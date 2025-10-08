"Úgy éreztem, kezdek megőrülni" - Hónapokig félresöpörték az újdonsült anyuka aggályait, megrázó, mi derült ki végül

Amikor az újdonsült anyuka, Katelyn Bonacasa arcán a szülés után nem sokkal egy vörös, kidudorodó kiütés jelent meg, nem foglalkozott vele különösebben, kivált, miután a bőrgyógyásznál tett látogatást követően hamarosan el is tűnt. Néhány héten belül viszont már sokkal aggasztóbb tünetek jelentkeztek nála, amelyek ráadásul sehogy sem akartak elmúlni.

Hiába fordult orvoshoz az újdonsült anyuka orvoshoz, sokáig nem foglalkoztak a panaszaival / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az anyuka lassanként teljesen felismerhetetlenné vált

Az arcom elvesztette minden formáját, egy szabályos kör lett belőle. Vörös volt és állandóan égetően forró, aztán elkezdett hullani a hajam is

– emlékezett vissza a 30 éves Katelyn a New York állambeli Long Islandről.

A nő a hajának közel egyharmadát elvesztette, miközben durva, új kinövések jelentek meg az arcán, a homlokától egészen az álláig. Pattanások is jelentkeztek nála, a bőrén véraláfutások jelentek meg, és a legkisebb vágásoknak is hónapokba telt, mire begyógyultak. Az édesanya, elmondása szerint, teljesen felismerhetetlenné vált.

Rövid idő alatt felszedtem 15 kilót, mialatt a fáradtságtól alig tudtam nyitva tartani a szemem, aludni viszont nem tudtam. Depressziós, szorongó, dühös és állandóan feszült lettem. Úgy éreztem, kezdek megőrülni

- tette hozzá Katelyn, akinek továbbá kimaradt a menstruációja, a pajzsmirigye megnagyobbodottnak tűnt, a vérvizsgálatok pedig kimutatták, hogy inzulinrezisztencia alakult ki nála, ami annak a jele, hogy a szervezet már nem dolgozza fel megfelelően a cukrot, és a cukorbetegség lehetséges előfutára lehet.

Az orvosok mindezek dacára nyolc hónapig figyelmen kívül hagyták a nő aggályait: az első endokrinológus, akit felkeresett, azt mondta neki, valószínűleg csak a szülés utáni időszak okozza a panaszait, ezért a legalapvetőbb pajzsmirigyvizsgálaton kívül semmilyen átfogó vizsgálatot nem rendelt el, egy másik endokrinológus pedig meglehetősen nyersen azt közölte, ezek a tünetek teljesen normálisak egy nőnél. Katelyn azonban nem adta fel, és nekiállt saját maga utánanézni a panaszainak. Minél többet olvasott, az édesanya annál inkább meg volt győződött arról, hogy Cushing-kórja van, egy ritka, hormonális rendellenesség, amelyet a kortizol, az úgynevezett stresszhormon magas szintjének való hosszan tartó kitettség okoz.