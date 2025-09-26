Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Autósok figyelem, holnaptól változás jön: erre kell készülni

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 10:33
változástankolás
A dízel ára emelkedni fog.
B. V.
A szerző cikkei

Fontos hír érkezett az autósoknak, ugyanis szombaton, szeptember 27-én változás lesz a hazai üzemanyagtöltő állomások áraiban. Nagy áralakulás nem várható, mivel a benzin nagykereskedelmi ára változatlan marad, csupán a gázolaj ára emelkedik, de az is csak két forinttal.

Változás a hazai üzemanyagtöltő állomásokon.
Változás a hazai üzemanyagtöltő állomásokon / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország (Illusztráció)

Ebben lesz változás

Ma, szeptember 26-án az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információ szerint:

95-ös benzin: 586 Ft/liter, Gázolaj: 588 Ft/liter – a megosztott információk szerint utóbbi fog 590 Ft/literre emelkedni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu