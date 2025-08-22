UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zombipókok támadása: ismeretlen gomba fertőzte meg őket, otthonokat lepnek el

pók
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 21:30
zombigomba
Komoly veszélyt jelenthetnek a megveszekedett pókok.

Mintha egy horrorfilm elevenedne meg: egy eddig ismeretlen gombafaj, a Gibellula attenboroughii valóságos zombivá változtatja a pókokat. A parazita gomba a pók testéhez tapad, belülről kezdi emészteni szerveit, majd teljesen átveszi az irányítást az idegrendszere fölött.

pók
Támadnak a zombipókok? 
Fotó: Pixabay

A fertőzött pók agyi dopaminszintje megváltozik, ennek hatására elhagyja a biztonságos hálóját, és a nyílt térbe mászik – ahol végül kimúlik. Ezután a gomba a tetemből hajt ki, hosszú, fehéres szárakat növesztve, amelyekből spórák milliói szabadulnak a levegőbe, hogy újabb áldozatokat fertőzzenek meg. Az amerikai lakosság egyre több fehérrel bevont pókholttestre bukkan a padlásokon, pincékben és falrésekben, de hasonló jelenségekről számoltak be az Egyesült Királyságban és Csehországban is. A szakértők szerint a pókok akár három hétig is túlélhetnek a fertőzés után, mielőtt elpusztulnak. 

Bár sokaknak a The Last of Us című sorozat jut eszébe, amelyben egy gombafertőzés embereket változtat zombivá, a tudósok nyugtatnak: az emberekre semmilyen veszélyt nem jelent. João Araújo mikológus szerint ehhez több millió évnyi genetikai módosulásra lenne szükség. A gomba belülről emészti fel a pókokat, majd méreganyagokat bocsát ki, amelyek elpusztítják az áldozatot. Különleges antibiotikumokat is termel, hogy a test ne kezdjen el bomlani, így a spórák minél tovább fennmaradhassanak. Megfelelő körülmények között, például magas páratartalmú barlangokban, hosszú szárak nőnek ki a tetemekből. 

Időközben egyre több helyről érkeznek hátborzongató beszámolók: New York-i lakosok a padláson találtak rájuk, Oroszországban egy borospincében lógtak, mintha penészes gyümölcsök lennének, míg Skóciában vattacukorra emlékeztető, szálas szövedékek közül lógtak ki a pók lábai. A tudósok szerint a felfedezés csak a jéghegy csúcsa: a gombák birodalmát még alig ismerjük, és akár 10-20 millió faj is létezhet a világon. Jelenleg mindössze egy százalékukat sikerült azonosítani. Egy biztos: a zombipókok látványa világszerte sokkolja az embereket, és még inkább rámutat arra, mennyire félelmetesen is működhet a természet, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu