Ha erre az üzenetre válaszolsz, elveszíted a Facebook-fiókodat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 09:00
Könnyedén áldozatul eshetsz. Elég egy rossz, elhamarkodott döntés, és a Facebook-fiókodnak annyi!
A közösségi oldalak jelenleg sokkal nagyobb szerepet töltenek be az életünkben, mint azt talán elsőre hinnénk: nem egyszerűen emlékeket őrzünk itt, de szeretteinkkel, családunkkal, barátainkkal, sőt, munkatársainkkal, üzletfeleinkkel is fenntartjuk a kapcsolatot, híreket olvasunk, vásárolunk – ráadásul egyre elterjettebb, hogy a különböző webshopokba és más felületekre is vagy Google- vagy Facebook-fiókunkkal jelentkezünk be. Így ha az hackerek kezére kerül, az bizony több, mint apró kellemetlenség.

Azt hiszed, a Facebook üzen, valójában azonban a hackerek!
Azt hiszed, a Facebook üzen, valójában azonban a hackerek!
Fotó: Elnur

Arról nem is beszélve, hogy ezzel nem csak nekünk okoznak kárt a kiberbűnözők, hiszen rajtunk keresztül az ismerőseinket is könnyebben be tudják cserkészni - majd pedig az ő ismerőseiket is. Hiszen mindannyian könnyelműbben, és bizony felelőtlenebbül kattintunk, ha egy jóbarát küld valamit…

Azonnal töröld, ha ilyen üzenetet kapsz a Facebooktól

Ugyan a hackerek következő módszere cseppet sem új, de ismét felfutóban van, ami azt mutatja: továbbra is igen sokan bedőlnek neki. A lényeg a következő: vagy olyan üzenetet küldenek a csalók a Facebook nevében, hogy valaki gyanús körülmények közt épp be akar jelentkezni a közösségi oldalunkra, vagy olyat, hogy valaki jelszómódosítást kért, vagy más, sürgető, aggasztó üzenetet, melyek mind ugyanarra az egy dologra szólítanak fel minket: azonnal kattintsunk egy linkre, ami persze nem a Facebookra, hanem egy arra megtévesztésig hasonlító adathalász bejelentkező oldalra visz. Ha itt naivan megadjuk az adatainkat, máris a hackereké a profilunk.

A szakértők kérik: mindig alaposan vizsgáljuk meg a levélben érkező linkeket, hogy milyen url-re visznek! Ugyancsak figyeljünk a feladóra! A Facebook például kizárólag az fb.com, facebook.com, facebookmail.com, meta.com, metamail.com címek valamelyikéről ír nekünk. Ha pedig bármi nem stimmel, azonnal töröljük a levelet, anélkül, hogy bármi módon (válaszlevél, linkre kattintás, adatok bármilyen formában történő megadása) reagálnánk arra.

Ha esetleg valósnak is érezzük a levelet, akkor se kattintsunk soha az abban küldött linkre, inkább vagy nyissuk meg a Facebook alkalmazást a telefonunkon, vagy navigáljunk a közösségi oldalra a böngészőben, annak címét beírva. Fontos megjegyezni: a Facebook (de más felület, közösségi oldal) sem fenyegetőzik soha azzal,

Honnan tudhatom, hogy a Facebook-fiókomat feltörték?

Ha valaki más (is) hozzáfér a Facebook-fiókodhoz, annak három egyértelmű jele van:

  • Nem tudsz belépni a fiókodba a jelszavaddal.
  • Az ismerőseid arról panaszkodnak, hogy furcsa üzeneteket kapnak tőled.
  • Olyan oldalakat kezdesz el követni, amiket biztosan nem te jelöltél be.
