokan csokrokkal, koszorúkkal díszítik az elhunytak sírját. Az árak azonban évről-évre nőnek, ezért abban segítünk, hogyan válasszunk megfizethető, mégis mutatós, őszi temetői virágokat az alkalomra.

A halottak napja egyik fontos jelképei a szép és látványos növények, melyeket a sírokra helyezhetünk a megemlékezés részeként. Az őszi temetői virágok kiválasztása és beszerzése azonban nem mindig egyszerű feladat, a Fanny magazin összeállítása ebben segíthet.

őszi temetői virágok, krizantém
Ha temetői virágokról van szó, a krizantém a legnépszerűbb, amely számtalan árnyalatban díszítheti a sírhelyeket.
Fotó: katarinag / Shutterstock

Szempontok, melyek alapján jó áron vásárolhatunk őszi temetői virágokat:

1. A koszorú kerül a legtöbbe

Fontos, hogy a koszorú, amit a sírra szeretnénk tenni, milyen anyagból készült, mekkora a mérete, és milyen részletgazdagsággal dolgozták ki. Így egységes árat sem lehet megjósolni, kisebb darabokat akár ezer forintos áron is beszerezhetünk, de a nagyobbak 5-15 ezer forint körül mozognak. A csokrok valamivel olcsóbbak, de nem sokkal: akár 3500-4000 forintba is kerülhetnek, mérettől függően. Egy szál virág ára pedig általában 700-800 forintba is kerülhet.

2. Nézzünk szét sok helyen

Érdemes nemcsak a temetőnél, de a faluban, városban minden virágárusnál körülnézni, mielőtt kilátogatunk szerettünk sírhelyéhez, pár ezer forintos különbségekre bukkanhatunk. Tévhit, hogy a temetőnél a legdrágábbak a virágok, ugyanis az árképzés sok mindentől függ: hogy az árusok mennyiért tudták beszerezi a kereskedőtől a virágokat, mennyi bérleti díjat fizetnek, így érdemes mindenhol megnézni az árakat.

3. Olcsóbb lehet az áruházban

Pár ezer forintot spórolhatunk, ha nem virágárusoknál, hanem hipermarketekben vásároljuk meg a virágokat, mécseseket halottak napjára. Sok helyen koszorút, csokrot is lehet venni, érdemes megnézni a kínálatot; de például egyes barkácsáruházakban is árulnak ilyenkor virágokat. Sokan mécseseket visznek virág helyett, ezeket is érdemes több üzletben megnézni, nagy lehet az eltérés az árakban.

4. Fontoljuk meg a tartósabbat

Bár a selyemvirágokból készült koszorúk, csokrok ára is emelkedett, sokszor pár ezer forinttal olcsóbban szerezhetjük be őket, mint az élő virágból készült darabokat. Ezek tartósabbak, nem hervadnak el, és hosszú hetekig díszítik a sírt. Sokan jó néhány héttel az ünnepek előtt beszerzik ezeket. Minőségtől függően ezeknek az ára pár száz forinttól tízezrekig terjedhet, és virágboltokban, online áruházakban vagy barkácsáruházakban is megvehetjük őket.

5. Ültethetünk cserepeset

Sokan vágott virág, koszorú helyett inkább élő, cserepes virágokat helyeznek el a szeretteik sírjánál.  Ha a temetői virágok ültetése mellett döntünk, vegyük figyelembe, hogy milyen gyakran tudjuk gondozni a sírt, és azt is, hogy napos, vagy árnyékos helyen van-e, ennek megfelelően válasszunk örökzöld növényt, vagy évelő virágot. Cserepes növényekből is nagyobb ilyenkor a kínálat, krizantémot, árvácskát és csarabot ilyenkor szinte minden áruházban lehet kapni.

6. Akár házilag is elkészíthetjük

Ha van kertünk, vagy tudunk ismerőstől, családtagtól pár szál virágot szerezni, akkor egyszerűen készíthetünk csokrot otthon. Koszorút összeállíthatunk hajlékony vesszőkből, ágakból, de az alap lehet akár drót, vagy hungarocell karika is. A koszorúra tehetünk őszi terméseket, ezeket akár le is festhetjük, és az egészet díszíthetjük szalagokkal. Gyakran használt alapanyag a koszorúhoz a fenyőág, a toboz, a bogyós termések (kökény, csipkebogyó) és pár szál virág.

temetői virágok a selyemvirágok is
A selyemvirágok szintén közkedvelt választások, ha temetői virágokról van szó, hiszen ezek kifejezetten tartósak. 
Fotó: FlowerGirl5 / Shutterstock

Mit illik vinni a sírhelyre?

Sokszor az a fő szempont, hogy mások szerint milyen virágot ildomos elmékül vinni, de érdemes azt is fontolóra venni, hogy az elhunyt szerettünknek mi volt a kedvence. Ezzel méltó emléket állítunk neki.

  • Mindennek jelentése van
    Hagyományosan a temetőben a színek nemcsak esztétikumot közvetítenek, hanem érzelmeket, üzeneteket is. A fehér a tisztaság, ártatlanság és a tisztelet jelképe, a pasztell színek, mint a rózsa, a halványkék hálát, emlékezetet fejeznek ki. A sötétkék, bordó vagy mély lila színek mély gyászt, az elvesztés súlyát mutatják.
  • A krizantém a legnépszerűbb
    Halottak napja körül virágzik a csodálatos, hidegtűrő virág, a krizantém, melyből elég 5-6 szál is, hogy jól mutasson egy nagyobb vázában. Szinte az egész világon a gyász és az emlékezet szimbóluma.
  • Rendhagyó szálak
    Vágott virágokból vihetünk olyasmit is, ami kevésbé bírja a hideget, és általában nem temetői virágként gondolunk rá: ilyen például a hortenzia, az asztroménia vagy a peónia.
  • A fagyokig ontja fehér virágait
    Bizonyos rózsafajták egészen a fagyokig pompáznak. Nem bevett szokás a sírra helyezni, pedig a szeretet és a tisztelet jelképe. A színes rózsák azonban kerülendők, válasszunk inkább fehéret.
  • A szeretet fontos jelképe
    A szegfűre nem gondolunk temetői virágként, hiszen az édesanyákhoz, és a szerelemhez kötődik. Azonban egy elhunyt szülő, vagy kedves sírján az eltávozott lélek iránti örök szeretetet szimbolizálhatja.
  • Nem csak kísérőnek
    A fátyolvirággal leginkább csokrok kiegészítőjeként találkozunk, pedig önállóan is csodálatos kompozíció készíthető belőle. Halottak napján az apró, fehér virágai a gyengédség, a tisztaság fogalmát jelképezik.
  • Örökkévalóság szimbóluma
    A liliomok az újjászületés, a túlvilág szimbólumai. Méltó és tiszteletteljes emlékezést tesz lehetővé, és a fehér szín a szeretet és a tisztelet jelképe az elhunyt felé.
  • Egész évben üde zöld lesz
    Ha az ültetés mellett döntöttünk, a buxus kitűnő választás lehet, hiszen kevés gondozást igényel, és csak ritkán van szüksége metszésre. A hideg telet is jól tűri, napfényben és árnyékban egyaránt szépen fejlődik.
  • Akár tavaszig színes marad
    A másik kedvelt temetői növény a csarab, amit szintén ilyenkor ültethetünk a sírra. Ez a törpecserje legfeljebb 60 centi magasra nő meg, rózsaszín virágai sűrűn növik be a talajt.

Érdekel, hogyan maradhat sokáig szép a krizantém? Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

