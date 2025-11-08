Breaking Bad rajongóknak: a Los Pollos Hermanos ikonikus csirkéjének receptje lépésről lépésre

Ha valaha is megfordult a fejedben, milyen lehet Gus Fring híres Los Pollos Hermanos csirkéje, most nem kell messzire menned érte. Otthon is elkészítheted ezt a dél-nyugati fűszerezésű, ropogós finomságot, amely garantáltan elvarázsolja a Breaking Bad és Better Call Saul rajongókat!
A Los Pollos Hermanos nemcsak egy kitalált étterem, hanem Gus Fring titokzatos világának központja a Breaking Bad – Totál szívás és a Better Call Saul című sorozatban. Igaz, a hely nem létezik a valóságban, de egy jól összeállított recept segítségével könnyedén megidézheted azt a különleges ízvilágot, amit a sorozatokban annyira megszerettünk.
Breaking Bad csirke – Így készítsd el a sorozat ikonikus fogását
A Breaking Bad – Totál szívás című sorozat csirkéjének a titka egy igazán ütős fűszerkeverék, amelyet a kömény, fokhagymapor, limehéj és achiote por tesz igazán pikánssá. A bundája pedig egy külön kis csoda: a tequila nemcsak extra karaktert ad neki, hanem hihetetlenül ropogóssá is teszi a tésztát. Az eredmény? Egy igazán finom, ropogós csirke, amely méltó tisztelgés a sorozat legendás fogása előtt.
Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz a különleges rántott csirkéhez
ABQ fűszerkeverék
1 evőkanál őrölt kömény
2 evőkanál csirkehúsleves por
1 evőkanál fokhagymapor
1 evőkanál vöröshagymapor
1 evőkanál limehéj
½ evőkanál szárított vörös chili por vagy pehely
1 teáskanál achiote vagy annatto por
Pácoláshoz
½ csésze só
2 liter forró víz
1 egész csirke, darabokra vágva, vagy kb. 1,7 kg csontos, bőrös csirkerész tetszés szerint
Először keverd össze az ABQ fűszerkeverék minden hozzávalóját. Egy evőkanálnyit tegyél félre, a maradékot pedig oszd két részre.
Készítsd el a pácot: keverd össze a forró vizet, a sót és az egyik adag fűszerkeveréket, majd hagyd állni pár percet. Ebbe a pácba mártsd bele teljesen a csirkedarabokat, majd fedd le, és tedd hűtőbe legalább 4, legfeljebb 10 órára.
Amikor kiveszed a csirkét, itasd fel róla a nedvességet papírtörlővel, és hagyd szobahőmérsékleten.
Melegíts olajat egy nagy, vastag falú edényben. Közben keverd össze a bunda hozzávalóit a maradék fűszerkeverékkel, hogy sima, csomómentes tésztát kapj.
Mártsd a csirkéket a bundatésztába, hagyd lecsepegni azokat, majd darabonként süsd ki forró olajban. A combokat és alsócombokat 12-14 percig, a mellrészt 10-12 percig, a szárnyakat pedig 6-8 percig süsd, az olaj hőmérsékletét pedig tartsd 160-175 Celsius-fok között.
Ha aranybarnára és ropogósra sültek, szedd ki és csepegtesd le azokat egy rácson, majd tálalás előtt szórd meg a félretett fűszerkeverékkel.
Így lesz igazán különleges az íz, amelyet a Los Pollos Hermanos legendás csirkéihez kötsz – egy kis fűszer a titok nyitja!
