Zombipókok támadása: ismeretlen gomba fertőzte meg őket, otthonokat lepnek el

Mintha egy horrorfilm elevenedne meg: egy eddig ismeretlen gombafaj, a Gibellula attenboroughii valóságos zombivá változtatja a pókokat. A parazita gomba a pók testéhez tapad, belülről kezdi emészteni szerveit, majd teljesen átveszi az irányítást az idegrendszere fölött.

Támadnak a zombipókok?

A fertőzött pók agyi dopaminszintje megváltozik, ennek hatására elhagyja a biztonságos hálóját, és a nyílt térbe mászik – ahol végül kimúlik. Ezután a gomba a tetemből hajt ki, hosszú, fehéres szárakat növesztve, amelyekből spórák milliói szabadulnak a levegőbe, hogy újabb áldozatokat fertőzzenek meg. Az amerikai lakosság egyre több fehérrel bevont pókholttestre bukkan a padlásokon, pincékben és falrésekben, de hasonló jelenségekről számoltak be az Egyesült Királyságban és Csehországban is. A szakértők szerint a pókok akár három hétig is túlélhetnek a fertőzés után, mielőtt elpusztulnak.

Bár sokaknak a The Last of Us című sorozat jut eszébe, amelyben egy gombafertőzés embereket változtat zombivá, a tudósok nyugtatnak: az emberekre semmilyen veszélyt nem jelent. João Araújo mikológus szerint ehhez több millió évnyi genetikai módosulásra lenne szükség. A gomba belülről emészti fel a pókokat, majd méreganyagokat bocsát ki, amelyek elpusztítják az áldozatot. Különleges antibiotikumokat is termel, hogy a test ne kezdjen el bomlani, így a spórák minél tovább fennmaradhassanak. Megfelelő körülmények között, például magas páratartalmú barlangokban, hosszú szárak nőnek ki a tetemekből.