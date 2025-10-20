Így menthetjük meg a fekete diót

A fekete dió idén is megkeserítette az életünket, tönkretette a termést, ami így fekete, rohadt és büdös termést eredményezhet. Mielőbb cselekednünk kell, hogy mentsük a menthetőt és hogy jövőre már szép és egészséges termést szüretelhessünk, melyekből diós finomságokat készíthetünk – írja a Fanny magazin.

A fekete dió a dióburok-fúrólégy műve

Fotó: Stefan_Sutka / Shutterstock

Fekete dió: Apró, veszélyes kártevő pusztít

A dióburok-fúrólégy 2011-ben bukkant fel Magyarországon, és mára szinte mindenütt jelen van. A zöld burkon rakja le petéit, a lárvák belül fejlődnek, rágásukkal szivárgó, fekete foltokat okozva. A károsított termés gyakran fogyasztásra alkalmatlan, a héj alatt is sötét foltok maradnak.

A fekete dió kártevője ez a dióburok-fúrólégy

Fotó: Tomasz Klejdysz / Shutterstock

Fekete dió ellen a kulcs az időzítés

A tünetek megjelenésének ideje sokat elárul. Ha a dió nyár derekán kezd feketedni, szinte biztos, hogy a fúrólégy kártétele áll a háttérben. Ha azonban ennél korábban mutatkozik a probléma, inkább gombás vagy baktériumfertőzésre gyanakodhatunk.

Szemmel is jól látható

A korai felismerés életmentő lehet a fekete dió termésének. Figyeljük a burkon megjelenő apró szúrásnyomokat, fekete pöttyöket, illetve a burok fokozatos elszíneződését. Ha időben észleljük a problémát, sokkal hatékonyabban védekezhetünk.

Gyűjtsük össze az udvarról

A lehullott termést érdemes azonnal összegyűjteni, és még aznap megtisztítani a burkától, így kisebb az esélye annak, hogy a belseje teljesen tönkremenjen. Ha kutyánk is hozzáférhet a dióhoz, különösen fontos, hogy mielőbb felszedjük, mert a beteg termés komoly emésztési gondokat okozhat számukra.

A fekete dió héja alatt a lárvák jól láthatóak

Fotó: Somogyi Laszlo / Shutterstock

Áztassuk bő, hideg vízben

A burokdarabokat könnyebb lemosni, ha a termést rövid időre vízbe áztatjuk. Ezután kefével is segíthetünk eltávolítani a rátapadt részeket. Mivel erősen elszínezi a kezünket, érdemes gumikesztyűt húznunk a tisztítás közben.

Szigorúan válogatva

Törés előtt mindig ellenőrizzük le a fekete dió termését. Amelyik túl könnyű vagy furcsán zörög, azt inkább dobjuk ki, mert nagy eséllyel üres vagy teljesen károsodott. Ne sajnáljuk, mert ha a beteg bél bekerül az egészségesek közé, a rothadás és a penész gyorsan továbbterjedhet, és a teljes termés kárba veszhet.