Veszprémi késelés: elfogták a gyanúsítottat, aki egy fiatal nő - videó

Csütörtökön reggel, mint ahogy korábban megírtuk megszúrtak egy nőt Veszprémben, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A támadás a SÉF iskola melletti Hostelben történt. Információink szerint az áldozat egy nő, aki szúrt sérülést szenvedett. Az esetről először az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban jelentek meg képek a veszprémi késelésről.

Elfogták a rendőrök a veszprémi késelés gyanúsítottját Fotó: Police.hu

A rendőrök forró nyomon indult üldözés során beazonosították a 26 éves szurkáló nőt, és három órán belül elfogták. Hogy ismerte-e a áldozatát, azt a rendőrség nem közölte, és azt se tudni egyelőre, hogy miért támadta meg – írja közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

A veszprémi késelés áldozata kórházban van

34 éves áldozata életveszélyes állapotban van, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás.