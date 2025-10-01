Honnan tudhatom, ha feltörték a telefonom? 5+5 tipp a hackerek ellen

Egyre gyakrabban olvashatunk arról, miféle trükkökkel igyekeznek vírusokat, kémprogramokat telepíteni a hackerek az okostelefonunkra. Noha a filmekben ez a gyakoribb, valójában sokkal ritkább eset, ha tőlünk függetlenül jut valamilyen kártékony program a mobilunkra. Ennél sokkal jellemzőbb, amikor a mi aktív közreműködésünk kell akár úgy, hogy egy ismeretlen eszközt (mondjuk egy adathordozót, vagy egy egyszerű USB-kábelt) dugunk a telefonra, akár úgy, hogy valamilyen trükkel (elutasíthatatlan ajánlat, "ismerőstől" vagy "hatóságoktól, hivatalos szervtől" jött üzenet, büntetéssel fenyegetés) rávesznek minket, hogy egy megbízhatatlan linkre kattintsunk. Van, aki még időben kapcsol, van, aki már csak akkor, ha megtörtént a baj, azonban olyan is akad, hogy észre se vesszük, hogy hibáztunk – és persze a vírus sem buktatja le magát.
Öt jel, ami arra utal, hogy a telefonodat feltörték, a készülék vírusos:
A szakértők szerint öt lépést kell megtennünk, ha bebizonyosodott, hogy feltörték a mobilunkat, vírusos program került rá.
A szakértők egyébként azt javasolják: mindenképp telepítsünk az okostelefonunkra egy megbízható, lehetőleg előfizetéses, teljes verziójú vírusirtót. Ne ezen a tételen akarjunk spórolni! Egy ismeretlen program hirdetheti magát vírusirtónak, hogy aztán ő maga telepítsen kártékony programokat.
