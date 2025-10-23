BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Súlyos következményekkel járhat az óraátállítás

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 11:45
meteogyógyászegészség
Súlyosan megviselheti a szervezetet a következő időszak. Az óraátállítás 2025-ben is velünk maradt.
Az óraátállítás 2025-ben is velünk maradt, hiába voltak kísérletek az eltörlésére. Október 26-án hajnali háromkor vissza, azaz hajnali kettőre kell visszaállítani az órát; így egy órával többet aludhatunk, ami sokaknak jó hír. Szerencsére az okos eszközeinket nem kell piszkálnunk, mert azok maguktól állnak át a megfelelő időszámításra

óraátállítás 2025
Az óraátállítás 2025-ben is velünk maradt Fotó: Zephyr_p

Óraátállítás 2025: „ebben az időszakban nő a halálozások száma” 

Az óraátállítás sokak szervezetét megviseli; hasonlóan az úgynevezett „Jet Lag” jelenséghez, amikor egy másik országba utazunk és nehezen alkalmazkodunk a több órás időeltolódáshoz. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint nem szabad félvállról venni az óraátállítást, mert súlyos következményekkel járhat. 

„Az emberek többsége úgy gondolja, egy óra ide, vagy oda nem nagy dolog; pedig ez óriási tévedés!” – kezdte a meteogyógyász. 

Ebben az időszakban jelentősen nő a halálozások száma, ahogy gyakoribb az infarktus és a sztrók kialakulása is. Sokan nem is gondolnák, hogy az ébredés és az elalvás fázisai, a napi fényviszonyok váltakozása, a vérnyomás, az aktivitás, a pihenés mind meghatározó. Ha ezek a megszokott napi ritmusunkhoz képest eltolódnak, azt még hosszú ideig megérezzük. 

 

Így készülj fel az óraátállításra!

  • Ha teheted próbáljunk meg az óraátállítást megelőző pár napon fél órával később kelni és feküdni, így az átállásnál már csak fél órához kell alkalmazkodnunk, nem egy teljes 60 perchez!
  • Sokat segíthetünk az új napi ciklusunk kialakításához, ha az izzókat lecseréljük a lakásban hidegebbről melegebb színűre. 
  • Alakítsuk át az esti rutinunkat! Ne a telefont görgessük, hanem esetleg könyvet olvasgassunk, emellett egy pohár langyos tejet elkortyolgatva készüljünk az elalvásra. Így picit belassulunk az esti lefekvés előtt.
  • Az óraátállítást követően kerüljük a nappali sziesztákat, mert ekkor eleve könnyebben ébred fel az ember este, sziesztákkal együtt meg aztán pláne!

 

 

