Figyeljünk a jelekre: ezek a madarak angyali üzenetet hoznak

Galamb

Az egyik leggyakrabban látott állat, melynek a viselkedéséből következtethetünk az üzenetre. Ha többször egymás után turbékoló galambpárt látunk, a magánéletünkben jelentős pozitív fordulat következhet be, illetve békés mindennapokat élhetünk meg. Amennyiben autóval utazunk, és kis híján galamb csapódik a szélvédőnknek, a párkapcsolatunkban és érzelmi életünkben nehézségek adódhatnak, melyek felboríthatják lelki egyensúlyunkat - írja a Fanny magazin.

Fotó: unsplash.com

Ha azt vesszük észre, hogy egy szép, magányos galamb rendszeresen feltűnik a környezetünkben, égi támogatásban, védelemben részesülünk, fentről figyelik lépéseinket.

Feketerigó

A feketerigó az élet ciklikusságát és a változásokat jelképezi, illetve üzenethordozónak is tartják, mivel számtalan hangon képes megszólalni. Ha többször is feketerigóval találkozunk, hamarosan hírt kaphatunk egy számunkra fontos ügyben, amely jelentős változást hozhat életünkbe. Az is elképzelhető, hogy egy régóta fontolgatott, húzott- halasztott döntésnek jött el az ideje.

Varjú, holló

A holló és a varjú a túlvilágot és a szabad akarat által befolyásolhatatlan erőket szimbolizálja, és mindenképpen figyelmeztetést hordoz. Gyakori megjelenésük utalhat arra, hogy ebben az időszakban a sors formálja az életutunkat, és még ha nehézségekkel, súlyos gondokkal küzdünk is, sorsszerű események történnek velünk- ne próbáljunk azonban mindenáron elmenekülni a helyzetből, mert fontos tanulságot hordozhat fejlődésünk szempontjából. E két madár az okkult erőket és a halált is jelképezi, elképzelhető, hogy egy rosszakaró vagy negatív energiák nehezítik meg mindennapjainkat, vagy valaki a környezetünkben hamarosan eltávozik a túlvilágra.

Harkály

A harkály neve szimbolikusan összeforrt a villámlással és a mennydörgéssel fején található fura, piros jele, és ritmikus, dobszóra emlékeztető fakopácsolása miatt.

Ha megjelenik az életükben, egyfajta „ébresztő” funkciója van: ébredjünk fel az életünkben, és lássuk reálisan önmagunkat és cselekedeteinket. Valamely viselkedésmintánkon mindenképpen változtatnunk kell, ha jó irányba szeretnénk terelni életünket.

Nyissuk ki szemünket és tudatunkat, legyünk józanok és éberek!