Őszi selejtezésre készülsz? Kövesd a szanálás aranyszabályait, hogy valóban rend legyen az otthonodban

Habár sokan félnek tőle, az otthonunk alapos rendbetétele egy kifejezetten és több szempontból hasznos, sőt, jövedelmező lépés. A nagytakarítással tisztábbá és kellemesebbé tehetjük a belső tereket, a holmijaink átnézésével és a már nem használt, illetve tönkrement kellékek leselejtezésével pedig nemcsak a lakásunkat, de a mentális egészségünket is felfrissíthetjük. Már ezért megéri belevágni a szanálásba a következő szabályokat követve.

Az otthoni szanálás a könyvekre is kiterjedhet.

Fotó: Vershinin89 / Shutterstock

Nulladik lépés: a szanálás a takarítással kezdődik

Ha elszántuk magunkat, időt és energiát nem sajnálva belevágunk a lakásunk kiszanálásába, akkor kezdő lépésként takarítsunk ki alaposan. Porszívózzunk, portalanítsunk, mossunk fel, tegyük rendbe a polcokat, és hagyjuk szabadon a különféle felületeket is. Tiszta környezetben ugyanis nagyobb lehet a motivációnk, ráadásul a helyünk is meglesz arra, hogy az átnézésre való holmikat egyszerűen „kiszórjuk”.

1. Fogalmazzuk meg a céljainkat

Több helyre van szükségünk? Nem akarjuk már kerülgetni a használaton kívüli tárgyakat? Frusztráló a sok ruha a gardróbban, amit már át sem látunk reggelente? Nem lehet kihúzni az íróasztal fiókját a felhalmozódott iratoktól? Kiömlik a konyhaszekrény, amint kinyitjuk? Tele a fürdőszoba majdnem üres flakonokkal? Mérjük fel a terepet, nézzünk körül, és akár vessük papírra, milyen sorrendet lenne érdemes tartani, mit szeretnénk elérni, és a lakás mely részeit kellene mindenképpen átfésülni.

2. Válasszuk szét a kategóriákat

A legjobb, ha sorban haladunk, a különféle tereket és kategóriákat pedig akár napokra, hétvégékre is bonthatjuk. Ezzel megadjuk a kellő időt az egyes helyiségek átnézéséhez, így pedig igazán alaposak lehetünk.

3. Vegyük kézbe, és döntsünk határozottan

A személyes dolgainktól megválni nem könnyű dolog, hiszen ezekhez érzelmek fűzhetnek, melyek a múltbéli eseményeket idézhetik fel. Éppen ezért könnyű leragadni, egy-egy tárgyat hosszan szorongatni, ezzel azonban csak elnyújtjuk a folyamatot. A legjobb, ha minden egyes esetben feltesszük magunknak a kérdést: szükségünk van még erre? Tudunk emlékezni az adott tárgy nélkül is, vagy szükségünk van a jelkép megőrzésére? Ennek fényében határozzunk.