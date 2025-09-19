Kitálalt az orvos: ezt mindenképp kerüld, ha a szívedet csúcsformában akarod tartani

Kitálalt egy szívsebész és elárulta, mi az az egy dolog, amit kerülnünk kell, ha erős, egészséges szívet szeretnénk. A megállapítást a híres Dr. Jeremy Londontól érkezett, aki orvosi munkájáról és tippjeiről gyakran tölt fel videót a közösségi médiába, aminek köszönhetően immáron több mint egymillió követővel rendelkezik ott. Épp ezért úgy érezte, kötelessége elmondani, hogy nem elég a több alvás és kevesebb gyorsételfogyasztás szívünk csúcsformában tartásához. Életmódbeli váltás kell.

Így tarthatjuk szívünket csúcsformában. Fotó: Peter Dazeley / Getty Images

A legveszélyesebb, amivel kockára tehetjük a szívünket: a mozgásszegény életmód.

Az egyetlen dolog, amit kerülni kell, a mozgásszegény élet. Bizonyított tény, hogy már egy rövid ágynyugalom is csökkenti a szív teljesítményét. A szív ugyanis csak egy izom. Ha nem használod, elveszíted. Az erős szívű betegek sokkal jobban teljesítenek, mint a gyenge szívűek

- kezdte videójában kiemelve, habár a pihenés fontos például egy komolyabb műtét után a felépüléshez, az egészséges szív még fontosabb, hisz az nagymértékben hozzájárul a várható élettartamhoz, írja a LadBible.