Súlyos következményekkel járhat az óraátállítás

Az óraátállítás 2025-ben is velünk maradt, hiába voltak kísérletek az eltörlésére. Október 26-án hajnali háromkor vissza, azaz hajnali kettőre kell visszaállítani az órát; így egy órával többet aludhatunk, ami sokaknak jó hír. Szerencsére az okos eszközeinket nem kell piszkálnunk, mert azok maguktól állnak át a megfelelő időszámításra.
Az óraátállítás sokak szervezetét megviseli; hasonlóan az úgynevezett „Jet Lag” jelenséghez, amikor egy másik országba utazunk és nehezen alkalmazkodunk a több órás időeltolódáshoz. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint nem szabad félvállról venni az óraátállítást, mert súlyos következményekkel járhat.
„Az emberek többsége úgy gondolja, egy óra ide, vagy oda nem nagy dolog; pedig ez óriási tévedés!” – kezdte a meteogyógyász.
Ebben az időszakban jelentősen nő a halálozások száma, ahogy gyakoribb az infarktus és a sztrók kialakulása is. Sokan nem is gondolnák, hogy az ébredés és az elalvás fázisai, a napi fényviszonyok váltakozása, a vérnyomás, az aktivitás, a pihenés mind meghatározó. Ha ezek a megszokott napi ritmusunkhoz képest eltolódnak, azt még hosszú ideig megérezzük.
