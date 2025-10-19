Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fő az elővigyázatosság: így tárold biztonságosan a tűzifát

kandalló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 11:00
fűtési szezontippéletmódbiztonság
Nincs is meghittebb annál, mint ha kandallóval vagy kályhával fűtjük fel otthonunkat. A ropogó tűz hangja és látványa igazi téli hangulatot áraszt, a nem megfelelő tűzifa tárolása viszont könnyen tragédiát okozhat. Mutatjuk mire figyelj, hogy biztonságos maradjon az otthonod.

A tűzifa helyes tárolása lakásban nemcsak esztétikai kérdés, hanem a hatékony fűtés és a biztonság kulcsa is egyben. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mindig legyen egy fix sarok vagy tartó a készletnek, így nem szóródik szét a lakásban, rendezettebb lesz a tér, és könnyebb a takarítás is. A tűzbiztonság azonban nagyon fontos. Mutatjuk a legfontosabb tippeket, hogy az otthon melege ne kerüljön a család és a ház biztonságába. Íme a 6 aranyszabály, hogy a tűzifa tárolása biztonságos és esztétikus is legyen a laksban!

Tűzifa tárolása kandallós fűtéshez
Ha kandallóval fűtesz otthon, nagyon fontos, hogy a tűzifa tárolása megfelelő legyen, ez nemcsak esztétikai, hanem biztonsági szempontokból is fontos
Fotó: Alina Rosanova

Tűzifa tárolása a lakásban, biztonságosan

1. Ezek soha nem kapnak lángra

Egy fonott kosár vagy fémtároló elegánsan mutat a kandalló mellett. Ne felejtsük el, hogy az előbbi nem tűzálló, ezért soha ne tartsuk közvetlenül a tűz közelében, mert egy kipattanó parázs komoly kárt okozhat. Biztonságosabb a fém vagy tűzálló anyagból készült változat. Ebben a cikkben szuper kültéri és beltéri alternatívákat találhatsz a tűzifa esztétikus elhelyezéséhez

2. Megússzuk foltok nélkül

A faapríték, por és nedvesség könnyen tönkreteheti a padlót. 

Éppen ezért szerezzünk be gumiszőnyeget, fémlapot vagy vastag textil alátétet, és erre helyezzük a tűzifát.

 Így megóvjuk a burkolatot a karcolásoktól és foltoktól, ráadásul ritkábban kell elővennünk a porszívót is.

3. Csak lazán egymásra

Ne pakoljuk egymásra zsúfoltan a fahasábokat. Ha a tűzifa között tud áramlani a levegő, gyorsabban szárad, nem penészedik, és tisztább marad a lakásban is. A túl tömör tárolás ráadásul kényelmetlenné teszi a használatot is, és még a fűtés árát is megemelheti.

Tűzifa tárolása lakásban elegáns megoldással
Ma már sok trendi megoldás van a tűzifa tárolására
Fotó: New Africa

4. Biztonságos távolságban

A tűzifa tárolása lakásban csak akkor lehet biztonságos, ha a fűtőanyagokat soha ne halmozzuk közvetlenül a tűz mellé. Mindig hagyjunk körülöttük biztonsági zónát, és ügyeljünk arra is, hogy ne legyen a kandalló közelében éghető textília, például függöny vagy szőnyeg, illetve robbanásveszélyes tárgy, mint aeroszolos palack vagy tűzveszélyes folyadék.

5. Tegyük messze a többitől

A kisebb hasábokat, forgácsokat és papírt érdemes egy külön kosárban vagy fémdobozban tartani, így mindig kéznél van a begyújtáshoz. Jó megoldás lehet ehhez egy fedeles fémdoboz vagy egy kisebb fonott kosár, ha biztonságos távolságban helyezzük el a kandallótól. Ne feledd, a fahamu is aranyat ér!

6. Szerezzük be az eszközöket

A kandalló élményét a tisztaság teszi teljessé. Piszkavas, kefe, lapát és zárható hamutároló edény segítségével pillanatok alatt rendet tehetünk. Ezek az eszközök nemcsak megkönnyítik a takarítást, hanem biztonságosabbá és tartósabbá is teszik a kandalló használatát. Persze a CO-érzékelő is nagyon fontos.

Ezeket a tűzifa tárolási tippeket betartva biztos lehetsz benne, hogy az otthon melege nem csak meghitt, de biztonságos is. Így ezek után már nincs is más dolgod, mint begyújtani, és egy könyvvel a kandalló mellé kucorodni, élvezve a tűz ropogását.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu