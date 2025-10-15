Emlékszel még milyen volt az első készülék? Mobiltelefonok akkor és most – Galéria

Pontosan 35 éve, 1990. október 15-én Magyarországon is elindult a kereskedelmi mobiltelefon-szolgáltatás. A kütyü, ami nélkül ma a sarki kisboltba sem indulnánk el, és mindig ott van a zsebünkben, ekkor még igazi kuriózumnak számított – és a régi mobiltelefonok úgy is néztek ki. Rengeteg minden változott azóta. Az évforduló alkalmából, most egy galériában szedtük össze a mobiltelefon-történet legnagyobb pillanatait. Nézd meg, te mennyire emlékszel ezekből!

A mobiltelefonok története viszont jóval a 90-es évek előtt megkezdődött. Pontosan 1973-ban, amikor Marty Cooper, a Motorola mérnöke megindította az első mobilhívást New York utcáin. De ez a telefon még tényleg inkább egy darab téglára hasonlított, mint azokra a telefonokra, amik ma szinte kiegészítőnek számítanak esztétikájukkal. Ettől a pillanattól kezdve, 11 évbe telt, mire a Motorola mobiltelefon kereskedelmi forgalomba került 1984-ben. Ráadásul 4000 dolláros darabáron, ami akkoriban több volt, mint egy átlagos éves bér.

A régi mobilok ekkor kb. 790 grammot nyomtak, és használatukhoz szükség volt egy 15 centiméteres antennához is – és lehet, hogy ma is sok a panasz arra, hogy milyen gyorsasággal merülnek a legújabb telefonkészülékek is, nade ezek akkumulátora se volt ám tökéletes. Sőt! 10 órányi töltésre volt szükség, hogy 30 perc telefonálást bírjanak.

Aztán a 90-es években megjelent a 2G technológia, az SMS, és ekkor lett csak igazán a fiatal generációk kedvence a mobiltelefon a retró játékokkal és az örökké a fejünkbe ragadt csengőhangokkal.

Az évtized végén pedig, már megérkeztek a kamerák is, amik lehetővé tették, hogy bármikor megörökítsünk egy-egy emléket – bár a képminőség még bőven hagyott maga után kivetnivalót akkoriban.

Ekkoriban lehetett már kezdetlegesen internetezni is egy-két extrább telefonon, de az igazi áttörést a 2007-es év hozta el, amikor is megjelent az első iPhone. Innentől nem volt megállás: netezés, facebook, zenehallgatás és tömérdek fotózkodás.

