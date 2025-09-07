A titok, amire mindenki kíváncsi – A tudósok szerint így kerüld el a könnyezést hagymaszeletelés közben

A hagyma csíp, de nagyon. Mi lenne azonban, ha azt mondanánk, végre itt a válasz az örök kérdésre: hogyan úszd meg a hagymaszeletelést könnyek nélkül? Most lerántjuk a leplet a szakértők által ajánlott trükkről, hogy a sminked is túlélje a kegyetlen csapást.

A hagymaszeletelés nagyon kellemetlen, de van rá megoldás! Fotó: Dusan Petkovic / Shutterstock

Miért csípi a szemünket ennyire a hagymaszeletelés?

A hagymát szinte a világ minden táján használják az ételek ízesítéséhez, hiszen nagyon finom zamatot ad a fogásoknak. Mivel a zöldség rengeteg receptben szerepel, szinte nincs olyan háziasszony, akinél ne lapulna egy-két darab a kamrában szükség esetén. Viszont, amilyen finom, pucolása pont annyira tudja csípni a szemünket.

A hagyma csípős ízét és a könnyezést okozó kellemelten hatását a benne található kénvegyületek és enzimek okozzák, amelyek szeletelésekor felszabadulnak, a levegőbe jutva pedig reakcióba lépnek a szem felszínén lévő folyadékkal.

Ezzel a tuti trükkel könnyebb lesz a hagymaszeletelés. Fotó: Keiko Iwabuchi / GettyImages

Így számolj le végleg el a könnyezéssel

Az amerikai Cornell Egyetem tudósai szerint azonban létezik egy nagyon egyszerű trükk, amivel kiküszöbölhető, hogy folyamatosan zsebkendőért nyúlj vagy percenként kimenj egyet levegőzni.

A kísérlet során a szakértők egy guillotinet vetettek be, amelyen a pengék cserélhetőek voltak, így a hagymát különböző élességű késekkel és sebességgel szeletelték fel. Végül arra az eredményre jutottak, hogy a maró hatásban nagy szerepet játszik, hogy mennyi lé kerül a hagymából a levegőbe. A könnymentes hagymaszeletelés titka tehát, az éles kés és lassabb vágás.

Az tompább kések hajlamosak voltak lenyomni a hagymát, ami miatt a rétegek befelé hajlanak, a levét a levegőbe kényszerítve

– írták a szakértők közleményükben.

Emellett sokan gondolhatják, hogy a gyorsabb vágás az ésszerűbb opció, meglepő módon viszont ennek az ellenkezője igazolódott be.

Az alábbi videóban egy séf mutatja be a tökéletes hagymaszeletelés titkát: