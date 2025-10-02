Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Pókszázlábú a lakásban: félelmetes ragadozó, amely hasznosabb, mint hinnéd

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 17:45
Villámgyorsan elslisszan a falon, te pedig már nyúlnál a papucs után. A pókszázlábú sokkoló látványt nyújt, ennek ellenére inkább barát, mint ellenség. Cikkünkben eláruljuk, milyen hasznot húzhatunk belőle, de arra vonatkozóan is adunk tippeket, hogyan szabadulhatsz meg tőle, ha nem bírod elviselni a jelenlétét.
Ha egyszer találkoztál már a légyölő pókszázlábúval, biztosan nem felejted el. Hosszú, vékony lábai horrorfilmbe illő kinézetet kölcsönöznek neki, amikor pedig hirtelen sprintelni kezd, az már végképp ijesztő. Pedig ez a kis jószág nem támad, sőt kifejezetten hasznos.

Pókszázlábú
A pókszázlábú félelmetes kinézetű, de ártalmatlan lakótárs.
Fotó: vagonik /  Shutterstock 

Mi is pontosan a pókszázlábú?

A pókszázlábú (Scutigera coleoptrata) nem pók, hanem a százlábúak közé tartozik. Nevével ellentétben pedig nincs száz lába, csak 30, de ez is bőven elég ahhoz, hogy hátborzongató látványt nyújtson. A teste mindössze 2–4 centiméteres, ám a pókszerű, hosszú lábai miatt sokkal nagyobbnak tűnik. Legfőbb különlegessége a villámgyors mozgása, másodpercenként a testhosszának akár hússzorosát képes megtenni, vagyis a testméretéhez képest gyorsabb, mint a gepárd. Ráadásul képes a falon és a plafonon is futni, ami nagyban segíti őt abban, hogy megkaparintsa a zsákmányát.

Mire vadászik, és veszélyes-e ránk?

A légyölő pókszázlábú éjszakai ragadozó. Az étlapján szerepelnek:

Vadászata gyors és hatékony. Vagy ráugrik a zsákmányára, vagy hosszú lábaival elkapja azt. A mérge a rovarokat megbénítja, az emberre viszont ártalmatlan. Meg tud csípni, de alapvetően túlságosan fél tőled ahhoz, hogy testközelbe kerüljön veled.

Miért költözik a lakásba?

A pókszázlábú kedveli a párásabb helyeket. A fürdőszoba, konyha, pince vagy mosókonyha tipikus búvóhely számára. Ha hirtelen több példányt látsz, az valószínűleg azt jelzi, hogy nálad sok a rovar, amelyből táplálkozhat. Furcsa módon a jelenléte annak a jele, hogy elleptek téged a kártevők, amelyeket előszeretettel kiirt helyetted.

Hogyan szabadulhatsz meg tőle?

Érthető, ha nem szeretnél minden este a pókszázlábúaktól viszolyogva belépni a fürdőszobába. Szerencsére vannak békés és hatékony módszerek az eltávolításukra és arra, hogy később kevésbé legyen vonzó számukra a lakásod. Az alábbiakat teheted ellenük:

  • szellőztetés, páramentesítés: a szárazabb levegő kevésbé vonzza a rovarokat;
  • repedések tömítése: falrések, csempeszegély, csőáttörés zárása;
  • szúnyogháló: ha nincs tápláléka, nincs miért jönnie;
  • tisztaság: az ételmaradékok, a nyitott szemetes szintén vonzza a pókszázlábúak zsákmányainak számító rovarokat.

Ha pókszázlábú inváziót tapasztalsz, vagyis egyre több példány jelenik meg a lakásodban, érdemes rovarirtót hívnod, aki célzottan a zsákmányfajokat irtja, így a pókszázlábúak maguktól eltűnnek.

Maradjon vagy menjen?

Ha csak néha bukkan fel, inkább hagyd békén – hasznos ragadozó, amely ingyen dolgozik helyetted, hiszen remekül elbánik a hangyákkal, csótányokkal, pókokkal és poloskákkal. Ha viszont minden este összefutsz vele, és nem tudsz nyugodtan aludni, ne legyen lelkiismeret-furdalásod, ha kiköltözteted.

