Rózsametszés ősszel – Mikor és hogyan csináld, hogy jövőre is gyönyörű legyen a kerted?

Rózsametszés ősszel – Mutatjuk, hogyan csináld, hogy jövőre is gyönyörű legyen a kerted

Ősszel nemcsak a levelek hullanak, hanem a metszőolló is előkerül a sufniból. A rózsametszés ilyenkor kulcsfontosságú – de csak akkor, ha jól csináljuk! Mutatjuk, mikor és hogyan érdemes hozzáfogni, hogy tavasszal újra virágba boruljon a rózsabokrod.
Itt az ősz, sárgulnak és hullanak az levelek, de ez nem jelenti azt, hogy mi is hátra dőlhetünk, főleg akkor nem, ha rózsabokrot nevelünk. Egy kis figyelem most, és jövő tavasszal virágözönnel hálálja meg. Jöjjenek a legfontosabb őszi rózsametszés szabályok.  

Fotó: shine.graphics / Shutterstock
Rózsametszés ősszel – Mikor és hogyan csináld, hogy jövőre is gyönyörű legyen a kerted? 
Fotó: shine.graphics /  Shutterstock 

Őszi rózsametszés szabályok, amikre nem árt odafigyelni

Nem mindegy, mikor és hogyan nyúlsz hozzá. Túl korai vagy túl durva metszéssel könnyen tönkre is teheted a növényt. Szerencsére nem kell kertészmérnöknek lenned ahhoz, hogy jól csináld – csak olvass tovább.

Miért fontos az őszi metszés?  

Az őszi metszéssel tulajdonképpen a rózsa téli túlélését segíted. A hosszú, vékony hajtások könnyen eltörnek, beáznak vagy megfagynak, ami betegségekhez vezethet. Ráadásul, ha most rendbe rakod a növényt, tavasszal nem kell annyit bajlódni vele – erősebben és szebben hajt majd ki.

Mikor van a rózsa metszésének ideje ősszel?

Sokan azt gondolják, az őszi rózsametszés egy fix dátumhoz kötött. Pedig inkább a növény állapota és az időjárás diktálja a tempót. Általánosságban akkor jött el az idő, amikor a rózsák befejezték a virágzást, és a növény már nem hajt új bimbókat – ez jellemzően október közepe, de enyhébb őszökön akár november eleje is lehet.

Nem minden rózsát kell metszeni ősszel

Inkább csak azokat, amik nagyon elburjánzottak a nyáron, hosszú, vékony hajtásokat hoztak, vagy már „szétesett” a formájuk. Ezek hajlamosak megsérülni télen, ráadásul a szél is könnyen megtépázhatja őket. Ilyenkor inkább csak igazító metszésre van szükség, nem kell drasztikus vágásokat végezni.

Fotó: Ann Stryzhekin / Shutterstock
Rózsametszés ősszel – Tudtad, hogy fajtától függően mindegyiket máshogy kell metszeni?
Fotó: Ann Stryzhekin /  Shutterstock 

Így metszd a rózsát ősszel  

Nem kell túlgondolni: elő a kesztyű, egy jó metszőolló, és jöhet a művelet. Elsőként vágd le az elhervadt virágokat, majd nézd meg, vannak-e elnyúlt, vékony, satnya hajtások – ezeket nyugodtan kurtítsd meg. Az oldalágakat kb. a feléig is visszavághatod, főleg, ha nagyon szerteszét állnak.

Idősebb rózsabokor metszése

Ha a rózsád már idősebb és jól megerősödött, akár egy-két vastagabb, öreg szárat is eltávolíthatsz. Ezzel friss növekedésre ösztönzöd a tövet. De ne vidd túlzásba – az erősebb metszés ideje inkább tél végén, kora tavasszal jön el.

Futórózsa, bokorrózsa, vadrózsa – nem egyforma a metszés

Nem minden rózsa egyforma, így a metszésük sem lehet az. A bokorrózsák például hálásak egy kis őszi formázásért, főleg, ha túl nagyra nőttek. A futórózsák viszont jobban szeretik, ha csak enyhén ritkítjuk őket ilyenkor – az öreg, elfásodott hajtásokat érdemes ilyenkor kivágni. A vadrózsáknál pedig elég, ha visszavágod a túlburjánzott részeket, de csak óvatosan: ezek a fajták bírják a zordabb telet is, nem kell túlvédeni őket.

