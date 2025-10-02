Pókszázlábú a lakásban: félelmetes ragadozó, amely hasznosabb, mint hinnéd

Ha egyszer találkoztál már a légyölő pókszázlábúval, biztosan nem felejted el. Hosszú, vékony lábai horrorfilmbe illő kinézetet kölcsönöznek neki, amikor pedig hirtelen sprintelni kezd, az már végképp ijesztő. Pedig ez a kis jószág nem támad, sőt kifejezetten hasznos.

A pókszázlábú félelmetes kinézetű, de ártalmatlan lakótárs.

Fotó: vagonik / Shutterstock

Mi is pontosan a pókszázlábú?

A pókszázlábú (Scutigera coleoptrata) nem pók, hanem a százlábúak közé tartozik. Nevével ellentétben pedig nincs száz lába, csak 30, de ez is bőven elég ahhoz, hogy hátborzongató látványt nyújtson. A teste mindössze 2–4 centiméteres, ám a pókszerű, hosszú lábai miatt sokkal nagyobbnak tűnik. Legfőbb különlegessége a villámgyors mozgása, másodpercenként a testhosszának akár hússzorosát képes megtenni, vagyis a testméretéhez képest gyorsabb, mint a gepárd. Ráadásul képes a falon és a plafonon is futni, ami nagyban segíti őt abban, hogy megkaparintsa a zsákmányát.

Mire vadászik, és veszélyes-e ránk?

A légyölő pókszázlábú éjszakai ragadozó. Az étlapján szerepelnek:

legyek, szúnyogok;

pókok, hangyák;

apró férgek.

Vadászata gyors és hatékony. Vagy ráugrik a zsákmányára, vagy hosszú lábaival elkapja azt. A mérge a rovarokat megbénítja, az emberre viszont ártalmatlan. Meg tud csípni, de alapvetően túlságosan fél tőled ahhoz, hogy testközelbe kerüljön veled.

Miért költözik a lakásba?

A pókszázlábú kedveli a párásabb helyeket. A fürdőszoba, konyha, pince vagy mosókonyha tipikus búvóhely számára. Ha hirtelen több példányt látsz, az valószínűleg azt jelzi, hogy nálad sok a rovar, amelyből táplálkozhat. Furcsa módon a jelenléte annak a jele, hogy elleptek téged a kártevők, amelyeket előszeretettel kiirt helyetted.

Hogyan szabadulhatsz meg tőle?

Érthető, ha nem szeretnél minden este a pókszázlábúaktól viszolyogva belépni a fürdőszobába. Szerencsére vannak békés és hatékony módszerek az eltávolításukra és arra, hogy később kevésbé legyen vonzó számukra a lakásod. Az alábbiakat teheted ellenük:

szellőztetés, páramentesítés: a szárazabb levegő kevésbé vonzza a rovarokat;

repedések tömítése: falrések, csempeszegély, csőáttörés zárása;

szúnyogháló: ha nincs tápláléka, nincs miért jönnie;

tisztaság: az ételmaradékok, a nyitott szemetes szintén vonzza a pókszázlábúak zsákmányainak számító rovarokat.

Ha pókszázlábú inváziót tapasztalsz, vagyis egyre több példány jelenik meg a lakásodban, érdemes rovarirtót hívnod, aki célzottan a zsákmányfajokat irtja, így a pókszázlábúak maguktól eltűnnek.