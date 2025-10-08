"Úgy éreztem, kezdek megőrülni" - Hónapokig félresöpörték az újdonsült anyuka aggályait, megrázó, mi derült ki végül

Amikor az újdonsült anyuka, Katelyn Bonacasa arcán a szülés után nem sokkal egy vörös, kidudorodó kiütés jelent meg, nem foglalkozott vele különösebben, kivált, miután a bőrgyógyásznál tett látogatást követően hamarosan el is tűnt. Néhány héten belül viszont már sokkal aggasztóbb tünetek jelentkeztek nála, amelyek ráadásul sehogy sem akartak elmúlni.
Az arcom elvesztette minden formáját, egy szabályos kör lett belőle. Vörös volt és állandóan égetően forró, aztán elkezdett hullani a hajam is
– emlékezett vissza a 30 éves Katelyn a New York állambeli Long Islandről.
A nő a hajának közel egyharmadát elvesztette, miközben durva, új kinövések jelentek meg az arcán, a homlokától egészen az álláig. Pattanások is jelentkeztek nála, a bőrén véraláfutások jelentek meg, és a legkisebb vágásoknak is hónapokba telt, mire begyógyultak. Az édesanya, elmondása szerint, teljesen felismerhetetlenné vált.
Rövid idő alatt felszedtem 15 kilót, mialatt a fáradtságtól alig tudtam nyitva tartani a szemem, aludni viszont nem tudtam. Depressziós, szorongó, dühös és állandóan feszült lettem. Úgy éreztem, kezdek megőrülni
- tette hozzá Katelyn, akinek továbbá kimaradt a menstruációja, a pajzsmirigye megnagyobbodottnak tűnt, a vérvizsgálatok pedig kimutatták, hogy inzulinrezisztencia alakult ki nála, ami annak a jele, hogy a szervezet már nem dolgozza fel megfelelően a cukrot, és a cukorbetegség lehetséges előfutára lehet.
Az orvosok mindezek dacára nyolc hónapig figyelmen kívül hagyták a nő aggályait: az első endokrinológus, akit felkeresett, azt mondta neki, valószínűleg csak a szülés utáni időszak okozza a panaszait, ezért a legalapvetőbb pajzsmirigyvizsgálaton kívül semmilyen átfogó vizsgálatot nem rendelt el, egy másik endokrinológus pedig meglehetősen nyersen azt közölte, ezek a tünetek teljesen normálisak egy nőnél. Katelyn azonban nem adta fel, és nekiállt saját maga utánanézni a panaszainak. Minél többet olvasott, az édesanya annál inkább meg volt győződött arról, hogy Cushing-kórja van, egy ritka, hormonális rendellenesség, amelyet a kortizol, az úgynevezett stresszhormon magas szintjének való hosszan tartó kitettség okoz.
A vizsgálatok végül megerősítették a gyanúját. A kortizolszintje ekkor már háromszor-négyszer magasabb volt a normálisnál.
A Cushing-kórt általában egy jóindulatú (nem rákos) daganat váltja ki az agyalapi mirigyben, egy borsónyi képződményben az agy alján, amely a szervezet hormonális kontrollközpontjaként működik. A daganat miatt a mirigy felesleges adrenokortikotrop hormont (ACTH) termel, ami serkenti a vesék feletti mellékveséket, hogy elárasszák a szervezetet kortizollal. Ennek következtében a bőr elvékonyodik, az izmok elsorvadnak, a csontok meggyengülnek, kezelés hiányában pedig a betegség akár halálos is lehet. A betegek gyakran gyors súlygyarapodást is tapasztalhatnak, amely főként a törzs köré koncentrálódik, miközben a karok és a lábak vékonyak maradnak. Az arc kerekké válik - kialakul a klasszikus "holdarc" -, a vállak között pedig zsír halmozódhat fel.
Egy vizsgálat végül egy 1,5 cm-es daganatot mutatott ki Katelyn agyalapi mirigyében, amelyet egy műtét során a sebészek az orrüregén keresztül távolítottak el. Katelyn jelenleg is lábadozik, mialatt a TikTokon osztja meg történetét, több ezer embert szólítva meg a videókkal, amelyekben a tüneteiről, a diagnózisáról, valamint arról az elutasításról is beszámol, amellyel az orvosok részéről szembesült.
Bíztam magamban, és ez mentett meg. Hónapokig azt mondogatták nekem, hogy mindez csak a fejemben létezik. De ismertem a testemet, és kitartóan küzdöttem. Ha a történetem csak egyetlen embernek is segít abban, hogy korábban diagnosztizálják nála a betegséget, már megérte
- jelentette ki Katelyn, a Daily Mail beszámolója szerint.
