Már az FBI is figyelmeztet: ne válaszolj erre az üzenetre, különben...

Online biztonságunk fontossága az utóbbi években egyre inkább reflektorfénybe került: okostelefonunk már nem csak az üzeneteinkhez és az emlékeinkhez, privát titkainkhoz fér hozzá, de netes vásárlásainknak illetve virtuális bankkártyáinknak köszönhetően a bankszámlánkhoz is. Természetesen a hackerek ez utóbbi miatt szeretnék leginkább megkaparintani a mobilunkon megbújó adatokat. Most épp az FBI figyelmeztet amiatt: a csalók új módszerrel igyekeznek átverni minket, könnyebb csapdába esni és mindent elveszíteni, mint korábban bármikor!
Aki tudatosan mozog az online térben, az már jól ismeri a csaló üzenetek számtalan formáját: ezek rendszerint vagy valamilyen hivatalos szerv, vagy valamilyen bank, netán az Amazon vagy épp a rendőrség, NAV nevében érkeznek, esetleg valamilyen "kihagyhatatlan" ajánlatot reklámoznak csak nekünk. A lényeg: az üzenet valamilyen indokkal pénzt követel, és biztosít is egy linket, ahol fizethetünk. Mindegy is, mekkora összeget, hiszen a link adathalász oldalra visz, aminek köszönhetően aztán a kiberbűnözők a teljes vagyonunkhoz hozzáférnek.
Nos, az "új" átverés (ami természetesen eddig is létezett, csak most kezd ismét igen népszerű lenni) arról szól, hogy nem kapunk semmilyen linket, semmit, de ha válaszolunk, máris besétáltunk a csapdába. Lehet, hogy az egyik ismerősünknek állítja magát az üzenetküldő (persze ismeretlen számról), vagy épp olyan, mintha rossz számra küldték volna az üzenetet. Könnyen lehet, hogy olyan érzésünk van, mintha egy meglévő beszélgetésbe kapcsolódtunk volna be, de az is lehet, hogy egy szimpla "helló" áll benne.
A bűnözők egyszerűen az átlagemberek barátságosságára alapoznak: a többség úgyis válaszol, ha mást nem, azért, mert kíváncsi, vagy hogy közölje: rossz számra ment az üzenet. Épp ez a hiba – a bűnözők ugyanis ekkor beszélgetést kezdeményeznek, mondhatni, elkezdenek "összebarátkozni" az áldozatukkal, akit nem sokkal később már "mint barát" tudnak behálózni... Azt gondolnánk, ez túlzottan körülményes átverési módszer, de a mesterséges intelligencián alapuló csevegőalkalmazásoknak köszönhetően már az sem kell, hogy igazi ember legyen a vonal túlvégén.
Az FBI arra kér mindenkit: ha olyan üzenetet kapunk, aminek a küldőjét nem tudjuk egyértelműen beazonosítani, azonnal töröljük, anélkül, hogy válaszolnánk rá! Ezzel biztosíthatjuk be magunkat a legjobban.
Aki azt hiszi, az ilyen átverések még igen ritkák, annak két aggasztó adat: csak az Egyesült Államokban tavaly 470 millió dollárt, azaz 160 milliárd forintot kerestek a bűnözők különböző, szöveges üzenet alapú átverésekkel, beleértve a fentebb bemutatott módszert is. Ráadásul az USA lakosságát vizsgálva minden negyedik ember kapott már ilyen, csalásra irányuló szöveges üzenetet. Sejthető, hogy világviszonylatban sem jobb a helyzet...
