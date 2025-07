Nagy Feró megmentett egy madarat!

Mindig is tudtuk, hogy arany szíve van Nagy Ferónak. Noha nem csak az unokái, családja és a közönsége iránt, de az állatokhoz is nagy szeretettel áll. Ezért is amikor legutóbb látott egy madarat a kertjébe, azonnal befogadta.

Nagy Feró unokái és családja mellett az állatokért is rajong - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Fűnyírás közben figyeltem fel rá, hogy valami mozog a fűben.

Egy dolmányos varjú hempergett ott, sebzett szárnnyal. Azonnal összehaverkodtunk.

Nagyon szép kis házikót alakítottam ki neki a telkemen, de ott egyáltalán nem volt neki komfortos, ezért elkülönítettem neki egy kis helyet a telek végében, a műhelyem mellett” – kezdte Nagy Feró a hot! magazinnak.

Nagy Feró fiatalon is tartott házi kedvenceket

A madár nevének eredete mögött is igazán egyszerű történet van. Feró befogadta, szeretgeti, eteti, azonban van, akinek ez nem igazán tetszik.

Nagy Feró Beatrice koncert előtt mutatta meg nekünk új kedvencét - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Ránéztem, és az első gondolatom azt volt, hogy olyan kis Rudi feje van, ezért neveztem el Rudinak. Reggelente amikor kijövök, már vár és köszönt. Gyakran kell neki ételt adni, ellenben egész éjjel csendben van, és nem éhes. Bevallom, én kétóránként etetem. Már képes magától enni, és próbál repülni.

A kutyáim nagyon kinézték maguknak, többször rájuk kellett szólnom, hogy ne bántsák az új haveromat.

Közben az anyja is megtalálta Rudit, többször is hangoskodott és megcsípett, de ételt sosem hozott neki. Rá is szóltam, hogy ahelyett, hogy engem bántana, inkább etethetné!

Mivel még fióka, nem volt mindegy, hogy milyen élelmet adok neki.

Megkérdeztem egy vadász barátomat, aki azt mondta, hogy nyugodtan adhatok neki friss húst, így azóta azzal etetem” – mesélte a rocker.