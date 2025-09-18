Testnevelés órán állt le egy hevesi kislány szíve: kiderült az ok

A hevesi általános iskolába szerdán mentőhelikoptert riasztottak, mert egy 13 éves kislánynak megállt a szíve. A gyerek testnevelés órán futás közben lett rosszul. Szédülni kezdett, majd elájult és a légzése is leállt.
- Azt láttam, hogy jött a mentő, majd később megérkezett a helikopter is, Miskolc irányából tett egy kört, és leszállt az iskola udvarába – mondta el a Tényeknek egy környéken lakó férfi.
A kislányt újra kellett éleszteni. A tanárai kezdték meg a mellkaskompressziót.
A tanárok a telefonos mentésirányító segítségével megkezdték az újraélesztést. A mentők perceken belül a helyszínen voltak. Esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett. Sikerült a kislányt újraéleszteni. Állapotstabilizálás után kardiológiai osztályra szállították
– tudta meg a Tények Győrfi Páltól, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjétől.
A Tények által megkérdezett gyermekorvos véleménye szerint a hirtelen szívleállást akár egy fel nem ismert vírusos fertőzés is okozhatja, ami a szívizmot támadja meg. Gyakrabban azonban más rendellenesség áll a háttérben.
Lehet akármilyen vele született szívbetegség, szívritmuszavar vagy akár egy terhelés provokálta asztmás fulladás
– mondta a Tényeknek dr. Bárány Zsuzsanna gyermekorvos.
A gyereket kórházban ápolják. Augusztusban egy szekszárdi iskolában is kísértetiesen hasonló eset történt. A mentőhelikopter akkor egy 12 éves kislányt vitt kórházba, mert az iskolájának tornatermében kosárlabdaedzésen remegni kezdett, majd összeesett. Pár nappal később végül a gyerek szervezete a kórházban feladta a harcot.
