Emlékszel még milyen volt az első készülék? Mobiltelefonok akkor és most – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 17:45
Ma 35 éve, hogy elindult a kereskedelmi mobiltelefon-szolgáltatás Magyarországon. A régi mobiltelefonok történetében még egy egyszerű hívás is szenzációnak számított. Mutatjuk azóta mennyi fejlődött a technológia!
Pontosan 35 éve, 1990. október 15-én Magyarországon is elindult a kereskedelmi mobiltelefon-szolgáltatás. A kütyü, ami nélkül ma a sarki kisboltba sem indulnánk el, és mindig ott van a zsebünkben, ekkor még igazi kuriózumnak számított – és a régi mobiltelefonok úgy is néztek ki. Rengeteg minden változott azóta. Az évforduló alkalmából, most egy galériában szedtük össze a mobiltelefon-történet legnagyobb pillanatait. Nézd meg, te mennyire emlékszel ezekből!

Régi mobiltelefonok története.
Ennyit változtak a mobiltelefonok a 70-es évek óta
Fotó: AFP /  AFP

Mobiltelefonok története

A mobiltelefonok története viszont jóval a 90-es évek előtt megkezdődött. Pontosan 1973-ban, amikor Marty Cooper, a Motorola mérnöke megindította az első mobilhívást New York utcáin. De ez a telefon még tényleg inkább egy darab téglára hasonlított, mint azokra a telefonokra, amik ma szinte kiegészítőnek számítanak esztétikájukkal. Ettől a pillanattól kezdve, 11 évbe telt, mire a Motorola mobiltelefon kereskedelmi forgalomba került 1984-ben. Ráadásul 4000 dolláros darabáron, ami akkoriban több volt, mint egy átlagos éves bér.

A régi mobilok ekkor kb. 790 grammot nyomtak, és használatukhoz szükség volt egy 15 centiméteres antennához is – és lehet, hogy ma is sok a panasz arra, hogy milyen gyorsasággal merülnek a legújabb telefonkészülékek is, nade ezek akkumulátora se volt ám tökéletes. Sőt! 10 órányi töltésre volt szükség, hogy 30 perc telefonálást bírjanak.

Aztán a 90-es években megjelent a 2G technológia, az SMS, és ekkor lett csak igazán a fiatal generációk kedvence a mobiltelefon a retró játékokkal és az örökké a fejünkbe ragadt csengőhangokkal.

Az évtized végén pedig, már megérkeztek a kamerák is, amik lehetővé tették, hogy bármikor megörökítsünk egy-egy emléket – bár a képminőség még bőven hagyott maga után kivetnivalót akkoriban.

Ekkoriban lehetett már kezdetlegesen internetezni is egy-két extrább telefonon, de az igazi áttörést a 2007-es év hozta el, amikor is megjelent az első iPhone. Innentől nem volt megállás: netezés, facebook, zenehallgatás és tömérdek fotózkodás.

Emlékszel még milyen volt az első készülék? Mobiltelefonok akkor és most

Nézd meg a mobiltelefonok történetének legnagyobb fordulópontjait galériánkban!

1984. A világ első kereskedelmi forgalomban kapható mobiltelefonja: Motorola's Dynatac 8000x.

 

Így változtatta meg a világot az első mobiltelefonos hívás:

Nosztalgiázz tovább!

 

