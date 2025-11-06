MC Hawer 100 ezerért árulja 23 évig hordott ruháját

MC Hawer és Tekknő neve talán már senkinek sem ismeretlen hazánkban, hiszen dalaik a legtöbb lakodalomban és házibuliban felcsendülnek előbb utóbb. A páros már évtizedek óta járja az országot, sőt még külföldre is eljutottak koncertjeikkel, ahol kivétel nélkül mindig a már jól ismert kézzel hímzett fellépőszettjükben lépnek színpadra. Koczka Géza, azaz MC Hawer most azonban gondolt egyet, és árverésre bocsájtotta a sajátját, aminek nem kevesebb, mint 100 ezer forint a kikiáltási ára. A Borsnak most azt is elárulta, miért akar megválni egy ilyen fontos ereklyétől.

MC Hawer és Tekknő koncertjeit évtizedek óta kíséri végig az ikonikus hímzett fellépőruhájuk, de Géza most mégis megválna tőle (Fotó: MC Hawer)

MC Hawer Facebook-oldalán figyeltek fel a rajongók a különös hirdetésre, miszerint a zenész megválna ikonikus fellépőruhájától. Szerencsére nem kell aggódni, arról szó sincs, hogy a duó visszavonulna, egyszerűen csak ideje volt a ruhatár frissítésnek.

„22-23 év alatt meglehetősen viseltessé vált, elkezdett foszladozni, megkopni, ami miatt én már cikinek éreztem, hogy abban lépjek fel. Nyilván a fehérsége is megfakult már ennyi idő alatt, annak ellenére, hogy rendszeresen mosva volt, sőt, valószínűleg pont emiatt is” – kezdte a Borsnak az énekes.

Ez csak egy kósza ötlet volt, hogy kiteszem, és ha esetleg érdeklődik valaki, akkor az elviheti, de ha nem, akkor nem. Azért is gondoltam, hogy ennek esetleg örülhetnek, mert ez az egész munkásságunkat végigkísérte. De ha nem veszi meg senki, akkor majd, ha meghalok, és esetleg készül egy kiállítás, talán annak egy része lehet

– mesélte.

MC Hawer fellépőruhája még nem kelt el

Sajnos a különleges darabért egyelőre nem tolonganak a rajongók, sőt még senki sem jelentkezett, ami Géza szerint talán az ár miatt is lehet, annak ellenére, hogy ezt jótékony célra szeretné felajánlani.

Nincs érdeklődés egyelőre, de nem aggódom ezen, ha megmarad, akkor megmarad. Abban sem vagyok biztos, hogy ez ér százezer forintot, de ez valójában egy jelképes összeg, amit tényleg jótékony célra szerettem volna fordítani, hiszen nyilván ennek a ruhának inkább eszmei értéke van

– jelentette ki.

„A társamé, Mikié még működik, ahogy működik, de ha úgy gondolja, akkor majd ő is lecserélni, viszont én 23 év után már nem tartottam megfelelőnek az enyém állapotát” – tette még hozzá.