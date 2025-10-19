Fő az elővigyázatosság: így tárold biztonságosan a tűzifát

A tűzifa helyes tárolása lakásban nemcsak esztétikai kérdés, hanem a hatékony fűtés és a biztonság kulcsa is egyben. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mindig legyen egy fix sarok vagy tartó a készletnek, így nem szóródik szét a lakásban, rendezettebb lesz a tér, és könnyebb a takarítás is. A tűzbiztonság azonban nagyon fontos. Mutatjuk a legfontosabb tippeket, hogy az otthon melege ne kerüljön a család és a ház biztonságába. Íme a 6 aranyszabály, hogy a tűzifa tárolása biztonságos és esztétikus is legyen a laksban!

Ha kandallóval fűtesz otthon, nagyon fontos, hogy a tűzifa tárolása megfelelő legyen, ez nemcsak esztétikai, hanem biztonsági szempontokból is fontos

Fotó: Alina Rosanova

Tűzifa tárolása a lakásban, biztonságosan

1. Ezek soha nem kapnak lángra

Egy fonott kosár vagy fémtároló elegánsan mutat a kandalló mellett. Ne felejtsük el, hogy az előbbi nem tűzálló, ezért soha ne tartsuk közvetlenül a tűz közelében, mert egy kipattanó parázs komoly kárt okozhat. Biztonságosabb a fém vagy tűzálló anyagból készült változat. Ebben a cikkben szuper kültéri és beltéri alternatívákat találhatsz a tűzifa esztétikus elhelyezéséhez.

2. Megússzuk foltok nélkül

A faapríték, por és nedvesség könnyen tönkreteheti a padlót.

Éppen ezért szerezzünk be gumiszőnyeget, fémlapot vagy vastag textil alátétet, és erre helyezzük a tűzifát.

Így megóvjuk a burkolatot a karcolásoktól és foltoktól, ráadásul ritkábban kell elővennünk a porszívót is.

3. Csak lazán egymásra

Ne pakoljuk egymásra zsúfoltan a fahasábokat. Ha a tűzifa között tud áramlani a levegő, gyorsabban szárad, nem penészedik, és tisztább marad a lakásban is. A túl tömör tárolás ráadásul kényelmetlenné teszi a használatot is, és még a fűtés árát is megemelheti.

Ma már sok trendi megoldás van a tűzifa tárolására

Fotó: New Africa

4. Biztonságos távolságban

A tűzifa tárolása lakásban csak akkor lehet biztonságos, ha a fűtőanyagokat soha ne halmozzuk közvetlenül a tűz mellé. Mindig hagyjunk körülöttük biztonsági zónát, és ügyeljünk arra is, hogy ne legyen a kandalló közelében éghető textília, például függöny vagy szőnyeg, illetve robbanásveszélyes tárgy, mint aeroszolos palack vagy tűzveszélyes folyadék.

5. Tegyük messze a többitől

A kisebb hasábokat, forgácsokat és papírt érdemes egy külön kosárban vagy fémdobozban tartani, így mindig kéznél van a begyújtáshoz. Jó megoldás lehet ehhez egy fedeles fémdoboz vagy egy kisebb fonott kosár, ha biztonságos távolságban helyezzük el a kandallótól. Ne feledd, a fahamu is aranyat ér!