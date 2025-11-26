Házi öblítő fillérekből: ezzel rengeteg pénzt spórolhatsz havi szinten

A bolti öblítők illata néha túlságosan tolakodóak, az áruk igen borsos, az összetevőlista pedig olyan, mintha egy vegyipari kézikönyvből másolták volna ki. Ha szeretnél egy természetes, bőrbarát, környezetkímélő és illatos megoldást, akkor készítsd el ezt a tökéletes házi öblítőt fillérekből! Mindössze 10 Ft/adag, tehát sokat spórolhatsz vele! Az már csak hab a tortán, hogy te magad keverheted ki az illatát, a saját ízlésed szerint!
Mindössze három alapanyagra lesz szükséged: szódabikarbóna, Epsom só – más néven keserűsó – és illóolaj, amilyet te szeretsz. Mindez pedig nemcsak elképesztően olcsó, de még hatékonyabb, mint a bolti! Láss hozzá, és készíts öblítőt fillérekből!
Semlegesíti a kellemetlen szagokat, megelőzi az anyagok beszürkülését, így a ruhák frissebbek lesznek és még a mosógép is tisztább marad.
Az Epsom sónak számos jótékony hatása van, de most azért van rá szükség, mert lágyítja a víz keménységét, ami puhábbá teszi a ruhákat. Emellett magába szívja az illóolajat, így hosszan tartó, finom illatot biztosít majd a ruháknak.
Bár ez a legkisebb mennyiségű összetevő, ez határozza meg, hogy milyen illatot viselsz egész nap. Levendula, mandarin, narancsvirág, eukaliptusz, citromfű, ilang-ilang, pálmarózsa, bármelyik illóolajat választhatod, vagy akár keverhetsz ki saját egyveleget. Ha pedig azt szeretnéd, hogy az öblítőd a baktériumokat is kiirtsa a ruháidból, akkor tegyél bele pár csepp teafa olajat is. Ha viszont teljesen illatmentes ruhákra vágysz, esetleg allergiával küzdesz, akkor egyszerűen hagyd ki az olajokat.
Keverd ki pár perc alatt!
Hozzávalók:
Elkészítés:
Így használd:
Tegyél 2 teáskanálnyit mosásonként a mosógép öblítőrekeszébe.
Árkalkuláció – Mennyi az annyi?
Lássuk mennyire jön ki egy adag öblítő, azaz 2 teáskanálnyi!
Epsom só (500 g): 1000 Ft/kg = 500 Ft
Szódabikarbóna (100 g): 600 Ft/kg = 60 Ft
Illóolaj (0,5 ml): 1500 Ft / 10 ml = 75 Ft
A teljes keverék ára: 635 Ft
1 adag, azaz 2 teáskanál ára (10 g keverék):10,57 Ft
Tehát egy adag öblítő ára nagyjából 10 forintra jön ki, és még az illatát is te határozod meg, vagy akár hangulatod alapján váltogathatod, módosíthatod. Ez az egyszerű, természetes öblítő nemcsak pénztárcabarát, de kíméli a bőrödet, a környezetet és a mosógépedet is. Egy próbát mindenképp megér – lehet, hogy már az első adag után elfelejted a bolti változatot!
Egy kis videós segítség az öblítő elkészítéséhez:
