Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A titok, amire mindenki kíváncsi – A tudósok szerint így kerüld el a könnyezést hagymaszeletelés közben

konyha
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 16:45
könnyezéshagyma
Ugye ismerős a jelenet: éppen a párodnak rittyentenél össze egy gyors ebédet vagy vacsorát, de amint felvágod hozzá a hagymát, könnyekben törsz ki és máris úgy nézel ki, mint egy romantikus film összetört szívű főszereplője? A hagymaszeletelés kétségkívül rendkívül kellemetlen, ezért eláruljuk, mire esküsznek a tudósok, hogy elkerüld a könnybe lábadt pillanatokat.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A hagyma csíp, de nagyon. Mi lenne azonban, ha azt mondanánk, végre itt a válasz az örök kérdésre: hogyan úszd meg a hagymaszeletelést könnyek nélkül? Most lerántjuk a leplet a szakértők által ajánlott trükkről, hogy a sminked is túlélje a kegyetlen csapást.

hagymaszeletelés, hagyma, konyha, csípős
A hagymaszeletelés nagyon kellemetlen, de van rá megoldás! Fotó: Dusan Petkovic /  Shutterstock 

Miért csípi a szemünket ennyire a hagymaszeletelés?  

A hagymát szinte a világ minden táján használják az ételek ízesítéséhez, hiszen nagyon finom zamatot ad a fogásoknak. Mivel a zöldség rengeteg receptben szerepel, szinte nincs olyan háziasszony, akinél ne lapulna egy-két darab a kamrában szükség esetén. Viszont, amilyen finom, pucolása pont annyira tudja csípni a szemünket.

A hagyma csípős ízét és a könnyezést okozó kellemelten hatását a benne található kénvegyületek és enzimek okozzák, amelyek szeletelésekor felszabadulnak, a levegőbe jutva pedig reakcióba lépnek a szem felszínén lévő folyadékkal.

hagymaszeletelés, hagyma, szeletel, konyha, kés
Ezzel a tuti trükkel könnyebb lesz a hagymaszeletelés. Fotó: Keiko Iwabuchi /   GettyImages

Így számolj le végleg el a könnyezéssel

Az amerikai Cornell Egyetem tudósai szerint azonban létezik egy nagyon egyszerű trükk, amivel kiküszöbölhető, hogy folyamatosan zsebkendőért nyúlj vagy percenként kimenj egyet levegőzni.  

A kísérlet során a szakértők egy guillotinet vetettek be, amelyen a pengék cserélhetőek voltak, így a hagymát különböző élességű késekkel és sebességgel szeletelték fel. Végül arra az eredményre jutottak, hogy a maró hatásban nagy szerepet játszik, hogy mennyi lé kerül a hagymából a levegőbe. A könnymentes hagymaszeletelés titka tehát, az éles kés és lassabb vágás.

Az tompább kések hajlamosak voltak lenyomni a hagymát, ami miatt a rétegek befelé hajlanak, a levét a levegőbe kényszerítve 

írták a szakértők közleményükben.

Emellett sokan gondolhatják, hogy a gyorsabb vágás az ésszerűbb opció, meglepő módon viszont ennek az ellenkezője igazolódott be.

 

Az alábbi videóban egy séf mutatja be a tökéletes hagymaszeletelés titkát:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu