Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Testnevelés órán állt le egy hevesi kislány szíve: kiderült az ok

Heves
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 19:18
mentőhelikoperiskolaszív
Az iskolai futás közben összeesett egy 13 éves lány Hevesen szerdán. Futás közben hirtelen leállt a szíve A gyereket azonnal újra kellett éleszteni. Először a tanárai kezdték meg a mellkaskompressziót, amit végül a mentők folytattak. Most kórházban ápolják.

A hevesi általános iskolába szerdán mentőhelikoptert riasztottak, mert egy 13 éves kislánynak megállt a szíve. A gyerek testnevelés órán futás közben lett rosszul. Szédülni kezdett, majd elájult és a légzése is leállt.

szív
Az iskolai futás közben összeesett, megállt a szíve egy 13 éves lánynak Hevesen szerdán Fotó: Tények

Az iskola udvarán állt meg a kislány szíve

- Azt láttam, hogy jött a mentő, majd később megérkezett a helikopter is, Miskolc irányából tett egy kört, és leszállt az iskola udvarába – mondta el a Tényeknek egy környéken lakó férfi.

A kislányt újra kellett éleszteni. A tanárai kezdték meg a mellkaskompressziót.

A tanárok a telefonos mentésirányító segítségével megkezdték az újraélesztést. A mentők perceken belül a helyszínen voltak. Esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett. Sikerült a kislányt újraéleszteni. Állapotstabilizálás után kardiológiai osztályra szállították

 – tudta meg a Tények Győrfi Páltól, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjétől.

A Tények által megkérdezett gyermekorvos véleménye szerint a hirtelen szívleállást akár egy fel nem ismert vírusos fertőzés is okozhatja, ami a szívizmot támadja meg. Gyakrabban azonban más rendellenesség áll a háttérben.

Lehet akármilyen vele született szívbetegség, szívritmuszavar vagy akár egy terhelés provokálta asztmás fulladás

 – mondta a Tényeknek dr. Bárány Zsuzsanna gyermekorvos.

A gyereket kórházban ápolják. Augusztusban egy szekszárdi iskolában is kísértetiesen hasonló eset történt. A mentőhelikopter akkor egy 12 éves kislányt vitt kórházba, mert az iskolájának tornatermében kosárlabdaedzésen remegni kezdett, majd összeesett. Pár nappal később végül a gyerek szervezete a kórházban feladta a harcot.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu