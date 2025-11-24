Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
A muskátli teleltetése – Így lesz szép jövőre is a virágunk

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 15:00
muskátliteleltetéskertgondozás
Rengeteg színben és méretben pompázik, varázslatos hangulatot teremtve a teraszunkon. A muskátli teleltetése nem csupán egyszerű feladat, de megéri a fáradozást, hiszen így nem kell minden évben újat vásárolnunk, ezzel rengeteg pénzt megspórolhatunk.

A muskátli teleltetése bár cseppet sem bonyolult és nem igényel különösebb eszközöket, mégis érdemes betartani a szabályokat. A megfelelő előkészítés, hőmérséklet és gondozás biztosítja, hogy a növény ne gyengüljön le a hideg hónapok alatt. Ezért fontos, hogy a teleltetésre már idejében készüljünk fel, amikor a növények még erősek, így jobban alkalmazkodnak a körülményekhez. A muskátlit akkor érdemes beköltöztetni a téli szállására, amikor az éjszakai hőmérséklet már nem éri el az 5 °C-ot – írja a Fanny magazin

Muskátli teleltetése helyesen
A muskátli teleltetése a megfelelő előkészítéssel sikeres lesz
Fotó: Britta und Ralph Hoppe /  123RF

Muskátli teleltetése előtti teendők

Alaposan tisztítsuk meg

Mielőtt helyet keresnénk neki télre, távolítsuk el az elszáradt leveleket és leszáradt, elhervadt virágmaradványokat. Ez segít megelőzni a gombásodást és a kártevők elszaporodását. Egy gyors ellenőrzés során nézzük át, nincs-e rajta tetű vagy más rovar, és szükség esetén kezeljük ezt is.

A muskátli teleltetése előtti metszés
Érdemes visszavágni a növényt a teleltetés előtt.
Fotó: MandicJovan /  123RF

Metszést nem érdemes kihagyni

Teleltetés előtt a muskátlit 1/3 részére érdemes visszavágni. A muskátli metszése segít megőrizni a növény vitalitását, és tavasszal erőteljesebb növekedést eredményez. A vágást tiszta, fertőtlenített metszőollóval végezzük.

Muskátli földpótlás a sikeres teleltetéshez
A teleltetése előtt frissítsük fel a muskátli földjét.
Fotó:  123RF

Frissítsük fel a földet is

Ha a talaj kimerült vagy túl tömör, nehezebb lesz regenerálódnia tavasszal. Teleltetés előtt elég a felső 3–5 cm földréteget lecserélni friss, tápanyagdús keverékre. Ezzel elkerüljük a gombásodást, tömörödést és javítjuk a vízelvezetést. Például, a szódabikarbóna csodát tesz a virágfölddel, ez a vegyszermentes növényvédelem egyik régóta bevált kelléke. Érdemes lehet kipróbálni a földréteg cseréjénél, ha kicsit fel akarjuk frissíteni azt.

Muskátli teleltetése világos helyen
A muskátli teleltetése alatt is természetes fényre van szükség.
Fotó: HelinLoikTomson /  123RF

A muskátli gondozása a teleltetés alatt

A világosabb helyet kedveli

Tegyük a növényt 5–10 °C közötti, világos helyre. Erre a célra tökéletesen megfelel egy hűvös folyosó, lépcsőház, zárt erkély, hideg kamra vagy garázsablak. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor teljes sötétségben és 2–5 °C körüli hőmérsékleten is tarthatjuk, de ilyenkor csak mélyalvásba kerül.

Muskátli öntözése a teleltetés során
Csak ritkán öntözzük meg a növényt a téli időszakban.
Fotó:  123RF

Teleltetés alatt csak mértékkel öntözzük

A teleltetés alatt a muskátlinak minimális vízre van szüksége, ezért bőven elég 3–4 hetente kevesebb mennyiségű vízzel öntözni. Figyeljünk, mert a túlöntözés gyors rothadáshoz vezet, ami télen gyakori hiba.

Táplálásra már nincs szükség

A hideg hónapokban a növény pihen, ezét nem igényel tápanyagot. A tápoldatozás ilyenkor csak legyengítené, ráadásul a friss hajtások fagyérzékenyek. Legkorábban márciusban érdemes újra elkezdeni.

A muskátli teleltetése nem azt jelenti, hogy szárítsuk ki

A túl száraz levegő levélhullást okozhat, míg a túl nedves gombásodáshoz vezethet, így inkább egy enyhén szellőző helyiség lehet ideális a számára. Kerüljük a radiátorokhoz közeli helyet, mert attól rettenetesen kiszárad majd a növény.

A szabadföldi muskátli mást igényel

Ha a muskátli ágyásban nőtt, még a fagyok előtt szedjük ki a földből. Rázzuk le a gyökérről a földet, és tároljuk papírzacskóban vagy felakasztva, fejjel lefelé, hűvös helyen. Ez az ősi módszer meglepően hatékony és kevés helyet foglal.

Ellenőrizzük le havonta 

Teleltetés alatt is érdemes legalább havonta átnézni a muskátlit. Ha penészt, rothadást vagy kártevőt látunk, az érintett részeket azonnal távolítsuk el. A megelőző tisztítás sok bosszúságtól kímél meg tavasszal.

Eltérhetnek az igényeik

Ha van rá mód, a zónás és futó muskátlit ne ugyanabban a környezetben teleltessünk. A futó muskátli érzékenyebb a hidegre, míg a zónás bírja a hűvösebb teleltetést. Erre nagyon figyeljünk, amikor helyet keresünk nekik.

A teleltetés után így hozd formába a muskátlit

Finoman ébresszük majd fel

Tavasszal, amikor már tartósan 12–15 °C fölé emelkedik a nappali hőmérséklet, megkezdhetjük a kihelyezést. Fontos, hogy ne vigyük hirtelen a napsütésre, így elkerülhetjük a napégést és a növekedési stresszt. Először csak félárnyékba tegyük, majd néhány nap után mehet a végleges helyére.

Muskátli átültetése teleltetés után
A muskátlit teleltetés után tavasszal ültessük át nagyobb edénybe.
Fotó:  123RF

Meghálálja a nagyobb cserepet

Az átültetésre tavasszal kerül sor, amikor a növény már aktívan fejlődik. Friss, laza földet kapjon, és érdemes áttenni egy nagyobb cserépbe, főleg, ha az előzőt már kinőtte. Válasszunk 1, maximum 2 mérettel nagyobbat. Ez erőteljes gyökérfejlődést és gazdag virágzást hoz.

Ha szeretnénk szaporítani a muskátlit, az alábbi videóban találunk hozzá hasznos tanácsokat.

 

 

