Testnevelés órán állt le egy hevesi kislány szíve: kiderült az ok

A hevesi általános iskolába szerdán mentőhelikoptert riasztottak, mert egy 13 éves kislánynak megállt a szíve. A gyerek testnevelés órán futás közben lett rosszul. Szédülni kezdett, majd elájult és a légzése is leállt.

Az iskolai futás közben összeesett, megállt a szíve egy 13 éves lánynak Hevesen szerdán Fotó: Tények

Az iskola udvarán állt meg a kislány szíve

- Azt láttam, hogy jött a mentő, majd később megérkezett a helikopter is, Miskolc irányából tett egy kört, és leszállt az iskola udvarába – mondta el a Tényeknek egy környéken lakó férfi.

A kislányt újra kellett éleszteni. A tanárai kezdték meg a mellkaskompressziót.

A tanárok a telefonos mentésirányító segítségével megkezdték az újraélesztést. A mentők perceken belül a helyszínen voltak. Esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett. Sikerült a kislányt újraéleszteni. Állapotstabilizálás után kardiológiai osztályra szállították

– tudta meg a Tények Győrfi Páltól, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjétől.

A Tények által megkérdezett gyermekorvos véleménye szerint a hirtelen szívleállást akár egy fel nem ismert vírusos fertőzés is okozhatja, ami a szívizmot támadja meg. Gyakrabban azonban más rendellenesség áll a háttérben.

Lehet akármilyen vele született szívbetegség, szívritmuszavar vagy akár egy terhelés provokálta asztmás fulladás

– mondta a Tényeknek dr. Bárány Zsuzsanna gyermekorvos.

A gyereket kórházban ápolják. Augusztusban egy szekszárdi iskolában is kísértetiesen hasonló eset történt. A mentőhelikopter akkor egy 12 éves kislányt vitt kórházba, mert az iskolájának tornatermében kosárlabdaedzésen remegni kezdett, majd összeesett. Pár nappal később végül a gyerek szervezete a kórházban feladta a harcot.