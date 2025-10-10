Zokog a csatorna: szívrohamban elhunyt a népszerű műsorvezető

Egy népszerű tévés műsorvezető életét vesztette teljesen váratlanul, miután a szívroham tüneteit közönséges megfázásnak hitte. A 41 éves Emilio Sueños azt hitte, hogy influenzaszerű tünetekkel küzd, de az állapot gyorsan romlott. Barátja búcsúzott a népszerű műsorvezetőtől.
A műsorvezető, aki nem mellesleg még modellkedett is túlzott vélhetőleg tesztoszteron-használat miatt szívmegállást kapott. Az orvosok később megállapították, hogy szíve megnagyobbodott egy sikertelen kozmetikai beavatkozás után. A The Sun információi szerint Emilio eleinte megfázásnak vélte a tüneteket. Állapota azonban gyorsan romlott, és sürgős orvosi ellátásra szorult.
Közeli barátja, Ivanna Melgar szerint a halála előtti napok különösen nehezek voltak. A következő szavakkal emlékezett meg Emilióra:
„Egyik pillanatról a másikra köhögni kezdett és nem kapott levegőt. Hangüzeneteket küldött nekem, hogy nem influenza, hanem egyszerűen nem tud lélegezni. WhatsApp-állapotában beteg és stresszes hangulatjeleket használt.”
Azonnal az intenzív osztályra került. Az ecuadoriak által kedvelt tévésztárt október 1-jén a guayaquili Guasmo Sur Általános Kórházba szállították. Az orvosok szívgyulladást diagnosztizáltak nála.
„A szíve nem bírta a terhelést, és az egyik tüdeje is megsérült. Vérátömlesztést kapott, de már az sem tudott segíteni rajta. Megpróbálták..., de nem sikerült” - tette hozzá a népszerű műsorvezető jó barátja.
A kétségbeesett erőfeszítések ellenére Emilio tragikus módon meghalt a kórházban. Barátok és kollégák tisztelegtek a műsorvezető előtt, akit elkötelezett, vidám és szorgalmas szakemberként jellemeztek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.