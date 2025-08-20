Ha erre az üzenetre válaszolsz, elveszíted a Facebook-fiókodat

A közösségi oldalak jelenleg sokkal nagyobb szerepet töltenek be az életünkben, mint azt talán elsőre hinnénk: nem egyszerűen emlékeket őrzünk itt, de szeretteinkkel, családunkkal, barátainkkal, sőt, munkatársainkkal, üzletfeleinkkel is fenntartjuk a kapcsolatot, híreket olvasunk, vásárolunk – ráadásul egyre elterjettebb, hogy a különböző webshopokba és más felületekre is vagy Google- vagy Facebook-fiókunkkal jelentkezünk be. Így ha az hackerek kezére kerül, az bizony több, mint apró kellemetlenség.

Azt hiszed, a Facebook üzen, valójában azonban a hackerek!

Fotó: Elnur

Arról nem is beszélve, hogy ezzel nem csak nekünk okoznak kárt a kiberbűnözők, hiszen rajtunk keresztül az ismerőseinket is könnyebben be tudják cserkészni - majd pedig az ő ismerőseiket is. Hiszen mindannyian könnyelműbben, és bizony felelőtlenebbül kattintunk, ha egy jóbarát küld valamit…

Azonnal töröld, ha ilyen üzenetet kapsz a Facebooktól

Ugyan a hackerek következő módszere cseppet sem új, de ismét felfutóban van, ami azt mutatja: továbbra is igen sokan bedőlnek neki. A lényeg a következő: vagy olyan üzenetet küldenek a csalók a Facebook nevében, hogy valaki gyanús körülmények közt épp be akar jelentkezni a közösségi oldalunkra, vagy olyat, hogy valaki jelszómódosítást kért, vagy más, sürgető, aggasztó üzenetet, melyek mind ugyanarra az egy dologra szólítanak fel minket: azonnal kattintsunk egy linkre, ami persze nem a Facebookra, hanem egy arra megtévesztésig hasonlító adathalász bejelentkező oldalra visz. Ha itt naivan megadjuk az adatainkat, máris a hackereké a profilunk.