Így tudod melegebbé tenni a szobádat!

A szobák melegen tartása nem csak a radiátor hőszabályzójának magasabbra tekerésével lehetséges. Nagyon sok múlik azon is, hogy a lakberendezéshez használt textilek, kiegészítők minősége, illetve a bútorok elrendezése milyen.

Ajánlunk néhány egyszerű tippet, melynek révén a hőmegtartás elősegítése által melegebbé tehető kollégiumi szobája!

Ne rakjunk semmit a radiátorok elé! Fotó: Pixabay

Rendezze át a szobát!

A fűtőtest elé nem szabad semmilyen tárgyat helyezni, mert lefogja a meleget. Bármi, ami picit is kitakarja a radiátort, nagyon sok hőt lefoghat, ezért mindig törekedjen rá, hogy a fűtőtest környékét szabadon hagyja! Ha az ablak régi típusú, és nem szigetel tökéletesen, akkor érdemes virágot tenni a párkányra, ez sokat felfog a hideg levegőből.

Ha tehetjük, használjunk sötétítő függönyt! Fotó: Pixabay

Használjon sötétítőfüggönyt!

A sötétítőfüggöny nemcsak a kíváncsi szomszédok tekintetét tartja távol, de egyúttal remek hőszigetelő is. De milyet használjon? A jó függöny vastag szövésű és nehéz, viszont természetes anyagból készül, hogy legyen némi légáteresztő képessége, és ne fojtsa le teljesen a szobát. Hosszúságát és szélességét tekintve a legjobb, ha minden irányból teljesen kitakarja a nyílászárókat, de csakis akkor, ha nem pont alatta, illetve előtte helyezkedik el a fűtőtest. Ha ugyanis a radiátor a függöny és a fal közé szorul, a kiáramló meleg nem a szobába, hanem a falon keresztül az utcára áramlik majd.

A növények is segíthetnek a hideg ellen. Fotó: Pixabay

A huzatfogó párna is segíthet

A régi típusú nyílászárók átka, hogy sokszor nem szigetelnek megfelelően. Az apró kis réseken a meleg levegő könnyen kiszökik a lakásból, ami jelentősen megemelheti a fűtés költségét, egy huzatfogó párnával azonban az efféle problémákat könnyen kiküszöbölheti. Tulajdonképpen ez nem más, mint egy vastagabb textilbe csomagolt szivacs, amit az ablakok és ajtók aljához kell tenni. Egy-két ezer forintért már készen is megvásárolható, de akár mi magunk is könnyedén elkészíthetjük sajátunkat.

Szerezzünk be takarókat! Fotó: Pexels

Meleg színek

Apróságnak tűnik, de a hőérzetünket a színek is befolyásolhatják, nem véletlenül vannak a lakásdekorációban is szezonális színek. Ha tudunk, szerezzünk be egy-egy melegebb színű lakástextilt, párnát, függönyt, ezeknek már a látványa is melenget kicsit. Mindezek mellett jó ötlet beruházni pár színes, pihe-puha plédbe. Tartson egyet-kettőt az ágyán és amikor egy kis extra komfortra vágyna, csak dobja fel magára valamelyiket!