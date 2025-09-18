Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Veszprémi késelés: elfogták a gyanúsítottat, aki egy fiatal nő - videó

veszprém
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 16:11
Elfogtákkéselés
Három óra leforgása alatt kapták el a rendőrök a feltételezett veszprémi késeléssel gyanúsított fiatal nőt.

Csütörtökön reggel, mint ahogy korábban megírtuk megszúrtak egy nőt Veszprémben, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A támadás a SÉF iskola melletti Hostelben történt. Információink szerint az áldozat egy nő, aki szúrt sérülést szenvedett. Az esetről először az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban jelentek meg képek a veszprémi késelésről.

veszprémi késelés gyanúsítottját elfogták
Elfogták a rendőrök a veszprémi késelés gyanúsítottját Fotó: Police.hu

A rendőrök forró nyomon indult üldözés során beazonosították a 26 éves szurkáló nőt, és három órán belül elfogták. Hogy ismerte-e a áldozatát, azt a rendőrség nem közölte, és azt se tudni egyelőre, hogy miért támadta meg – írja közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

A veszprémi késelés áldozata kórházban van

34 éves áldozata életveszélyes állapotban van, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
