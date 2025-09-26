Autósok figyelem, holnaptól változás jön: erre kell készülni

Fontos hír érkezett az autósoknak, ugyanis szombaton, szeptember 27-én változás lesz a hazai üzemanyagtöltő állomások áraiban. Nagy áralakulás nem várható, mivel a benzin nagykereskedelmi ára változatlan marad, csupán a gázolaj ára emelkedik, de az is csak két forinttal.

Változás a hazai üzemanyagtöltő állomásokon / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország (Illusztráció)

Ebben lesz változás

Ma, szeptember 26-án az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információ szerint:

95-ös benzin: 586 Ft/liter, Gázolaj: 588 Ft/liter – a megosztott információk szerint utóbbi fog 590 Ft/literre emelkedni.