Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vigyázz! Ha ilyen üzenetet kapsz, elveszíted a Facebookodat

tech
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 10:30
hackerekátverésFacebook
Egyetlen rossz mozdulat, és máris csapdába estél. Pillanatok alatt elveszítheted a Facebook-fiókodat!
A szerző cikkei

Legyünk akár mezei felhasználói bármelyik közösségi média oldalnak, vagy legyen akár üzleti oldalunk, egy bizonyos: sokkal nagyobb tudatossággal kell kezelnünk ezeket az oldalakat, illetve az ezekhez kapcsolódó üzeneteket, e-maileket. Ugyanis egyetlen meggondolatlan mozdulat, és elveszíthetjük például a Facebook-fiókunkat, de akár ennél többet is bukhatunk. A hackerek ugyanis végső soron a pénztárcánkra (pontosabban a bankszámlánkon pihenő pénzre) hajtanak, sokan pedig bedőlnek a trükkjeiknek. Ilyen trükk az is, ami ugyan régóta ismert, de mostanában megint egyre nagyobb számban jelenik meg a világ minden táján. Az átverés lényege: senki sem szeretné elveszíteni a Facebookját, így ha valaki azzal fenyeget, hogy kizárhatnak minket a Meta legnépszerűbb oldaláról, bizony a többség gondolkodás nélkül cselekszik – és ezzel bele is sétált a kiberbűnözők csapdájába.

Gyanús üzenetben fenyeget a Facebook arról, hogy mindjárt megszűnik a fiókod? Átverés áldozata lettél!
Gyanús üzenetben fenyeget a Facebook arról, hogy mindjárt megszűnik a fiókod? Átverés áldozata lettél! Fotó: Unsplash

Ne dőlj be az átverésnek: nem függeszik fel 7 nap múlva a Facebook-fiókodat!

Az üzenet, ami mostanában egyre több emberhez eljut, igen egyszerű: látszólag a Facebooktól érkezik, és arról szól, hogy valamit vétettünk a Meta közösségi elvei ellen, és mindössze hét napunk van cselekedni, különben elveszítjük a fiókunkat. Az üzenet alján van is egy nagy, kék "fellebbezés" gomb – naná, hogy a többség rá is kattint rögtön! Hiba! Ez ugyanis egy kamu oldalra visz, ahonnan letölthetjük a fellebbezési űrlapot. Persze az üzenet nem a Facebooktól jött, hanem a hackerektől, az űrlap letöltésével pedig semmi mást nem érünk el, minthogy egy vírust telepítünk a gépünkre. Ha ezt megtettük, a csalók már nyertek is. Innentől csak a víruson múlik, mihez jutnak hozzá: a jelszavainkhoz, a bankszámlánkhoz, átveszik az irányítást a számítógépünk vagy telefonunk felett – csakis rajtuk áll.

Mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha ilyen jellegű üzenetet kapunk?

  • Soha ne klikkeljünk semmilyen linkre és ne töltsünk le semmilyen mellékletet, űrlapot, programot, semmit!
  • Soha ne kezdjünk el pánikolni! Helyette gondoljuk át, lehet-e egyáltalán bármi valóságalapja annak, hogy a Facebook-oldalunkat (vagy bármelyik közösségi oldalunkat) lezárják. Tettünk-e bármit, ami a közösségi irányelvekbe ütközhet? Arról nem is beszélve, hogy a Meta nem függeszt fel vagy töröl csak úgy fiókokat, kizárólag az irányelvek visszatérő, többszöri megsértése esetén. Azaz ha derült égből villámcsapásként egyszer csak megjelenik az üzeneteink között egy "7 nap múlva töröljük a fiókodat" üzenet, az bizonyosan átverés.
  • Ellenőrizzük a Facebook-fiókunkat! Ha valóban tettünk valamit, ami miatt megrovásban részesülhetnénk, annak kell, hogy legyen nyoma a Facebook-fiókunkon belül is. Ha ott ilyet nem találunk, csak egy kósza üzenet árulkodik erről, akkor bizony az ugyancsak annak a jele, hogy hackerek célpontjai lettünk, akik épp a fiókunkra, vagy épp mindenünkre hajtanak!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu