Mit vigyünk a sírkertbe halottak napján? Fókuszban a temetői virágok

A halottak napja egyik fontos jelképei a szép és látványos növények, melyeket a sírokra helyezhetünk a megemlékezés részeként. Az őszi temetői virágok kiválasztása és beszerzése azonban nem mindig egyszerű feladat, a Fanny magazin összeállítása ebben segíthet.
Fontos, hogy a koszorú, amit a sírra szeretnénk tenni, milyen anyagból készült, mekkora a mérete, és milyen részletgazdagsággal dolgozták ki. Így egységes árat sem lehet megjósolni, kisebb darabokat akár ezer forintos áron is beszerezhetünk, de a nagyobbak 5-15 ezer forint körül mozognak. A csokrok valamivel olcsóbbak, de nem sokkal: akár 3500-4000 forintba is kerülhetnek, mérettől függően. Egy szál virág ára pedig általában 700-800 forintba is kerülhet.
Érdemes nemcsak a temetőnél, de a faluban, városban minden virágárusnál körülnézni, mielőtt kilátogatunk szerettünk sírhelyéhez, pár ezer forintos különbségekre bukkanhatunk. Tévhit, hogy a temetőnél a legdrágábbak a virágok, ugyanis az árképzés sok mindentől függ: hogy az árusok mennyiért tudták beszerezi a kereskedőtől a virágokat, mennyi bérleti díjat fizetnek, így érdemes mindenhol megnézni az árakat.
Pár ezer forintot spórolhatunk, ha nem virágárusoknál, hanem hipermarketekben vásároljuk meg a virágokat, mécseseket halottak napjára. Sok helyen koszorút, csokrot is lehet venni, érdemes megnézni a kínálatot; de például egyes barkácsáruházakban is árulnak ilyenkor virágokat. Sokan mécseseket visznek virág helyett, ezeket is érdemes több üzletben megnézni, nagy lehet az eltérés az árakban.
Bár a selyemvirágokból készült koszorúk, csokrok ára is emelkedett, sokszor pár ezer forinttal olcsóbban szerezhetjük be őket, mint az élő virágból készült darabokat. Ezek tartósabbak, nem hervadnak el, és hosszú hetekig díszítik a sírt. Sokan jó néhány héttel az ünnepek előtt beszerzik ezeket. Minőségtől függően ezeknek az ára pár száz forinttól tízezrekig terjedhet, és virágboltokban, online áruházakban vagy barkácsáruházakban is megvehetjük őket.
Sokan vágott virág, koszorú helyett inkább élő, cserepes virágokat helyeznek el a szeretteik sírjánál. Ha a temetői virágok ültetése mellett döntünk, vegyük figyelembe, hogy milyen gyakran tudjuk gondozni a sírt, és azt is, hogy napos, vagy árnyékos helyen van-e, ennek megfelelően válasszunk örökzöld növényt, vagy évelő virágot. Cserepes növényekből is nagyobb ilyenkor a kínálat, krizantémot, árvácskát és csarabot ilyenkor szinte minden áruházban lehet kapni.
Ha van kertünk, vagy tudunk ismerőstől, családtagtól pár szál virágot szerezni, akkor egyszerűen készíthetünk csokrot otthon. Koszorút összeállíthatunk hajlékony vesszőkből, ágakból, de az alap lehet akár drót, vagy hungarocell karika is. A koszorúra tehetünk őszi terméseket, ezeket akár le is festhetjük, és az egészet díszíthetjük szalagokkal. Gyakran használt alapanyag a koszorúhoz a fenyőág, a toboz, a bogyós termések (kökény, csipkebogyó) és pár szál virág.
Sokszor az a fő szempont, hogy mások szerint milyen virágot ildomos elmékül vinni, de érdemes azt is fontolóra venni, hogy az elhunyt szerettünknek mi volt a kedvence. Ezzel méltó emléket állítunk neki.
Érdekel, hogyan maradhat sokáig szép a krizantém? Nézd meg ezt a videót is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.