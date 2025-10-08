"Szerencsésen felépültem egy sztrókból" – Megszólalt állapotáról a szülinapos Rózsa György

Rózsa György október 7-én ünnepelte 78. születésnapját. A műsorvezető nehéz időszakon van túl, az idei nyár saját bevallása szerint sem volt hozzá kegyes, így tehát nem is meglepő, hogy ma már a meghitt családias ünneplést részesíti előnyben.

Rózsa György sztrókja után sikeresen felépült (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

"Egyre inkább a szűk körű, meghitt ünnepeket szeretem. Születésnapomon mostanában a lányomékkal együtt ebédelünk valamelyik kedvenc éttermünkben, aztán nálam vagy Csilláéknál meglepnek egy-két megható ajándékkal, majd nagyot játszunk kisunokámmal, Ádámmal. Barátaimmal a szerdai úgynevezett "sportnapon" jövünk össze, meccseket nézünk, jókat vitatkozunk (Hajrá Madrid!) és koccintunk az egészségemre" – kezdte a Borsnak Rózsa György.

Rózsa György lánya volt a hős: a műsorvezető sztrókot kapott a Balatonban

Ha már egészség, a Bors is beszámolt a rémisztő hírről, ami az egész országot megrázta: a legendás tévés, Rózsa György sztrókot kapott augusztusban a Balatonban, lánya mentette meg az életét. A híresség szerencsére túlélte, és saját bevallása szerint komoly szerencséje volt, hiszen tragédiával is végződhetett volna ez a rettenetes eset. A műsorvezető végül két és fél napot töltött az intenzív osztályon, rengetegen aggódtak érte.

Rózsa György szerencsére a 78. születésnapján elmondhatta magáról, hogy felépült a sztrókból, ám az biztos, hogy egyelőre kerüli a vízpartokat, kiváltképp a magyar tengert. Játszóterek felé viszont annál szívesebben veszi az irányt!

"Az idei nyár nem volt éppen kegyes hozzám, de hála a lányom lélekjelenlétének, és a mentők, orvosok, ápolók gyors és kiváló munkájának, szerencsésen felépültem egy sztrókból. Őszintén szólva, azóta nem megyek se a Balatonba, se tengerbe, de még uszodába se. Talán majd jövőre? Addig maradnak a séták a Várban, a Szigeten, a Városligetben. És persze a játszóterek az unokámmal" – árulta el lapunknak a műsorvezető.

A norvég fjordokra vágyik a műsorvezető

Rózsa György abból a szempontból mindenképpen szerencsésnek mondhatja magát, hogy a világ számos pontjára eljutott. Ám mégis van még valami azon a bizonyos bakancslistán!