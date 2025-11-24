A muskátli teleltetése – Így lesz szép jövőre is a virágunk

A muskátli teleltetése bár cseppet sem bonyolult és nem igényel különösebb eszközöket, mégis érdemes betartani a szabályokat. A megfelelő előkészítés, hőmérséklet és gondozás biztosítja, hogy a növény ne gyengüljön le a hideg hónapok alatt. Ezért fontos, hogy a teleltetésre már idejében készüljünk fel, amikor a növények még erősek, így jobban alkalmazkodnak a körülményekhez. A muskátlit akkor érdemes beköltöztetni a téli szállására, amikor az éjszakai hőmérséklet már nem éri el az 5 °C-ot – írja a Fanny magazin.

A muskátli teleltetése a megfelelő előkészítéssel sikeres lesz

Fotó: Britta und Ralph Hoppe / 123RF

Muskátli teleltetése előtti teendők

Alaposan tisztítsuk meg

Mielőtt helyet keresnénk neki télre, távolítsuk el az elszáradt leveleket és leszáradt, elhervadt virágmaradványokat. Ez segít megelőzni a gombásodást és a kártevők elszaporodását. Egy gyors ellenőrzés során nézzük át, nincs-e rajta tetű vagy más rovar, és szükség esetén kezeljük ezt is.

Érdemes visszavágni a növényt a teleltetés előtt.

Fotó: MandicJovan / 123RF

Metszést nem érdemes kihagyni

Teleltetés előtt a muskátlit 1/3 részére érdemes visszavágni. A muskátli metszése segít megőrizni a növény vitalitását, és tavasszal erőteljesebb növekedést eredményez. A vágást tiszta, fertőtlenített metszőollóval végezzük.

A teleltetése előtt frissítsük fel a muskátli földjét.

Fotó: 123RF

Frissítsük fel a földet is

Ha a talaj kimerült vagy túl tömör, nehezebb lesz regenerálódnia tavasszal. Teleltetés előtt elég a felső 3–5 cm földréteget lecserélni friss, tápanyagdús keverékre. Ezzel elkerüljük a gombásodást, tömörödést és javítjuk a vízelvezetést. Például, a szódabikarbóna csodát tesz a virágfölddel, ez a vegyszermentes növényvédelem egyik régóta bevált kelléke. Érdemes lehet kipróbálni a földréteg cseréjénél, ha kicsit fel akarjuk frissíteni azt.

A muskátli teleltetése alatt is természetes fényre van szükség.

Fotó: HelinLoikTomson / 123RF

A muskátli gondozása a teleltetés alatt

A világosabb helyet kedveli

Tegyük a növényt 5–10 °C közötti, világos helyre. Erre a célra tökéletesen megfelel egy hűvös folyosó, lépcsőház, zárt erkély, hideg kamra vagy garázsablak. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor teljes sötétségben és 2–5 °C körüli hőmérsékleten is tarthatjuk, de ilyenkor csak mélyalvásba kerül.

Csak ritkán öntözzük meg a növényt a téli időszakban.

Fotó: 123RF

Teleltetés alatt csak mértékkel öntözzük

A teleltetés alatt a muskátlinak minimális vízre van szüksége, ezért bőven elég 3–4 hetente kevesebb mennyiségű vízzel öntözni. Figyeljünk, mert a túlöntözés gyors rothadáshoz vezet, ami télen gyakori hiba.