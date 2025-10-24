BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Úgy érzed, hogy nem tisztelnek, mint vezető? Ezzel a 4 tippel szerezhetsz tekintélyt

Úgy érzed, hogy nem tisztelnek, mint vezető? Ezzel a 4 tippel szerezhetsz tekintélyt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 09:15
A vezetői tekintély kulcsfontosságú mindenkinek, aki magasabb beosztásban dolgozik. Vajon hogyan vívható ki az alkalmazottak tisztelete? Íme 4 tipp, amely segít elérni, hogy elismerjenek, mint vezetőt!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Azok az alkalmazottak, akik már a pályájuk kezdetén is vezetői ambíciókat dédelgetnek, sokszor attól tartanak, hogy nem lesznek elég határozottak, kemények, hogy tiszteljék őket a beosztottjaik. Nekik jó hírünk van: egy jó vezető nem arról ismerszik meg, hogy fennhangon beszél az irányítása alatt dolgozókkal, hanem sokkal inkább partnerként tekint rájuk. Ennél fogva tisztelni és becsülni fogják őt a beosztottjai. 

Egy irodában értekezletet tartó vezető
Egy vezetőnek nagyon fontos, hogy kivívja a beosztottak tiszteletét. 
Fotó: fizkes / Shutterstock

Ezeket a tippeket fogadd meg, ha vezetőként szeretnéd, hogy tiszteljenek

A vezetői tekintély kialakítása számos tényezőtől függ, azonban míg jó néhány dolog a személyiségünkből fakad, addig másokat könnyen elsajátíthatunk, ha tudatosan figyelünk és tanulunk. Szakértők szerint az úgynevezett vezetői jelenlét a legfontosabb eszköz a magasabb beosztásban dolgozók számára. A kifejezés elsősorban egy nem hivalkodó, de határozott magabiztosságot jelent. Egyfajta „láthatatlan erő”, amely abban nyilvánul meg, hogyan viselkedik valaki nyomás alatt, hogyan kommunikál, vagy éppen milyen benyomást kelt a mindennapokban – írja a Forbes

A szakirodalom három területet emel ki:

  • Mit teszünk?
  • Mit mondunk?
  • Hogyan mondjuk?

Íme a legjobb tippek, hogy tiszteljenek, mint vezetőt!

4 tipp, hogy tekintélyes vezető legyél

Mindig te kezd a megszólalásokat

Azok, akik a megbeszélések elején szólalnak meg, magabiztosabbnak tűnnek, mint azok, akik a legvégéig várnak a felszólalással, vagy egyáltalán hozzá sem szólnak az adott témához. Minél tovább vár valaki a megszólalással, annál inkább azt tapasztalja majd, hogy a jó ötletek már elhangzottak, vagy a résztvevők figyelme lankadni kezd. 

Egyértelműen mondd el a lényeget

Gondold végig, hogy mi a kulcsüzenet, hogy minél előbb megragadd az emberek figyelmét. Sokan hajlamosak túl hosszasan felvezetni egy témát, ezzel pedig elveszítik a hallgatóságot. Az emberek figyelmét az első 8-10 másodpercben lehet megragadni, így érdemes időzíteni a mondandó lényegét. 

Fordítsd le mások nyelvére a mondanivalódat

Nem az a lényeg, hogy te megértsd saját magad, hanem hogy meggyőzd a hallgatóságot arról, hogy a te gondolatod a legjobb. Sok vezető beosztásban lévő személy annyival elintézi a vitás kérdéseket, hogy a hatalmát fitogtatva közli, hogy az lesz, amit mond, ezzel a hozzáállással azonban az a baj, hogy nem racionális magyarázattal szolgál, így nem lesz meggyőző az alkalmazottak számára. Az csak úgy sikerülhet, és csak úgy lehet valaki tekintélyes vezető, ha a beosztottjai megértik, miért fontos mindaz, amit megoszt velük.

Ne told túl

Az egyszemélyes „one man show”-k ideje lejárt. A mai pörgős világban senkinek sincs kedve és ideje felesleges sallangokat végighallgatni a főnöktől. A rövidebb beszéd általában jobb. A kevesebb szó erőteljesebbé teszi az üzenetet, míg a túlmagyarázás gyengíti azt.

Íme a jó vezetők 10 parancsolata: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
