Így menthetjük meg a fekete diót

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 14:10
Az utóbbi években egyre gyakoribb kártevő a dióburok-fúrólégy. A fekete dió okozója egy újonnan betelepült rovar, amely rövid idő alatt elterjedt hazánkban, hatalmas károkat okozva.

A fekete dió idén is megkeserítette az életünket, tönkretette a termést, ami így fekete, rohadt és büdös termést eredményezhet. Mielőbb cselekednünk kell, hogy mentsük a menthetőt és hogy jövőre már szép és egészséges termést szüretelhessünk, melyekből diós finomságokat készíthetünk – írja a Fanny magazin.

Fekete dió a dióburok-fúrólégy miatt
A fekete dió a dióburok-fúrólégy műve
Fotó: Stefan_Sutka /  Shutterstock 

Fekete dió: Apró, veszélyes kártevő pusztít

A dióburok-fúrólégy 2011-ben bukkant fel Magyarországon, és mára szinte mindenütt jelen van. A zöld burkon rakja le petéit, a lárvák belül fejlődnek, rágásukkal szivárgó, fekete foltokat okozva. A károsított termés gyakran fogyasztásra alkalmatlan, a héj alatt is sötét foltok maradnak.

dióburok-fúrólégy
A fekete dió kártevője ez a dióburok-fúrólégy
Fotó: Tomasz Klejdysz /  Shutterstock 

Fekete dió ellen a kulcs az időzítés
A tünetek megjelenésének ideje sokat elárul. Ha a dió nyár derekán kezd feketedni, szinte biztos, hogy a fúrólégy kártétele áll a háttérben. Ha azonban ennél korábban mutatkozik a probléma, inkább gombás vagy baktériumfertőzésre gyanakodhatunk.

Szemmel is jól látható
A korai felismerés életmentő lehet a fekete dió termésének. Figyeljük a burkon megjelenő apró szúrásnyomokat, fekete pöttyöket, illetve a burok fokozatos elszíneződését. Ha időben észleljük a problémát, sokkal hatékonyabban védekezhetünk.

Gyűjtsük össze az udvarról
A lehullott termést érdemes azonnal összegyűjteni, és még aznap megtisztítani a burkától, így kisebb az esélye annak, hogy a belseje teljesen tönkremenjen. Ha kutyánk is hozzáférhet a dióhoz, különösen fontos, hogy mielőbb felszedjük, mert a beteg termés komoly emésztési gondokat okozhat számukra.

A fekete dió héja alatt lárvák
A fekete dió héja alatt a lárvák jól láthatóak
Fotó: Somogyi Laszlo /  Shutterstock 

Áztassuk bő, hideg vízben

A burokdarabokat könnyebb lemosni, ha a termést rövid időre vízbe áztatjuk. Ezután kefével is segíthetünk eltávolítani a rátapadt részeket. Mivel erősen elszínezi a kezünket, érdemes gumikesztyűt húznunk a tisztítás közben.

Szigorúan válogatva

Törés előtt mindig ellenőrizzük le a fekete dió termését. Amelyik túl könnyű vagy furcsán zörög, azt inkább dobjuk ki, mert nagy eséllyel üres vagy teljesen károsodott. Ne sajnáljuk, mert ha a beteg bél bekerül az egészségesek közé, a rothadás és a penész gyorsan továbbterjedhet, és a teljes termés kárba veszhet.

A szárítás is fontos

Tisztítás után mindig szellős, árnyékos helyen terítsük szét, és hagyjuk több napon át alaposan kiszáradni. A szárítás közben időnként forgassuk át, hogy minden oldala egyformán levegőzhessen. Csak teljesen száraz szemeket tegyünk el, mert a nedvesség penészedést okozhat.

Nem mindegy, hogyan tároljuk

A kiszáradt fekete dió darabokat vászonzsákban vagy papírdobozban érdemes elrakni, hűvös, száraz és jól szellőző helyen. A nejlonzacskót kerüljük, mert abban könnyen bepállik. Hosszabb távra a megtisztított belet akár hűtőszekrényben vagy fagyasztóban is tárolhatjuk, így hónapokig megőrzi frissességét.

Tilos a komposztba tenni!

Gyakori hiba, hogy a fertőzött termést a komposztba dobjuk. Ott a lárvák könnyedén áttelelnek, és következő évben újra fertőznek. Ezért a beteg diót mindig külön semmisítsük meg. Ne hagyjuk vastag kupacban felhalmozódni a kertben sem, mert ez ideális búvóhelyet biztosít a kártevőknek.

Rend a lelke mindennek

Tavasszal mindig kezdjük azzal, hogy összeszedjük és eltávolítjuk az előző évből ott maradt fekete dió burokmaradványokat, leveleket és héjakat. Ezzel meggátoljuk, hogy a talajban áttelelt bábok újra kárt okozzanak. Ha rendszeresen tisztán tartjuk a fa környékét, a kártevő elszaporodásának esélye is csökken.

Erősítsük meg az immunrendszerét

A dióburok-fúrólégy leginkább a legyengült, rosszul gondozott fákon szaporodik el. Rendszeres metszéssel, öntözéssel és tápanyagpótlással erősíthetjük a fát, így ellenállóbb lesz a kártevővel szemben is. Egy egészséges, jó kondícióban lévő fa ráadásul több termést is hoz.

Helyezzük ki a csapdákat

A rajzás kezdete előtt, június elején érdemes sárga ragacslapokat vagy feromoncsapdákat kihelyezni. Ezek segítenek nyomon követni a kártevő megjelenését, és gyérítik a populációt is. A csapdákat mindig a naposabb oldalra akasszuk.

Álljunk neki a védekezésnek

Ha a csapdákban megjelennek az első példányok, azonnal kezdjük meg a védekezést. A jól időzített permetezés vagy biológiai készítmények kijuttatása sokkal hatékonyabb, ha pontosan a rajzás idején történik.

Ha szeretnél többet megtudni a dióburok-fúrólégyről, akkor nézd meg a videót!

 

