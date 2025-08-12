Már az FBI is figyelmeztet: ne válaszolj erre az üzenetre, különben...

Online biztonságunk fontossága az utóbbi években egyre inkább reflektorfénybe került: okostelefonunk már nem csak az üzeneteinkhez és az emlékeinkhez, privát titkainkhoz fér hozzá, de netes vásárlásainknak illetve virtuális bankkártyáinknak köszönhetően a bankszámlánkhoz is. Természetesen a hackerek ez utóbbi miatt szeretnék leginkább megkaparintani a mobilunkon megbújó adatokat. Most épp az FBI figyelmeztet amiatt: a csalók új módszerrel igyekeznek átverni minket, könnyebb csapdába esni és mindent elveszíteni, mint korábban bármikor!

Figyelmeztet az FBI: egyetlen üzenet, és minden pénzünk odalesz! Fotó: Unsplash

Kiadta az FBI a figyelmeztetést: ha erre az üzenetre válaszolsz, mindent elveszíthetsz!

Aki tudatosan mozog az online térben, az már jól ismeri a csaló üzenetek számtalan formáját: ezek rendszerint vagy valamilyen hivatalos szerv, vagy valamilyen bank, netán az Amazon vagy épp a rendőrség, NAV nevében érkeznek, esetleg valamilyen "kihagyhatatlan" ajánlatot reklámoznak csak nekünk. A lényeg: az üzenet valamilyen indokkal pénzt követel, és biztosít is egy linket, ahol fizethetünk. Mindegy is, mekkora összeget, hiszen a link adathalász oldalra visz, aminek köszönhetően aztán a kiberbűnözők a teljes vagyonunkhoz hozzáférnek.