Házi öblítő fillérekből: ezzel rengeteg pénzt spórolhatsz havi szinten

A bolti öblítők illata néha túlságosan tolakodóak, az áruk igen borsos, az összetevőlista pedig olyan, mintha egy vegyipari kézikönyvből másolták volna ki. Ha szeretnél egy természetes, bőrbarát, környezetkímélő és illatos megoldást, akkor készítsd el ezt a tökéletes házi öblítőt fillérekből! Mindössze 10 Ft/adag, tehát sokat spórolhatsz vele! Az már csak hab a tortán, hogy te magad keverheted ki az illatát, a saját ízlésed szerint!

Házi öblítőt te is könnyedén készíthetsz, amivel sokat spórolhatsz a költségeiden.

Mindössze három alapanyagra lesz szükséged: szódabikarbóna, Epsom só – más néven keserűsó – és illóolaj, amilyet te szeretsz. Mindez pedig nemcsak elképesztően olcsó, de még hatékonyabb, mint a bolti! Láss hozzá, és készíts öblítőt fillérekből!

1. Szódabikarbóna: a szagtalanító mester

Semlegesíti a kellemetlen szagokat, megelőzi az anyagok beszürkülését, így a ruhák frissebbek lesznek és még a mosógép is tisztább marad.

2. Epsom só: a természetes vízlágyító

Az Epsom sónak számos jótékony hatása van, de most azért van rá szükség, mert lágyítja a víz keménységét, ami puhábbá teszi a ruhákat. Emellett magába szívja az illóolajat, így hosszan tartó, finom illatot biztosít majd a ruháknak.

3. Illóolaj: az egyedi illat titka

Bár ez a legkisebb mennyiségű összetevő, ez határozza meg, hogy milyen illatot viselsz egész nap. Levendula, mandarin, narancsvirág, eukaliptusz, citromfű, ilang-ilang, pálmarózsa, bármelyik illóolajat választhatod, vagy akár keverhetsz ki saját egyveleget. Ha pedig azt szeretnéd, hogy az öblítőd a baktériumokat is kiirtsa a ruháidból, akkor tegyél bele pár csepp teafa olajat is. Ha viszont teljesen illatmentes ruhákra vágysz, esetleg allergiával küzdesz, akkor egyszerűen hagyd ki az olajokat.

Keverd ki pár perc alatt!

Hozzávalók:

2 csésze (500 g) Epsom só

0,5 csésze (100 g) szódabikarbóna

10 csepp illóolaj (pl. levendula, narancs, menta)

Elkészítés:

Egy nagyobb üvegbe öntsd bele az Epsom sót

Add hozzá a szódabikarbónát, majd jól keverd össze

Csepegtesd bele az illóolajat, közben folyamatosan kevergesd

Zárd le a tárolót, és rázd össze, hogy az olaj jól elkeveredjen

Így használd: