Tudatos táplálkozás: ezek az élelmiszerek javítják a legjobban a memóriát

Mi a közös a vörösborban és a cseresznyében? Mindkettő javítja a memóriát. De ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen ételek és italok segíthetik még, hogy mindig emlékezz a kedvenc színészeid nevére és a fontos dátumokra, akkor most tarts velünk!

A vörösbor flavanolban gazdag /Fotó: Pexels

A New York Post számolt be arról a friss kutatásról, amelyből kiderül, hogy a flavanolban gazdag táplálkozás a kulcs a jó memóriához. A tudósok szerint pedig ha ételekből, illetve italokból visszük be a flavanolt, az sokkal hatékonyabb, mint ha kiegészítőkből szednénk. Ezért összegyűjtötték azokat az ételeket, amelyek a legjobb választások, hogy ha a memóriánk frissessége a célunk.

A vörösbor, a fekete és a zöld tea, az étcsokoládé, a bab, a kelkáposzta, a vízitorma, a hagyma és a gyümölcsök, például a cseresznye, a szeder, a fekete szőlő és az alma, a szakértők szerint egészséges mennyiségű flavanolt tartalmaznak.

A kutatásban 3562 idős embert vizsgáltak, akiket arra kértek, hogy 3 éven keresztül szedjenek be 500 miligramm flavanol tablettát. Ezután két csoportra osztották a résztvevőket, azokra akik flavanolban gazdag étrendet követnek, és akik nagyon nem. Az első csoport memóriaszintje nem változott jelentősen, míg a második csoport tagjainak 16%-kal ugrott meg az "emlékezeti pontszáma".

A lap kiemelte, hogy ez a vizsgálat nem tér ki az Alzheimer-kórra és a demenciára. Csupán arra kaphattunk belőle választ, hogy a minden embernél felmerülő időskori emlékezetromláson javíthat a flavanolban gazdag étrend.