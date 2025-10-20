Így menthetjük meg a fekete diót

A fekete dió idén is megkeserítette az életünket, tönkretette a termést, ami így fekete, rohadt és büdös termést eredményezhet. Mielőbb cselekednünk kell, hogy mentsük a menthetőt és hogy jövőre már szép és egészséges termést szüretelhessünk, melyekből diós finomságokat készíthetünk – írja a Fanny magazin.
A dióburok-fúrólégy 2011-ben bukkant fel Magyarországon, és mára szinte mindenütt jelen van. A zöld burkon rakja le petéit, a lárvák belül fejlődnek, rágásukkal szivárgó, fekete foltokat okozva. A károsított termés gyakran fogyasztásra alkalmatlan, a héj alatt is sötét foltok maradnak.
Fekete dió ellen a kulcs az időzítés
A tünetek megjelenésének ideje sokat elárul. Ha a dió nyár derekán kezd feketedni, szinte biztos, hogy a fúrólégy kártétele áll a háttérben. Ha azonban ennél korábban mutatkozik a probléma, inkább gombás vagy baktériumfertőzésre gyanakodhatunk.
Szemmel is jól látható
A korai felismerés életmentő lehet a fekete dió termésének. Figyeljük a burkon megjelenő apró szúrásnyomokat, fekete pöttyöket, illetve a burok fokozatos elszíneződését. Ha időben észleljük a problémát, sokkal hatékonyabban védekezhetünk.
Gyűjtsük össze az udvarról
A lehullott termést érdemes azonnal összegyűjteni, és még aznap megtisztítani a burkától, így kisebb az esélye annak, hogy a belseje teljesen tönkremenjen. Ha kutyánk is hozzáférhet a dióhoz, különösen fontos, hogy mielőbb felszedjük, mert a beteg termés komoly emésztési gondokat okozhat számukra.
A burokdarabokat könnyebb lemosni, ha a termést rövid időre vízbe áztatjuk. Ezután kefével is segíthetünk eltávolítani a rátapadt részeket. Mivel erősen elszínezi a kezünket, érdemes gumikesztyűt húznunk a tisztítás közben.
Törés előtt mindig ellenőrizzük le a fekete dió termését. Amelyik túl könnyű vagy furcsán zörög, azt inkább dobjuk ki, mert nagy eséllyel üres vagy teljesen károsodott. Ne sajnáljuk, mert ha a beteg bél bekerül az egészségesek közé, a rothadás és a penész gyorsan továbbterjedhet, és a teljes termés kárba veszhet.
Tisztítás után mindig szellős, árnyékos helyen terítsük szét, és hagyjuk több napon át alaposan kiszáradni. A szárítás közben időnként forgassuk át, hogy minden oldala egyformán levegőzhessen. Csak teljesen száraz szemeket tegyünk el, mert a nedvesség penészedést okozhat.
A kiszáradt fekete dió darabokat vászonzsákban vagy papírdobozban érdemes elrakni, hűvös, száraz és jól szellőző helyen. A nejlonzacskót kerüljük, mert abban könnyen bepállik. Hosszabb távra a megtisztított belet akár hűtőszekrényben vagy fagyasztóban is tárolhatjuk, így hónapokig megőrzi frissességét.
Gyakori hiba, hogy a fertőzött termést a komposztba dobjuk. Ott a lárvák könnyedén áttelelnek, és következő évben újra fertőznek. Ezért a beteg diót mindig külön semmisítsük meg. Ne hagyjuk vastag kupacban felhalmozódni a kertben sem, mert ez ideális búvóhelyet biztosít a kártevőknek.
Tavasszal mindig kezdjük azzal, hogy összeszedjük és eltávolítjuk az előző évből ott maradt fekete dió burokmaradványokat, leveleket és héjakat. Ezzel meggátoljuk, hogy a talajban áttelelt bábok újra kárt okozzanak. Ha rendszeresen tisztán tartjuk a fa környékét, a kártevő elszaporodásának esélye is csökken.
A dióburok-fúrólégy leginkább a legyengült, rosszul gondozott fákon szaporodik el. Rendszeres metszéssel, öntözéssel és tápanyagpótlással erősíthetjük a fát, így ellenállóbb lesz a kártevővel szemben is. Egy egészséges, jó kondícióban lévő fa ráadásul több termést is hoz.
A rajzás kezdete előtt, június elején érdemes sárga ragacslapokat vagy feromoncsapdákat kihelyezni. Ezek segítenek nyomon követni a kártevő megjelenését, és gyérítik a populációt is. A csapdákat mindig a naposabb oldalra akasszuk.
Ha a csapdákban megjelennek az első példányok, azonnal kezdjük meg a védekezést. A jól időzített permetezés vagy biológiai készítmények kijuttatása sokkal hatékonyabb, ha pontosan a rajzás idején történik.
Ha szeretnél többet megtudni a dióburok-fúrólégyről, akkor nézd meg a videót!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.