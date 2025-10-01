Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Honnan tudhatom, ha feltörték a telefonom? 5+5 tipp a hackerek ellen

Honnan tudhatom, ha feltörték a telefonom? 5+5 tipp a hackerek ellen

hackerek
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 14:30
mobiltelefonokostelefon
Mit kell tenni, ha már megtörtént a baj? Így védekezhetsz a hackerek és a vírusok ellen.
Egyre gyakrabban olvashatunk arról, miféle trükkökkel igyekeznek vírusokat, kémprogramokat telepíteni a hackerek az okostelefonunkra. Noha a filmekben ez a gyakoribb, valójában sokkal ritkább eset, ha tőlünk függetlenül jut valamilyen kártékony program a mobilunkra. Ennél sokkal jellemzőbb, amikor a mi aktív közreműködésünk kell akár úgy, hogy egy ismeretlen eszközt (mondjuk egy adathordozót, vagy egy egyszerű USB-kábelt) dugunk a telefonra, akár úgy, hogy valamilyen trükkel (elutasíthatatlan ajánlat, "ismerőstől" vagy "hatóságoktól, hivatalos szervtől" jött üzenet, büntetéssel fenyegetés) rávesznek minket, hogy egy megbízhatatlan linkre kattintsunk. Van, aki még időben kapcsol, van, aki már csak akkor, ha megtörtént a baj, azonban olyan is akad, hogy észre se vesszük, hogy hibáztunk – és persze a vírus sem buktatja le magát.

Mutatjuk, hogy vedd észre, ha hackerek vették át az irányítást a telefonod felett
Mutatjuk, hogy vedd észre, ha hackerek vették át az irányítást a telefonod felett  Fotó: Ekateryna Zubal / Shutterstock

Honnan tudhatom, hogy feltörték a telefonom?

Öt jel, ami arra utal, hogy a telefonodat feltörték, a készülék vírusos:

  • Gyorsabban merül vagy melegszik a telefon: Vírus jelenlétére utalhat, ha hirtelen feltűnően és indokolatlanul gyorsabban kezd el merülni a telefonunk, vagy ugyancsak indokolatlanul jobban melegszik, mint korábban. Mindkettő oka az, hogy ugyan azt hisszük, nem használjuk a készüléket, az a tudtunkon kívül nagyon is aktív.
  • Gyanús összegek a telefonszámlán: Ha olyan kiugró összegeket találunk a telefonszámlánkon, amit nem tudunk beazonosítani, az bizony bajt jelez. Ugyancsak figyeljük a megnövekedett, indokolatlan adatforgalmat is!
  • Problémák az appokkal, ismeretlen alkalmazások: Ha vírusos a telefonunk, vagy bármilyen okoseszközünk, akkor jellemzően lassabban, nehezebben töltenek be az általunk használt appok, emellett megjelenhetnek olyan alkalmazások is, amiket garantáltan nem mi telepítettünk.
  • Gyanús üzenetek és megváltozott beállítások: Ha azt észleljük, hogy a telefon egyes beállításai, például a kamera vagy a mikrofon beállításai megváltoztak, fogjunk gyanút. Ugyancsak vírusra utaló jel, ha különböző felugró ablakok kezdenek megjelenni, netán olyan kétfaktoros hitelesítésről kapunk üzenetet, amit nem mi kértünk.
  • Probléma a fiókokkal: A legegyértelműbb figyelmeztető jel, ha valamelyik online fiókunkba nem tudunk belépni.

Mit tegyek, ha vírusos lett a telefonom?

A szakértők szerint öt lépést kell megtennünk, ha bebizonyosodott, hogy feltörték a mobilunkat, vírusos program került rá.

  • Lépjünk kapcsolatba a pénzintézetünkkel! Ellenőrizzük, hogy nem próbált-e meg senki pénzt levenni a számlánkról, vásárolni a kártyaadatainkkal! Ha szükséges, a bank tudni fogja, milyen ellenlépéseket kell tenni! (Ez a legfontosabb lépés, hiszen elsősorban a bűnözők is a pénzünkre hajtanak.)
  • Változtassuk meg a jelszavainkat! Minden fontos felületünk, fiókunk jelszavát változtassuk meg egy biztonságos gépen – tehát semmiképp se a fertőzött mobilon!
  • Távolítsunk el minden gyanús appot! Ezt követően indítsuk újra a telefont, és ellenőrizzük, hogy a törlés sikeres volt-e!
  • Ha semmi más nem használ, állítsuk vissza a telefonunkat a gyári alapbeállításokra! Ez garantáltan letöröl minden vírust – ugyanakkor minden személyes adatot is. Épp ezért ez valóban csak végső megoldás.
  • Értesítsük az ismerőseinket! A hackerek gyakran arra használnak egy-egy feltört profilt, hogy azon keresztül az illető ismerőseit támadják – hiszen egy jóbaráttól, családtagtól, közeli munkatárstól érkező üzenet, link sosem olyan gyanús, mint egy ismeretlentől jövő.

Így védekezz a hackerek ellen

A szakértők egyébként azt javasolják: mindenképp telepítsünk az okostelefonunkra egy megbízható, lehetőleg előfizetéses, teljes verziójú vírusirtót. Ne ezen a tételen akarjunk spórolni! Egy ismeretlen program hirdetheti magát vírusirtónak, hogy aztán ő maga telepítsen kártékony programokat.

 

