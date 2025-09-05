Vigyázz! Ha ilyen üzenetet kapsz, elveszíted a Facebookodat

Legyünk akár mezei felhasználói bármelyik közösségi média oldalnak, vagy legyen akár üzleti oldalunk, egy bizonyos: sokkal nagyobb tudatossággal kell kezelnünk ezeket az oldalakat, illetve az ezekhez kapcsolódó üzeneteket, e-maileket. Ugyanis egyetlen meggondolatlan mozdulat, és elveszíthetjük például a Facebook-fiókunkat, de akár ennél többet is bukhatunk. A hackerek ugyanis végső soron a pénztárcánkra (pontosabban a bankszámlánkon pihenő pénzre) hajtanak, sokan pedig bedőlnek a trükkjeiknek. Ilyen trükk az is, ami ugyan régóta ismert, de mostanában megint egyre nagyobb számban jelenik meg a világ minden táján. Az átverés lényege: senki sem szeretné elveszíteni a Facebookját, így ha valaki azzal fenyeget, hogy kizárhatnak minket a Meta legnépszerűbb oldaláról, bizony a többség gondolkodás nélkül cselekszik – és ezzel bele is sétált a kiberbűnözők csapdájába.

Gyanús üzenetben fenyeget a Facebook arról, hogy mindjárt megszűnik a fiókod? Átverés áldozata lettél! Fotó: Unsplash

Ne dőlj be az átverésnek: nem függeszik fel 7 nap múlva a Facebook-fiókodat!

Az üzenet, ami mostanában egyre több emberhez eljut, igen egyszerű: látszólag a Facebooktól érkezik, és arról szól, hogy valamit vétettünk a Meta közösségi elvei ellen, és mindössze hét napunk van cselekedni, különben elveszítjük a fiókunkat. Az üzenet alján van is egy nagy, kék "fellebbezés" gomb – naná, hogy a többség rá is kattint rögtön! Hiba! Ez ugyanis egy kamu oldalra visz, ahonnan letölthetjük a fellebbezési űrlapot. Persze az üzenet nem a Facebooktól jött, hanem a hackerektől, az űrlap letöltésével pedig semmi mást nem érünk el, minthogy egy vírust telepítünk a gépünkre. Ha ezt megtettük, a csalók már nyertek is. Innentől csak a víruson múlik, mihez jutnak hozzá: a jelszavainkhoz, a bankszámlánkhoz, átveszik az irányítást a számítógépünk vagy telefonunk felett – csakis rajtuk áll.