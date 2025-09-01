Ha ezen a listán szerepel a PayPal-jelszavad, minden pénzt elveszíthetsz

A PayPal épp a biztonságos vásárlást segítené elő. Ha azonban épp az ide tartozó jelszó kerül bűnözők kezébe, bizony egy cseppet sem jó a helyzet. Pedig most épp ez történt: egy hacker PayPal-fiókok millióihoz kínál hozzáférést. Aki érintett, azonnal cselekedjen, mielőtt mindent elveszít!

Változtasd meg a PayPal-fiókod jelszavát! Fotó: Unsplash

A te PayPal-jelszavad is ellopták? Innen tudhatod meg, hogy biztonságban vagy-e

Épp arról szólnak a hírek: egy kiberbűnöző egy rakás PayPal-jelszóhoz és felhasználónévhez jutott. Fiókok milliói kerültek veszélybe. Ezt a listát árulja a neten. Gyakorlatilag bárki megveheti 750 dollárért. Az, hogy kinek a jelszava szerepel a listán, persze jelenleg nem tudni (arra pedig senkit sem akarunk bátorítani természetesen, hogy fizesse ki az illegális lista árát csak azért, hogy ellenőrizze, ő biztonságban van-e). Az azonban bizonyos, hogy a most eladásra kínált lista 2022-es adatokat tartalmaz – így aki évek óta nem változtatott jelszót, az jobban teszi, ha azonnal új jelszót állít be, biztos, ami biztos!

Aki pedig esetleg a kétlépcsős azonosítást sem kapcsolta be, azonnal tegye meg azt is! A szakértők szerint egyébként a kétlépcsős, avagy kétfaktoros azonosítási módok közt is van biztonságosabb és kevésbé megbízható. Az SMS-alapú (azaz amikor SMS-ben kapunk valamilyen belépéshez szükséges ideiglenes kódot) a legkönnyebben feltörhető, míg a passkey-alapú a legbiztosabb.