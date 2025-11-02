Mit vigyünk a sírkertbe halottak napján? Fókuszban a temetői virágok

A halottak napja egyik fontos jelképei a szép és látványos növények, melyeket a sírokra helyezhetünk a megemlékezés részeként. Az őszi temetői virágok kiválasztása és beszerzése azonban nem mindig egyszerű feladat, a Fanny magazin összeállítása ebben segíthet.

Ha temetői virágokról van szó, a krizantém a legnépszerűbb, amely számtalan árnyalatban díszítheti a sírhelyeket.

Fotó: katarinag / Shutterstock

Szempontok, melyek alapján jó áron vásárolhatunk őszi temetői virágokat:

1. A koszorú kerül a legtöbbe

Fontos, hogy a koszorú, amit a sírra szeretnénk tenni, milyen anyagból készült, mekkora a mérete, és milyen részletgazdagsággal dolgozták ki. Így egységes árat sem lehet megjósolni, kisebb darabokat akár ezer forintos áron is beszerezhetünk, de a nagyobbak 5-15 ezer forint körül mozognak. A csokrok valamivel olcsóbbak, de nem sokkal: akár 3500-4000 forintba is kerülhetnek, mérettől függően. Egy szál virág ára pedig általában 700-800 forintba is kerülhet.

2. Nézzünk szét sok helyen

Érdemes nemcsak a temetőnél, de a faluban, városban minden virágárusnál körülnézni, mielőtt kilátogatunk szerettünk sírhelyéhez, pár ezer forintos különbségekre bukkanhatunk. Tévhit, hogy a temetőnél a legdrágábbak a virágok, ugyanis az árképzés sok mindentől függ: hogy az árusok mennyiért tudták beszerezi a kereskedőtől a virágokat, mennyi bérleti díjat fizetnek, így érdemes mindenhol megnézni az árakat.

3. Olcsóbb lehet az áruházban

Pár ezer forintot spórolhatunk, ha nem virágárusoknál, hanem hipermarketekben vásároljuk meg a virágokat, mécseseket halottak napjára. Sok helyen koszorút, csokrot is lehet venni, érdemes megnézni a kínálatot; de például egyes barkácsáruházakban is árulnak ilyenkor virágokat. Sokan mécseseket visznek virág helyett, ezeket is érdemes több üzletben megnézni, nagy lehet az eltérés az árakban.

4. Fontoljuk meg a tartósabbat

Bár a selyemvirágokból készült koszorúk, csokrok ára is emelkedett, sokszor pár ezer forinttal olcsóbban szerezhetjük be őket, mint az élő virágból készült darabokat. Ezek tartósabbak, nem hervadnak el, és hosszú hetekig díszítik a sírt. Sokan jó néhány héttel az ünnepek előtt beszerzik ezeket. Minőségtől függően ezeknek az ára pár száz forinttól tízezrekig terjedhet, és virágboltokban, online áruházakban vagy barkácsáruházakban is megvehetjük őket.