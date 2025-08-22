Zombipókok támadása: ismeretlen gomba fertőzte meg őket, otthonokat lepnek el

Mintha egy horrorfilm elevenedne meg: egy eddig ismeretlen gombafaj, a Gibellula attenboroughii valóságos zombivá változtatja a pókokat. A parazita gomba a pók testéhez tapad, belülről kezdi emészteni szerveit, majd teljesen átveszi az irányítást az idegrendszere fölött.
A fertőzött pók agyi dopaminszintje megváltozik, ennek hatására elhagyja a biztonságos hálóját, és a nyílt térbe mászik – ahol végül kimúlik. Ezután a gomba a tetemből hajt ki, hosszú, fehéres szárakat növesztve, amelyekből spórák milliói szabadulnak a levegőbe, hogy újabb áldozatokat fertőzzenek meg. Az amerikai lakosság egyre több fehérrel bevont pókholttestre bukkan a padlásokon, pincékben és falrésekben, de hasonló jelenségekről számoltak be az Egyesült Királyságban és Csehországban is. A szakértők szerint a pókok akár három hétig is túlélhetnek a fertőzés után, mielőtt elpusztulnak.
Bár sokaknak a The Last of Us című sorozat jut eszébe, amelyben egy gombafertőzés embereket változtat zombivá, a tudósok nyugtatnak: az emberekre semmilyen veszélyt nem jelent. João Araújo mikológus szerint ehhez több millió évnyi genetikai módosulásra lenne szükség. A gomba belülről emészti fel a pókokat, majd méreganyagokat bocsát ki, amelyek elpusztítják az áldozatot. Különleges antibiotikumokat is termel, hogy a test ne kezdjen el bomlani, így a spórák minél tovább fennmaradhassanak. Megfelelő körülmények között, például magas páratartalmú barlangokban, hosszú szárak nőnek ki a tetemekből.
Időközben egyre több helyről érkeznek hátborzongató beszámolók: New York-i lakosok a padláson találtak rájuk, Oroszországban egy borospincében lógtak, mintha penészes gyümölcsök lennének, míg Skóciában vattacukorra emlékeztető, szálas szövedékek közül lógtak ki a pók lábai. A tudósok szerint a felfedezés csak a jéghegy csúcsa: a gombák birodalmát még alig ismerjük, és akár 10-20 millió faj is létezhet a világon. Jelenleg mindössze egy százalékukat sikerült azonosítani. Egy biztos: a zombipókok látványa világszerte sokkolja az embereket, és még inkább rámutat arra, mennyire félelmetesen is működhet a természet, derül ki a Daily Mail cikkéből.
