Úgy érzed, hogy nem tisztelnek, mint vezető? Ezzel a 4 tippel szerezhetsz tekintélyt

Azok az alkalmazottak, akik már a pályájuk kezdetén is vezetői ambíciókat dédelgetnek, sokszor attól tartanak, hogy nem lesznek elég határozottak, kemények, hogy tiszteljék őket a beosztottjaik. Nekik jó hírünk van: egy jó vezető nem arról ismerszik meg, hogy fennhangon beszél az irányítása alatt dolgozókkal, hanem sokkal inkább partnerként tekint rájuk. Ennél fogva tisztelni és becsülni fogják őt a beosztottjai.

Egy vezetőnek nagyon fontos, hogy kivívja a beosztottak tiszteletét.

Fotó: fizkes / Shutterstock

Ezeket a tippeket fogadd meg, ha vezetőként szeretnéd, hogy tiszteljenek

A vezetői tekintély kialakítása számos tényezőtől függ, azonban míg jó néhány dolog a személyiségünkből fakad, addig másokat könnyen elsajátíthatunk, ha tudatosan figyelünk és tanulunk. Szakértők szerint az úgynevezett vezetői jelenlét a legfontosabb eszköz a magasabb beosztásban dolgozók számára. A kifejezés elsősorban egy nem hivalkodó, de határozott magabiztosságot jelent. Egyfajta „láthatatlan erő”, amely abban nyilvánul meg, hogyan viselkedik valaki nyomás alatt, hogyan kommunikál, vagy éppen milyen benyomást kelt a mindennapokban – írja a Forbes.

A szakirodalom három területet emel ki:

Mit teszünk?

Mit mondunk?

Hogyan mondjuk?

Íme a legjobb tippek, hogy tiszteljenek, mint vezetőt!

4 tipp, hogy tekintélyes vezető legyél

Mindig te kezd a megszólalásokat

Azok, akik a megbeszélések elején szólalnak meg, magabiztosabbnak tűnnek, mint azok, akik a legvégéig várnak a felszólalással, vagy egyáltalán hozzá sem szólnak az adott témához. Minél tovább vár valaki a megszólalással, annál inkább azt tapasztalja majd, hogy a jó ötletek már elhangzottak, vagy a résztvevők figyelme lankadni kezd.

Egyértelműen mondd el a lényeget

Gondold végig, hogy mi a kulcsüzenet, hogy minél előbb megragadd az emberek figyelmét. Sokan hajlamosak túl hosszasan felvezetni egy témát, ezzel pedig elveszítik a hallgatóságot. Az emberek figyelmét az első 8-10 másodpercben lehet megragadni, így érdemes időzíteni a mondandó lényegét.

Fordítsd le mások nyelvére a mondanivalódat

Nem az a lényeg, hogy te megértsd saját magad, hanem hogy meggyőzd a hallgatóságot arról, hogy a te gondolatod a legjobb. Sok vezető beosztásban lévő személy annyival elintézi a vitás kérdéseket, hogy a hatalmát fitogtatva közli, hogy az lesz, amit mond, ezzel a hozzáállással azonban az a baj, hogy nem racionális magyarázattal szolgál, így nem lesz meggyőző az alkalmazottak számára. Az csak úgy sikerülhet, és csak úgy lehet valaki tekintélyes vezető, ha a beosztottjai megértik, miért fontos mindaz, amit megoszt velük.