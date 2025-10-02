Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Petra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Őszi selejtezésre készülsz? Kövesd a szanálás aranyszabályait, hogy valóban rend legyen az otthonodban

Őszi selejtezésre készülsz? Kövesd a szanálás aranyszabályait, hogy valóban rend legyen az otthonodban

szanálás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 15:15
takarításőszlomtalanítás
Az ősz tökéletesen alkalmas arra, hogy lelassuljunk, és ne csak a belső lelkivilágunkat, de a lakóterünket is alaposabban megvizsgáljuk. A hideg és sötét hónapokra való felkészülés részeként éppen ezért érdemes beiktatni egy nagytakarítást, vele együtt pedig mindenre kiterjedő szanálást is.
László Juli
A szerző cikkei

Habár sokan félnek tőle, az otthonunk alapos rendbetétele egy kifejezetten és több szempontból hasznos, sőt, jövedelmező lépés. A nagytakarítással tisztábbá és kellemesebbé tehetjük a belső tereket, a holmijaink átnézésével és a már nem használt, illetve tönkrement kellékek leselejtezésével pedig nemcsak a lakásunkat, de a mentális egészségünket is felfrissíthetjük. Már ezért megéri belevágni a szanálásba a következő szabályokat követve. 

Otthoni könyvszanálás
Az otthoni szanálás a könyvekre is kiterjedhet.
Fotó: Vershinin89 /  Shutterstock 

Nulladik lépés: a szanálás a takarítással kezdődik

Ha elszántuk magunkat, időt és energiát nem sajnálva belevágunk a lakásunk kiszanálásába, akkor kezdő lépésként takarítsunk ki alaposan. Porszívózzunk, portalanítsunk, mossunk fel, tegyük rendbe a polcokat, és hagyjuk szabadon a különféle felületeket is. Tiszta környezetben ugyanis nagyobb lehet a motivációnk, ráadásul a helyünk is meglesz arra, hogy az átnézésre való holmikat egyszerűen „kiszórjuk”.

1. Fogalmazzuk meg a céljainkat

Több helyre van szükségünk? Nem akarjuk már kerülgetni a használaton kívüli tárgyakat? Frusztráló a sok ruha a gardróbban, amit már át sem látunk reggelente? Nem lehet kihúzni az íróasztal fiókját a felhalmozódott iratoktól? Kiömlik a konyhaszekrény, amint kinyitjuk? Tele a fürdőszoba majdnem üres flakonokkal? Mérjük fel a terepet, nézzünk körül, és akár vessük papírra, milyen sorrendet lenne érdemes tartani, mit szeretnénk elérni, és a lakás mely részeit kellene mindenképpen átfésülni.

2. Válasszuk szét a kategóriákat

A legjobb, ha sorban haladunk, a különféle tereket és kategóriákat pedig akár napokra, hétvégékre is bonthatjuk. Ezzel megadjuk a kellő időt az egyes helyiségek átnézéséhez, így pedig igazán alaposak lehetünk. 

3. Vegyük kézbe, és döntsünk határozottan

A személyes dolgainktól megválni nem könnyű dolog, hiszen ezekhez érzelmek fűzhetnek, melyek a múltbéli eseményeket idézhetik fel. Éppen ezért könnyű leragadni, egy-egy tárgyat hosszan szorongatni, ezzel azonban csak elnyújtjuk a folyamatot. A legjobb, ha minden egyes esetben feltesszük magunknak a kérdést: szükségünk van még erre? Tudunk emlékezni az adott tárgy nélkül is, vagy szükségünk van a jelkép megőrzésére? Ennek fényében határozzunk.

Szanálás a konyhában.
A konyhai szanálás eredménye azonnal látható lesz.
Fotó: kandl stock /  Shutterstock 

4. Hozzunk létre halmazokat

A legjobb, ha különféle területeket jelölünk ki, aszerint, mi a célunk az adott használati- vagy dísztárggyal, ruhával, cipővel, konyhai vagy egyéb eszközzel. Ezek lehetnek dobozok, tárolók, de elkülönített sarkok is, a lényeg, hogy szét tudjuk választani a következő kategóriákat: „megtartom”, „megválok tőle”, „még átgondolom”. Ha elbúcsúznánk valamitől, ami még használható, érdemes adományboltokban, szervezetekben gondolkozni, így a rászorulókért is tehetünk valamit. 

5. Fordítsunk időt az érzelmekre is

Ha olyan dobozok kerülnek terítékre, melyek emlékeket őriznek, viszont túl sok helyet foglalnak és hátráltatnak abban, hogy a lakóterünket a jelenünkre rendezzük be, akkor bizony lelkileg is rá kell hangolódnunk a szanálásra. Ez a legnehezebb része a szelektálásnak, de a legeredményesebb is, főleg, ha szeretnénk letenni néhány múltbéli terhet. Ha ehhez a kategóriához érünk, hagyjunk magunknak időt, ha arra van szükségünk, haladjunk kis lépésekben.

6. Kövessük a kevesebb néha több elvét

Nem kell mindent egy nap alatt átnéznünk, és a szanálás kapcsán az sem cél, hogy teljesen lecsupaszítsuk az otthonunkat, és csak és kizárólag a funkcionális berendezéseket, valamint holmikat őrizzük meg. Mérlegeljünk, vegyük figyelembe a lakóterünk adottságait, és a személyes igényeket is, így biztosan sikeres lesz a házi lomtalanítás, mi pedig sokkal jobban fogjuk érezni magunkat a lakásban töltött időben.

Érdekel, milyen hajtogatási módszerre esküszik Marie Kondo, amivel még több hely marad a szekrényekben? Nézd meg az alábbi videót is:

 Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu