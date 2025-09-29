Nehezen melegszik át a lakás? A Lidl újítására van szükséged, ez a fűtési szezon slágere

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 12:05
A Lidl sokkal kellemesebbé teszi az idei fűtési szezont.
Bors
A szerző cikkei

Óriási meglepetéssel rukkol elő a fűtési szezonban a Lidl. Az áruház radiátorfűtés-erősítő ventilátora egy remek eszköz, amivel növelhető a fűtőtest ereje, hatékonysága. A Lidl akciós újságban jelent meg először az okos termék, és nem lepődnénk meg, ha máris megtaláltuk volna a fűtési szezon slágerét, hiszen így nemcsak a fűtőtestet tehetjük hatékonyabbá, hanem akár a fűtésszámlán is spórolhatunk. 

A Lidl-nél tudják, mire van szükség a fűtési szezonban
A Lidl megoldása a fűtési szezonra segít elkerülni a fagyoskodást
Fotó: Lidl

Van, ahol a fűtési szezon már szeptember közepén elkezdődött. Egyes lakásokban azonban faburkolat került a radiátor elé, ami jelentősen rontja a hatékonyságát, így nehezebben melegszik fel a lakás levegője. Az újfajta radiátorok ugyanúgy meleg vizet keringetnek, mint a régi, masszív darabok, de már más a formájuk. Épp ezekhez találták ki azt az erősítőventilátort, amivel a meleget hatékonyabban tudjuk bejuttatni a lakás levegőjébe.

A meleg levegő mindig felfele száll, de a légmozgást segíthetjük, sőt fel is erősíthetjük egy ventilátor segítségével. A fűtési szezonban ezért igazi slágertermék lehet a Lidl radiátorfűtés-erősítő ventilátora!

Ezt kell tudni a Lidl radiátorfűtés-erősítő ventilátoráról:

  • A radiátor külső borítására felhelyezhető, mágneses termosztáttal rendelkezik.
  • 3 db ventilátorból áll, ezekben egyenként 7 db rotorlapát található.
  • 4 db mágnessel rendelkezik a könnyű rögzítéshez.
  • A teljesítménye kb. 0,55 W.
  • A radiátor erejének növelése, így lesz jobb a fűtés és alacsonyabb a rezsi
     

A mindmegette.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy ha a radiátor le- vagy el van takarva, esetleg vastagon áll rajta a por, akkor romlik a hatékonysága. A fűtési szezon kezdete előtt ezért érdemes akár a radiátort, akár a konvektort szerelővel ellenőriztetni, alaposan és szakszerűen kitakarítani, és bevetni egy-két praktikát annak érdekében, hogy alacsonyan tartsuk a rezsit, a fűtésszámlát.

 

