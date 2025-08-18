Valóra válik a Last of Us? Halálos szupergomba támad

Óriási erővel kongatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a vészharangot egy szupergomba miatt. Az előző évekhez képest ugrásszerűen megnőtt azoknak a betegeknek a száma, akiket megfertőzött a Candida auris multirezisztens élesztőgomba. A gombafaj a kórházakban ütötte fel a fejét, és nincs ellene hatásos gyógyszer. Jön a Last of Us sorozatból ismert világvége? Az ország virológusa, dr. Rusvai Miklós szerint a faj fokozott gondot jelent.

Egy szupergomba hozhatja el a világvégét? (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Támad a szupergomba

Sokan azonnal felkapták a fejüket és a Last of Us sorozat jutott eszükbe, miután meghallották, hogy a szupergomba emberről emberre terjed, és 53 százalékban bizony halálos is lehet. Nem csoda! A sorozatban a Codyceps gomba fertőzi meg az embereket, zombit csinál belőlük és elhozza a világvégét.

A Candida auris ha megtámadja a szervezetet, bár képes elmezavart okozni, de nem változtat zombivá. Viszont veszélyes: a korábban ritka fertőzés az Egyesült Államok (USA) kórházaiban pusztít, különösen a legyengült betegeket támadja meg. Az USA területén 2023-ban 4514 Candida auris fertőzést regisztráltak, többet, mint eddig bárhol máshol a világon! A WHO ráadásul a legveszélyesebb kórokozó gombák közé sorolja.

Világszerte riadalmat keltett a szupergomba hirtelen berobbanása, hiszen már európai kórházakban is felütötte a fejét. Világvége ugyan nem, de újabb világjárvány vajon lehet? Az ország virológusa, dr. Rusvai Miklós szerint nincs ok a pánikra.

Nem lesz világjárvány, hiszen nem cseppfolyós fertőzéssel terjed a gombafaj, viszont alapbetegségben szenvedőknél okozhat problémát, ha a lég- vagy húgyutakba kerül és vesefertőzést idéz elő. Ez azonban nagyon ritka. A kórházi betegek vannak veszélyben, ha felüti ott a fejét. Egy széles körben elterjedt, mindenütt gondot okozó, de nem járványosan elterjedő kórokozóról van szó

– húzta alá rögtön a virológus.

Hazánkat is elérheti?

A gomba a virológus szerint olyan kórházi betegeket fertőzhet meg, akiknek a szervezetébe könnyen be tud jutni, mondjuk katéterrel, kanüllel.

– A halálozás nagyon magas! Nehéz kezelni, mert nincs hozzá hatékony gyógyszer, ami rezisztens lenne – árulta el Rusvai Miklós, aki szerint ahol a gomba megtelepszik, onnan nagyon nehéz kiirtani.

Ez egy öngerjesztő folyamat. Ez a legnagyobb baj… Az egészségügyi személyzettel, ápolókkal, orvosokkal és a mentősökkel kórtermeken és kórházakon át tud terjedni. Emiatt a terjedése az egészségügyi intézmények között nem kizárható. Nem gyors, de mégis előfordul”

– részletezte, elárulva, hogy miért nőtt meg hirtelen a fertőzések száma.