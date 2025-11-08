A Los Pollos Hermanos nemcsak egy kitalált étterem, hanem Gus Fring titokzatos világának központja a Breaking Bad – Totál szívás és a Better Call Saul című sorozatban. Igaz, a hely nem létezik a valóságban, de egy jól összeállított recept segítségével könnyedén megidézheted azt a különleges ízvilágot, amit a sorozatokban annyira megszerettünk.

Breaking Bad rajongóknak: a Los Pollos Hermanos ikonikus csirkéjének receptje lépésről lépésre

Fotó: Mironov Vladimir / Shutterstock

Breaking Bad csirke – Így készítsd el a sorozat ikonikus fogását

A Breaking Bad – Totál szívás című sorozat csirkéjének a titka egy igazán ütős fűszerkeverék, amelyet a kömény, fokhagymapor, limehéj és achiote por tesz igazán pikánssá. A bundája pedig egy külön kis csoda: a tequila nemcsak extra karaktert ad neki, hanem hihetetlenül ropogóssá is teszi a tésztát. Az eredmény? Egy igazán finom, ropogós csirke, amely méltó tisztelgés a sorozat legendás fogása előtt.

Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz a különleges rántott csirkéhez

ABQ fűszerkeverék

1 evőkanál őrölt kömény

2 evőkanál csirkehúsleves por

1 evőkanál fokhagymapor

1 evőkanál vöröshagymapor

1 evőkanál limehéj

½ evőkanál szárított vörös chili por vagy pehely

1 teáskanál achiote vagy annatto por

Pácoláshoz

½ csésze só

2 liter forró víz

1 egész csirke, darabokra vágva, vagy kb. 1,7 kg csontos, bőrös csirkerész tetszés szerint

Bundához

1 csésze finomliszt

1 csésze kukoricakeményítő

¼ csésze arany tequila

1 ½ csésze víz

1 tojás

Sütéshez

2 liter növényi, repce- vagy mogyoróolaj

A Csirkés Testvérek, vagyis a Los Pollos Hermanos ropogós csirke receptje

Fotó: grafvision / Shutterstock

Elkészítés lépésről lépésre

Először keverd össze az ABQ fűszerkeverék minden hozzávalóját. Egy evőkanálnyit tegyél félre, a maradékot pedig oszd két részre. Készítsd el a pácot: keverd össze a forró vizet, a sót és az egyik adag fűszerkeveréket, majd hagyd állni pár percet. Ebbe a pácba mártsd bele teljesen a csirkedarabokat, majd fedd le, és tedd hűtőbe legalább 4, legfeljebb 10 órára. Amikor kiveszed a csirkét, itasd fel róla a nedvességet papírtörlővel, és hagyd szobahőmérsékleten. Melegíts olajat egy nagy, vastag falú edényben. Közben keverd össze a bunda hozzávalóit a maradék fűszerkeverékkel, hogy sima, csomómentes tésztát kapj. Mártsd a csirkéket a bundatésztába, hagyd lecsepegni azokat, majd darabonként süsd ki forró olajban. A combokat és alsócombokat 12-14 percig, a mellrészt 10-12 percig, a szárnyakat pedig 6-8 percig süsd, az olaj hőmérsékletét pedig tartsd 160-175 Celsius-fok között. Ha aranybarnára és ropogósra sültek, szedd ki és csepegtesd le azokat egy rácson, majd tálalás előtt szórd meg a félretett fűszerkeverékkel.

Így lesz igazán különleges az íz, amelyet a Los Pollos Hermanos legendás csirkéihez kötsz – egy kis fűszer a titok nyitja!