Honnan tudhatom, ha feltörték a telefonom? 5+5 tipp a hackerek ellen

Egyre gyakrabban olvashatunk arról, miféle trükkökkel igyekeznek vírusokat, kémprogramokat telepíteni a hackerek az okostelefonunkra. Noha a filmekben ez a gyakoribb, valójában sokkal ritkább eset, ha tőlünk függetlenül jut valamilyen kártékony program a mobilunkra. Ennél sokkal jellemzőbb, amikor a mi aktív közreműködésünk kell akár úgy, hogy egy ismeretlen eszközt (mondjuk egy adathordozót, vagy egy egyszerű USB-kábelt) dugunk a telefonra, akár úgy, hogy valamilyen trükkel (elutasíthatatlan ajánlat, "ismerőstől" vagy "hatóságoktól, hivatalos szervtől" jött üzenet, büntetéssel fenyegetés) rávesznek minket, hogy egy megbízhatatlan linkre kattintsunk. Van, aki még időben kapcsol, van, aki már csak akkor, ha megtörtént a baj, azonban olyan is akad, hogy észre se vesszük, hogy hibáztunk – és persze a vírus sem buktatja le magát.

Mutatjuk, hogy vedd észre, ha hackerek vették át az irányítást a telefonod felett Fotó: Ekateryna Zubal / Shutterstock

Honnan tudhatom, hogy feltörték a telefonom?

Öt jel, ami arra utal, hogy a telefonodat feltörték, a készülék vírusos: