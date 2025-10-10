Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Zokog a csatorna: szívrohamban elhunyt a népszerű műsorvezető

szívrohamban
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 15:20
gyászműsorvezető
Milliók gyászolják. A fiatal férfi az intenzív osztályon vesztette életét, miután nem vette észre, hogy szívrohamot kapott. Elhunyt a népszerű műsorvezető.
Egy népszerű tévés műsorvezető életét vesztette teljesen váratlanul, miután a szívroham tüneteit közönséges megfázásnak hitte. A 41 éves Emilio Sueños azt hitte, hogy influenzaszerű tünetekkel küzd, de az állapot gyorsan romlott. Barátja búcsúzott a népszerű műsorvezetőtől.

elhunyt a népszerű műsorvezető
Nem bírta a szíve a népszerű műsorvezetőnek / Fotó: Freepik

A műsorvezető, aki nem mellesleg még modellkedett is túlzott vélhetőleg tesztoszteron-használat miatt szívmegállást kapott. Az orvosok később megállapították, hogy szíve megnagyobbodott egy sikertelen kozmetikai beavatkozás után. A The Sun információi szerint Emilio eleinte megfázásnak vélte a tüneteket. Állapota azonban gyorsan romlott, és sürgős orvosi ellátásra szorult.

Ezt történt valójában a népszerű műsorvezetővel

Közeli barátja, Ivanna Melgar szerint a halála előtti napok különösen nehezek voltak. A következő szavakkal emlékezett meg Emilióra: 

„Egyik pillanatról a másikra köhögni kezdett és nem kapott levegőt. Hangüzeneteket küldött nekem, hogy nem influenza, hanem egyszerűen nem tud lélegezni. WhatsApp-állapotában beteg és stresszes hangulatjeleket használt.”

Azonnal az intenzív osztályra került. Az ecuadoriak által kedvelt tévésztárt október 1-jén a guayaquili Guasmo Sur Általános Kórházba szállították. Az orvosok szívgyulladást diagnosztizáltak nála.

„A szíve nem bírta a terhelést, és az egyik tüdeje is megsérült. Vérátömlesztést kapott, de már az sem tudott segíteni rajta. Megpróbálták..., de nem sikerült” - tette hozzá a népszerű műsorvezető jó barátja. 

A kétségbeesett erőfeszítések ellenére Emilio tragikus módon meghalt a kórházban. Barátok és kollégák tisztelegtek a műsorvezető előtt, akit elkötelezett, vidám és szorgalmas szakemberként jellemeztek.

 

 

 

